"Microsoft Cyanogen ile ilgilenmiyor"

Geçtiğimiz günlerde Microsof'un Cyanogen ile ilgilendiği ve yatırım yapmak istediği iddialarını sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise Bloomberg'de yer alan bir haberde yatırım için görüşmeler yapan Cyanogen ile görüşmeler sonucunda Microsoft'un yatırım yapmaktan vazgeçtiği söylendi. Microsoft'un yatırımdan neden vazgeçtiği bilinmiyor ancak şirketin 110 Milyon dolarlık başka bir yatırım almanın eşiğinde olduğu belirtildi.

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110 Milyon dolarlık yatırımın sahibi gizli kalmak isterken Microsoft olmadığı belirtiliyor. Ancak Microsoft'un Cyanogen'e farklı açılardan hala sıcak baktığı da söyleniyor.Şirketin işbirliğine devam ederek Microsoft uygulamalarını Cyanogen yazılımına koymak için anlaşmak istediği konuşuluyor. Ayrıca 110 Milyon dolar yatırım ile birlikte Cyanogen'in değerinin 500 Milyon doları aşacağı söyleniyor.