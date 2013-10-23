Microsoft, Google Glass benzeri giyilebilir bir cihaz üzerinde çalışıyor

Google'ın geliştirme çalışmaları devam eden gözlük formunda giyilebilir ürünü Glass, diğer birçok firmanın da ilgisini çekiyor ve gelen bilgilere göre bu isimlerin arasında Microsoft'ta bulunuyor.





The Wall Street'in yaptığı habere göre Glass benzeri bir modelin prototipini hazırlayan ve bunun testlerine başlayan Microsoft, akıllı cep telefonu ve tablet pazarı gibi 2016 yılında 10 milyar dolara ulaşması beklenen giyilebilir teknoloji pazarında da aktif olarak yer almak ve atılım yapmakta geri kalmak istemiyor. Daha önce oyun odaklı giyilebilir cihazlar hazırladığı öğrenilen firmanın yeni prototipi hakkında ise şimdilik ayrıntı bir bilgi yer almıyor.

http://blogs.wsj.com/digits/2013/10/22/microsoft-readies-answer-to-google-glass/?mg=blogs-wsj&url=http%253A%252F%252Fblogs.wsj.com%252Fdigits%252F2013%252F10%252F22%252Fmicrosoft-readies-answer-to-google-glass