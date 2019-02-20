Leica Q2'nin detayları ortaya çıkmaya başladı

Leica hayranları uzun süredir Leica Q modelinin bir halefini bekliyor. Zira önceki kameranın piyasaya çıkmasından bu yana neredeyse dört yıl geçti ve yeni modelin raflardaki yerini alması heyecanla bekleniyor. Muhtemelen 6 Mart tarihinde gerçekleşecek olan lansman öncesinde Leica Q2'nin ilk sızıntıları da ortaya saçıldı.

4K video kayıt özelliği

Yeni sızan Leica Q2 fotoğrafları, birkaç görsel değişiklik dışında cihazın selefi ile aynı tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Fotoğraflar Leica Q2'nin suya karşı dayanıklı olacağı söylentilerini de doğrular nitelikte. Asıl büyük değişikliklerin ise fotoğraf makinesinin ana özelliklerinde olması bekleniyor.

https://www.nokishita-camera.com/2019/02/q2.html

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Leica Q2 modelindemegapikselden,megapiksel çözünürlüğe birolacağı söyleniyor. Ayrıca cihazındesteği de sunacak olması kuvvetle muhtemel. Şirket şu an için bunların hiçbirini onaylamasa dayakın kaynaklardan gelen sızıntılar bu şekilde. Leica Q2'nin tüm özelliklerini öğrenmek içinse,tarihini beklemekten başka çaremiz yok.