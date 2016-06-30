Windows 10 yıldönümü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu

Microsoft’un çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 10, gelecek ay sonu itibariyle birinci yılını tamamlamaya hazırlanıyor. Bu süre içerisinde önemli mesafeler kat eden ve yaklaşık 350 milyon cihaza kurulan Windows 10, en büyük güncellemesine başlamak üzere.

Windows 10 Anniversary Update yani yıl dönümü güncellemesi olarak adlandırılan bu paket, uzun süre Redstone kod ismiyle gündeme gelmişti. Firmanın en büyük güncellemesi olarak bilinen Redstone, iki bölüm halinde kullanıma sunulacak. İlk bölüm yıl dönümü güncellemesi olarak geliyor. İkinci bölümün ise en erken gelecek yıl yaz aylarında olacağı tahmin ediliyor.

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Yıl dönümü güncellemesi için kesin bir tarih şu ana kadar mevcut değildi ancak Microsoft’un gönderdiği basın açıklamasına göre, 2 Ağustos tarihinde kullanıma sunulacak. Herhangi bir değişiklik olmazsa, kullanıcılar Windows 10 birinci yılını doldurmasından sonraki hafta içerisinde yıl dönümü güncellemesini almaya başlayacak.

Yıl dönümü güncellemesi ile pek çok yenilik Windows 10 işletim sistemine dahil olacak. Bunlar arasında Edge tarayıcısının eklenti desteklemesi, yine Edge tarayıcısının bildirimler sunmaya başlaması, Başlat menüsünde sol üst menü butonu, ekran kalemi desteğini geliştiren Windows Ink teknolojisi, Cortana asistanının Windows 10 mobil ve Android ile etkileşime geçebilmesi, sistemin tümünde gece modu kullanılabilmesi yer alıyor.

Windows Hello ile birlikte iHeartRadio ve DropBox gibi servislere şifresiz ulaşabilir hale geliniyor. Biyometrik kimlik doğrulamasını destekleyen sitelere, biyometrik doğrulamayı yerel olarak kullanan ilk ve tek tarayıcı Microsoft Edge üzerinden bağlanmak da mümkün olacak.



Windows 10’da var olan güvenlik özelliklerine eklenen, kurumsal müşteriler için geliştirilen iki güvenlik avantajı da bulunuyor: Windows Defender Gelişmiş Tehdit Koruması, tehlikeli saldırıları algılama, sorgulama ve yanıtlama ve aralarında Microsoft’un uzman güvenlik araştırmacılarının da olduğu dünyanın en kapsamlı algılayıcı ve gelişmiş tehdit koruması sunuyor. Windows Bilgi Güvenliği ise (önceden Kurumsal Veri Koruma olarak biliniyordu) bireysel ve kurumsal verileri nerede olurlarsa olsun ayırarak iş yerlerini veri sızıntılarından koruyan yeni bir özellik.