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"Microsoft Cyanogen ile ilgilenmiyor"

4 yıl
3b
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8
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Geçtiğimiz günlerde Microsof'un Cyanogen ile ilgilendiği ve yatırım yapmak istediği iddialarını sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise Bloomberg'de yer alan bir haberde yatırım için görüşmeler yapan Cyanogen ile görüşmeler sonucunda Microsoft'un yatırım yapmaktan vazgeçtiği söylendi. Microsoft'un yatırımdan neden vazgeçtiği bilinmiyor ancak şirketin 110 Milyon dolarlık başka bir yatırım almanın eşiğinde olduğu belirtildi.

110 Milyon dolarlık yatırımın sahibi gizli kalmak isterken Microsoft olmadığı belirtiliyor. Ancak Microsoft'un Cyanogen'e farklı açılardan hala sıcak baktığı da söyleniyor.Şirketin işbirliğine devam ederek Microsoft uygulamalarını Cyanogen yazılımına koymak için anlaşmak istediği konuşuluyor. Ayrıca 110 Milyon dolar yatırım ile birlikte Cyanogen'in değerinin 500 Milyon doları aşacağı söyleniyor.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
microsoft cyanogen e yatırım felan yapacağına hali hazırda ki sistemini üst seviyelere çıkarsın. Nihayetinde Android Google'ın işletim sistemi. Sadece özelleştirdi cyanogen. En iyisi yine stock rom çok canı sıkılan root atar. Riskli olduğu söyleniyor fakat hiçbir yazılım masum değil.
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dark dragon 4 yıl
S3 için xda'daki temasek cm12 yükleyin, arayüzde bile fenalık geçiren cihaz kendine geldi.
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wolf silver 4 yıl
S3 hala CM 12 gelmedi..
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Elsa 4 yıl wolf silver
wolf silver
S3 hala CM 12 gelmedi..

Unofficial kurun fena değil.

Cmyi cm yapan hiç bir bloatware yüklü olmadan gelmesiydi, ms uygulamaları yüklü gelirse büyü bozulur.
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benhuraxu 4 yıl
Cm 12 için garantiye kıymaya değer mi acaba?
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18XET01 4 yıl
Microsoft'un altından kalkamayacağı tekelleşme çabaları
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umut_baris 4 yıl
Bence arayüze önem veren bir Android cihaz üreticisi aldı.
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mkyb 4 yıl umut_baris
umut_baris

Bence arayüze önem veren bir Android cihaz üreticisi aldı.


Vestel olabilir.
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