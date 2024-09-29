Apple, OpenAI'a yatırım yapmaktan vazgeçti: Microsoft ortaklığı derinleşiyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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The Wall Street Journal'in haberine göre Apple, ChatGPT'yi geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI'a yatırım yapmaktan son anda vazgeçti. Cupertinolu dev, OpenAI'ın 6.5 milyar dolarlık finansman turuna katılmama kararı aldı. Eğer bu yatırım gerçekleşseydi, Apple'ın Silikon Vadisi'ndeki bir başka şirkete finansal destek sağlaması eşi benzeri görülmemiş bir durum olarak tarihe geçecekti.

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Geçtiğimiz ay Apple'ın OpenAI'a yatırım yapma fikrini tartıştığı konuşuluyordu. Yatırımın ne kadar olacağıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmasa da, Apple'ın bu yönde bir adım atacağı bildirilmişti. Öte yandan, hali hazırda %49 kâr payı ile OpenAI'nin önemli bir yatırımcısı olan Microsoft bu finansman turunda yatırımını 1 milyar dolar daha artırmaya hazırlanıyor.

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ChatGPT'nin iOS 18'e entegrasyonu için çalışılıyor

Apple her ne kadar yatırımdan vazgeçmiş olsa da, şirket ChatGPT'yi bu yılın sonlarında iOS 18'e entegre etmek için OpenAI ile çalışmaya devam ediyor. Bu entegrasyon, özellikle Siri'nin yeteneklerini geliştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yapılacak. Apple'ın finansman turuna katılmama kararının ChatGPT'nin iOS ve macOS'a entegrasyonunu olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

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