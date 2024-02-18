OpenAI’ın değeri 80 milyar dolar seviyesine ulaştı

New York Times'ın haberine göre OpenAI, risk sermayesi şirketi Thrive Capital ile değerini 80 milyar dolar ya da üzerine çıkaran bir anlaşma imzaladı. OpenAI’ın bu anlaşma ile birlikte değerini 10 ay önceye göre neredeyse üç katına çıkardığı bildirildi. Bilmeyenler için OpenAI, ChatGPT, DALL-E ve Sora gibi yapay zeka araçlarıyla tanınan Microsoft destekli bir girişim.
OpenAI’ın değerlemesi 80 milyar dolar oldu
OpenAI'ın Thrive tarafından yönetilen ihale teklifi kapsamında mevcut bir hisse satışına gireceğini bildiren Times, anlaşmanın çalışanların yapay zeka şirketindeki hisselerini nakde çevirmelerine olanak sağlayacağını da belirtti. Yeni anlaşmanın, OpenAI'ın 300 milyon dolarlık bir hisse satışını tamamlayarak 29 milyar dolar değere ulaşmasından yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşmiş olması da dikkat çekici.
CB Insights verilerine göre 80 milyar dolarlık bir değerleme şirketi, TikTok'un ana şirketi ByteDance (225 milyar dolar) ve Elon Musk liderliğindeki SpaceX'in (150 milyar dolar) ardından dünyanın en yüksek değerli 3. teknoloji girişimi haline getirecek.
Öte yandan OpenAI, 2015 yılından kuruluşundan bu yana birçok büyük yatırım çekti. OpenAI’ın en büyük destekçisi Microsoft, şimdiye kadar bilindiği kadarıyla şirkete 13 milyar dolar yatırım yaptı. Microsoft, yatırımlara rağmen OpenAI’ın herhangi bir kısmına sahip olmadığını belirtiyor. Bu arada Microsoft’un yönetim kurulunda “oy hakkı olmayan” bir koltuğu da bulunuyor.
Çalkantılı bir süreç içerisinde OpenAI’dan kovulan ve sonra tekrar geri getirilen CEO Sam Altman, şirketinyakın gelecekte halka açılmak gibi bir niyeti olmadığının altını çizmişti. Sam Altman ayrıca çip endüstrisini yeniden inşa etmeyi içeren çılgın yapay zeka hayali için 7 trilyon dolar gerektiğini açıklamıştı. Bununla birlikte OpenAI, kısa bir süre önce devrim gibi video aracını duyurmuştu. OpenAI Sora olarak adlandırılan araç inanılmaz gerçeklikte videolar üretebiliyordu.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/openai-valued-80-billion-after-deal-nyt-reports-2024-02-16/ https://www.nytimes.com/2024/02/16/technology/openai-artificial-intelligence-deal-valuation.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.