OpenAI’ın değeri 80 milyar dolar seviyesine ulaştı

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New York Times'ın haberine göre OpenAI, risk sermayesi şirketi Thrive Capital ile değerini 80 milyar dolar ya da üzerine çıkaran bir anlaşma imzaladı. OpenAI’ın bu anlaşma ile birlikte değerini 10 ay önceye göre neredeyse üç katına çıkardığı bildirildi. Bilmeyenler için OpenAI, ChatGPT, DALL-E ve Sora gibi yapay zeka araçlarıyla tanınan Microsoft destekli bir girişim.

OpenAI’ın değerlemesi 80 milyar dolar oldu

OpenAI'ın Thrive tarafından yönetilen ihale teklifi kapsamında mevcut bir hisse satışına gireceğini bildiren Times, anlaşmanın çalışanların yapay zeka şirketindeki hisselerini nakde çevirmelerine olanak sağlayacağını da belirtti. Yeni anlaşmanın, OpenAI'ın 300 milyon dolarlık bir hisse satışını tamamlayarak 29 milyar dolar değere ulaşmasından yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşmiş olması da dikkat çekici.

CB Insights verilerine göre 80 milyar dolarlık bir değerleme şirketi, TikTok'un ana şirketi ByteDance (225 milyar dolar) ve Elon Musk liderliğindeki SpaceX'in (150 milyar dolar) ardından dünyanın en yüksek değerli 3. teknoloji girişimi haline getirecek.

Öte yandan OpenAI, 2015 yılından kuruluşundan bu yana birçok büyük yatırım çekti. OpenAI’ın en büyük destekçisi Microsoft, şimdiye kadar bilindiği kadarıyla şirkete 13 milyar dolar yatırım yaptı. Microsoft, yatırımlara rağmen OpenAI’ın herhangi bir kısmına sahip olmadığını belirtiyor. Bu arada Microsoft’un yönetim kurulunda “oy hakkı olmayan” bir koltuğu da bulunuyor.

OpenAI Sora nedir? İşte akılalmaz örnekler, detaylar ve endişeler 1 gün önce eklendi

Çalkantılı bir süreç içerisinde OpenAI’dan kovulan ve sonra tekrar geri getirilen CEO Sam Altman, şirketinyakın gelecekte halka açılmak gibi bir niyeti olmadığının altını çizmişti. Sam Altman ayrıca çip endüstrisini yeniden inşa etmeyi içeren çılgın yapay zeka hayali için 7 trilyon dolar gerektiğini açıklamıştı. Bununla birlikte OpenAI, kısa bir süre önce devrim gibi video aracını duyurmuştu. OpenAI Sora olarak adlandırılan araç inanılmaz gerçeklikte videolar üretebiliyordu.

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OpenAI’ın değeri 80 milyar dolar seviyesine ulaştı