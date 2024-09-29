Apple, OpenAI'a yatırım yapmaktan vazgeçti: Microsoft ortaklığı derinleşiyor

The Wall Street Journal'in haberine göre Apple, ChatGPT'yi geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI'a yatırım yapmaktan son anda vazgeçti. Cupertinolu dev, OpenAI'ın 6.5 milyar dolarlık finansman turuna katılmama kararı aldı. Eğer bu yatırım gerçekleşseydi, Apple'ın Silikon Vadisi'ndeki bir başka şirkete finansal destek sağlaması eşi benzeri görülmemiş bir durum olarak tarihe geçecekti.
Geçtiğimiz ay Apple'ın OpenAI'a yatırım yapma fikrini tartıştığı konuşuluyordu. Yatırımın ne kadar olacağıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmasa da, Apple'ın bu yönde bir adım atacağı bildirilmişti. Öte yandan, hali hazırda %49 kâr payı ile OpenAI'nin önemli bir yatırımcısı olan Microsoft bu finansman turunda yatırımını 1 milyar dolar daha artırmaya hazırlanıyor.
ChatGPT'nin iOS 18'e entegrasyonu için çalışılıyor
Apple her ne kadar yatırımdan vazgeçmiş olsa da, şirket ChatGPT'yi bu yılın sonlarında iOS 18'e entegre etmek için OpenAI ile çalışmaya devam ediyor. Bu entegrasyon, özellikle Siri'nin yeteneklerini geliştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yapılacak. Apple'ın finansman turuna katılmama kararının ChatGPT'nin iOS ve macOS'a entegrasyonunu olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu