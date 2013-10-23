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Microsoft, Google Glass benzeri giyilebilir bir cihaz üzerinde çalışıyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Google Glass benzeri giyilebilir bir cihaz üzerinde çalışıyor
Google'ın geliştirme çalışmaları devam eden gözlük formunda giyilebilir ürünü Glass, diğer birçok firmanın da ilgisini çekiyor ve gelen bilgilere göre bu isimlerin arasında Microsoft'ta bulunuyor.

The Wall Street'in yaptığı habere göre Glass benzeri bir modelin prototipini hazırlayan ve bunun testlerine başlayan Microsoft, akıllı cep telefonu ve tablet pazarı gibi 2016 yılında 10 milyar dolara ulaşması beklenen giyilebilir teknoloji pazarında da aktif olarak yer almak ve atılım yapmakta geri kalmak istemiyor. Daha önce oyun odaklı giyilebilir cihazlar hazırladığı öğrenilen firmanın yeni prototipi hakkında ise şimdilik ayrıntı bir bilgi yer almıyor.

http://blogs.wsj.com/digits/2013/10/22/microsoft-readies-answer-to-google-glass/?mg=blogs-wsj&url=http%253A%252F%252Fblogs.wsj.com%252Fdigits%252F2013%252F10%252F22%252Fmicrosoft-readies-answer-to-google-glass Yorum Yaz
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bankai20 5 yıl en beğenilen
Bunu koymadan edemeyeceğim.





Neyse. Umarım güzel birşey olur.
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darkaura 5 yıl
micrososft bu sefer geriden gelme niyetinde degil. akillica olur. bence dokunmatikden bir sonraki kullanici ara yuzu devrimi augmented reality olacak.
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OverClocK1ng 5 yıl
5 tane de düğme koyarlarmış.
Açma , Kapama ile
Ctrl, Alt ve Del.
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Morphinz 5 yıl
bankai20
Bunu koymadan edemeyeceğim.

Neyse. Umarım güzel birşey olur.

Çok iyi ya :))))
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tadalar 5 yıl
ilker_xxx
Atı alan üsküdarı geçmiş, microsoft daha neyin peşinde Windows ve office dışında başka bir icadı yok mu bu şirketin ? Hep başkalarının icad ettiği bir şeyi geliştirmek zorunda mı?

senin söylediğine göre o zaman ilk telefon çıkaran şirket dışında başka telefon üreticisi olmaması gerekiyor biraz mantıklı düşünelim bence tabiki diğer firmalarından gördüğününün daha iyisini yapmak için uğraşcak her sekter böyle yani yürüyor
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Virtual Reality 5 yıl
Atı alan üsküdarı geçmiş, microsoft daha neyin peşinde
Windows ve office dışında başka bir icadı yok mu bu şirketin ? Hep başkalarının icad ettiği bir şeyi geliştirmek zorunda mı?
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The Tenth Doctor 5 yıl
10 20 yıl sonra siber çağı olacak
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bankai20 5 yıl en beğenilen
Bunu koymadan edemeyeceğim.





Neyse. Umarım güzel birşey olur.
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JoeyBane 5 yıl
Adam utancından kızarmış.
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