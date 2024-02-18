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    Anlık Bildirim

    OpenAI’ın değeri 80 milyar dolar seviyesine ulaştı

    OpenAI, bir risk sermayesi şirketi ile değerini 80 milyar dolar ya da üzerine çıkaran bir anlaşma imzaladı. Yeni anlaşma ile yapay zeka şirketinin değeri 10 ayda neredeyse üç katına çıktı.

    OpenAI’ın değeri 80 milyar dolar seviyesine ulaştı Tam Boyutta Gör

    New York Times'ın haberine göre OpenAI, risk sermayesi şirketi Thrive Capital ile değerini 80 milyar dolar ya da üzerine çıkaran bir anlaşma imzaladı. OpenAI’ın bu anlaşma ile birlikte değerini 10 ay önceye göre neredeyse üç katına çıkardığı bildirildi. Bilmeyenler için OpenAI, ChatGPT, DALL-E ve Sora gibi yapay zeka araçlarıyla tanınan Microsoft destekli bir girişim.

    OpenAI’ın değerlemesi 80 milyar dolar oldu

    OpenAI'ın Thrive tarafından yönetilen ihale teklifi kapsamında mevcut bir hisse satışına gireceğini bildiren Times, anlaşmanın çalışanların yapay zeka şirketindeki hisselerini nakde çevirmelerine olanak sağlayacağını da belirtti. Yeni anlaşmanın, OpenAI'ın 300 milyon dolarlık bir hisse satışını tamamlayarak 29 milyar dolar değere ulaşmasından yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşmiş olması da dikkat çekici.

    CB Insights verilerine göre 80 milyar dolarlık bir değerleme şirketi, TikTok'un ana şirketi ByteDance (225 milyar dolar) ve Elon Musk liderliğindeki SpaceX'in (150 milyar dolar) ardından dünyanın en yüksek değerli 3. teknoloji girişimi haline getirecek.

    Öte yandan OpenAI, 2015 yılından kuruluşundan bu yana birçok büyük yatırım çekti. OpenAI’ın en büyük destekçisi Microsoft, şimdiye kadar bilindiği kadarıyla şirkete 13 milyar dolar yatırım yaptı. Microsoft, yatırımlara rağmen OpenAI’ın herhangi bir kısmına sahip olmadığını belirtiyor. Bu arada Microsoft’un yönetim kurulunda “oy hakkı olmayan” bir koltuğu da bulunuyor.

    Çalkantılı bir süreç içerisinde OpenAI’dan kovulan ve sonra tekrar geri getirilen CEO Sam Altman, şirketinyakın gelecekte halka açılmak gibi bir niyeti olmadığının altını çizmişti. Sam Altman ayrıca çip endüstrisini yeniden inşa etmeyi içeren çılgın yapay zeka hayali için 7 trilyon dolar gerektiğini açıklamıştı. Bununla birlikte OpenAI, kısa bir süre önce devrim gibi video aracını duyurmuştu. OpenAI Sora olarak adlandırılan araç inanılmaz gerçeklikte videolar üretebiliyordu.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/openai-valued-80-billion-after-deal-nyt-reports-2024-02-16/ https://www.nytimes.com/2024/02/16/technology/openai-artificial-intelligence-deal-valuation.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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