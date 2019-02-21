Microsoft, Forms Pro'yu resmen duyurdu

Bu ayın başlarında teknoloji devlerinden Microsoft'un, kurumsal şirketlerin müşterileri ile ilgili geri bildirim alabilecekleri ve kapsamlı bir şekilde analiz edebilecekleri yeni servisi Forms Pro haberler sızmaya başlamıştı. Şirket yaptığı açıklama ile bu haberleri doğruladı.

Diğer Microsoft çözümleriyle uyumlu

Microsoft Forms Pro adı verilen bu hizmet, Dynamics 365, Office 365 ve Microsoft Power Platform çözümleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilecek. Şirketin yeni hizmeti profesyonellerin ve eğitimcilerin dakikalar içinde içerik oluşturmasına yardımcı olan bir platform olarak tanıtılıyor.

https://formspro.microsoft.com/en-us/

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Formlar,, geri bildirim formları veya sınavlar da olmak üzere birçok içerikhazırlanıp, istenilen kişilerle paylaşılabiliyor. Şirketler de bu formların analizleriniolarak yapma şansına kavuşuyorlar. Microsoft yetkilisi: "Bu kurumsal anket aracı, şirketlerin geri bildirim toplamasını, analiz etmesini ve şirketin geleceği ile ilgili planlar yapmasını kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.