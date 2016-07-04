Microsoft MVP programı Insider içerisine entegre oluyor

Microsoft’un Most Valuable Professionals ya da MVP olarak bilinen onur programı, uzun yıllar bağımsız olarak faaliyetlerini devam ettirmişti. Windows 10 ile birlikte köklü bir değişikliğe hazırlanan program, ilk adımı attı.

Microsoft MVP programı, herhangi bir Microsoft ürününde derin bilgilere sahip olan kullanıcıların çeşitli platformlarda diğer insanları bilgilendirdiği ve yardımcı olduğu ölçüde ödüllendirilmesini amaçlıyor. Microsoft Answers, TechNet, MSDN gibi platformların yanı sıra bloglar ve sosyal ağlarda yapılan paylaşımlar önemli.

Son bir yılda yapılan incelemeler sonucunda Microsoft’a üst düzey katkı sağlayan kişiler MVP ünvanını alıyor. Bu ünvan 1 yıl devam ediyor. MVP ünvanına karşılık maddi bir ödül yok ancak Microsoft uzmanları ile doğrudan diyalog kurabilme ve önemli etkinliklere davet edilme avantajlar arasında sayılabilir.

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Windows 10 sonrasında, firma MVP programında değişiklik yapacağını duyurmuştu. Bu hafta yapılan açıklamada, MVP programının artık Windows Insider içerisine entegre edileceği bildirildi. Bu sayede MVP kullanıcılar ile daha etkili ve verimli bir şekilde iletişim kurulabilecek. Ayrıca Windows ürünlerinin geliştirilmesinde daha önemli katkılar yapılabilecek.

Yapılan değişiklik Windows Insider kullanıcılarına da bir fırsat olacak zira süreç içerisinde önemli katkılar ve destekler sağlayan kullanıcıların, 2017 yılında MVP programına dahil edileceği ifade ediliyor. Yıl sonuna kadar MVP programının Windows Insider içerisine entegre edilmesi bekleniyor.