Leica Q2'nin detayları ortaya çıkmaya başladı

Teknoloji Editörü
Leica hayranları uzun süredir Leica Q modelinin bir halefini bekliyor. Zira önceki kameranın piyasaya çıkmasından bu yana neredeyse dört yıl geçti ve yeni modelin raflardaki yerini alması heyecanla bekleniyor. Muhtemelen 6 Mart tarihinde gerçekleşecek olan lansman öncesinde Leica Q2'nin ilk sızıntıları da ortaya saçıldı.
4K video kayıt özelliği
Yeni sızan Leica Q2 fotoğrafları, birkaç görsel değişiklik dışında cihazın selefi ile aynı tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Fotoğraflar Leica Q2'nin suya karşı dayanıklı olacağı söylentilerini de doğrular nitelikte. Asıl büyük değişikliklerin ise fotoğraf makinesinin ana özelliklerinde olması bekleniyor.Leica Q2 modelinde 24 megapikselden, 47 megapiksel çözünürlüğe bir sıçrama olacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın 4K video kayıt desteği de sunacak olması kuvvetle muhtemel. Şirket şu an için bunların hiçbirini onaylamasa da sektöre yakın kaynaklardan gelen sızıntılar bu şekilde. Leica Q2'nin tüm özelliklerini öğrenmek içinse, 6 Mart tarihini beklemekten başka çaremiz yok.
https://www.nokishita-camera.com/2019/02/q2.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Önceki model 4 bin dolar civarlarında bu da en az 5 binden gelir. Yurt dışında yaşayan biri için güzel cihaz.
telefonlar hala makine performansini veremiyor
yaninda bi tane makina olsa hemen cepten cikarip cekmelik iyi olur ama makinalar pahali
ama gövde o lensi pekte iyi taşıyamamış çocuk oyuncağı gibi !
Tasinabilirlik cok onemli birsey. Ben cebimde tasiyabilecegim profesyonel ozelliklere sahip bir fotograf makinem olsun isterdim, insanlarin bircogu da boyle olmasini ister diye dusunuyorum.