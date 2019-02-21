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Microsoft, Forms Pro'yu resmen duyurdu

Yazılım devi Microsoft, kurumsal şirketlerin müşteri geri bildirimleri alabilecekleri ve kapsamlı bir şekilde analiz edebilecekleri yeni hizmeti Forms Pro'yu doğruladı.
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Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bu ayın başlarında teknoloji devlerinden Microsoft'un, kurumsal şirketlerin müşterileri ile ilgili geri bildirim alabilecekleri ve kapsamlı bir şekilde analiz edebilecekleri yeni servisi Forms Pro haberler sızmaya başlamıştı. Şirket yaptığı açıklama ile bu haberleri doğruladı.

Diğer Microsoft çözümleriyle uyumlu

Microsoft Forms Pro adı verilen bu hizmet, Dynamics 365, Office 365 ve Microsoft Power Platform çözümleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilecek. Şirketin yeni hizmeti profesyonellerin ve eğitimcilerin dakikalar içinde içerik oluşturmasına yardımcı olan bir platform olarak tanıtılıyor.
Microsoft, Forms Pro'yu resmen duyurdu
Formlar, anketler, geri bildirim formları veya sınavlar da olmak üzere birçok içerik kolayca hazırlanıp, istenilen kişilerle paylaşılabiliyor. Şirketler de bu formların analizlerini gerçek zamanlı olarak yapma şansına kavuşuyorlar. Microsoft yetkilisi Alysa Taylor: "Bu kurumsal anket aracı, şirketlerin geri bildirim toplamasını, analiz etmesini ve şirketin geleceği ile ilgili planlar yapmasını kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

https://formspro.microsoft.com/en-us/ Yorum Yaz
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ouzqan 3 ay
bizde satana kadar hizmet olduğu için gereksiz uygulama
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ungalath 3 ay
türkiyede iş yapmaz neden ? çünkü kimsenin umrunda değil satış sonrası hizmet.
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alaz1903 3 ay
Bunun herkes için olanını ve toplanan verileri SPSS tarzı analiz yapanını çıkarsan da bütün araştırmacıların duasına alsan ya Microsoft.
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