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Windows 10 yıldönümü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu

Gelecek ay sonu itibariyle birinci yılını tamamlamaya hazırlanan Windows 10 işletim sistemi, en büyük güncellemesine başlamak üzere. Net bir tarih aralığı da ortaya çıkmış durumda.
2 yıl
5,8b
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11
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un çiçeği burnunda işletim sistemi Windows 10, gelecek ay sonu itibariyle birinci yılını tamamlamaya hazırlanıyor. Bu süre içerisinde önemli mesafeler kat eden ve yaklaşık 350 milyon cihaza kurulan Windows 10, en büyük güncellemesine başlamak üzere.

Windows 10 Anniversary Update yani yıl dönümü güncellemesi olarak adlandırılan bu paket, uzun süre Redstone kod ismiyle gündeme gelmişti. Firmanın en büyük güncellemesi olarak bilinen Redstone, iki bölüm halinde kullanıma sunulacak. İlk bölüm yıl dönümü güncellemesi olarak geliyor. İkinci bölümün ise en erken gelecek yıl yaz aylarında olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 güncelleme zorlaması mahkemelik oldu"

Yıl dönümü güncellemesi için kesin bir tarih şu ana kadar mevcut değildi ancak Microsoft’un gönderdiği basın açıklamasına göre, 2 Ağustos tarihinde kullanıma sunulacak. Herhangi bir değişiklik olmazsa, kullanıcılar Windows 10 birinci yılını doldurmasından sonraki hafta içerisinde yıl dönümü güncellemesini almaya başlayacak.

Yıl dönümü güncellemesi ile pek çok yenilik Windows 10 işletim sistemine dahil olacak. Bunlar arasında Edge tarayıcısının eklenti desteklemesi, yine Edge tarayıcısının bildirimler sunmaya başlaması, Başlat menüsünde sol üst menü butonu, ekran kalemi desteğini geliştiren Windows Ink teknolojisi, Cortana asistanının Windows 10 mobil ve Android ile etkileşime geçebilmesi, sistemin tümünde gece modu kullanılabilmesi yer alıyor.

Windows Hello ile birlikte iHeartRadio ve DropBox gibi servislere şifresiz ulaşabilir hale geliniyor. Biyometrik kimlik doğrulamasını destekleyen sitelere, biyometrik doğrulamayı yerel olarak kullanan ilk ve tek tarayıcı Microsoft Edge üzerinden bağlanmak da mümkün olacak.
 

Windows 10’da var olan güvenlik özelliklerine eklenen, kurumsal müşteriler için geliştirilen iki güvenlik avantajı da bulunuyor: Windows Defender Gelişmiş Tehdit Koruması, tehlikeli saldırıları algılama, sorgulama ve yanıtlama ve aralarında Microsoft’un uzman güvenlik araştırmacılarının da olduğu dünyanın en kapsamlı algılayıcı ve gelişmiş tehdit koruması sunuyor. Windows Bilgi Güvenliği ise (önceden Kurumsal Veri Koruma olarak biliniyordu) bireysel ve kurumsal verileri nerede olurlarsa olsun ayırarak iş yerlerini veri sızıntılarından koruyan yeni bir özellik.

 

http://www.tweaktown.com/news/52815/new-windows-10-anniversary-update-release-date-leaked/index.html Yorum Yaz
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eulogy 2 yıl en beğenilen
A.F.Y.D

hocam bir çıkış tarihi için koca paragraf yazıyorsunuz


Bir gün Ekrem Bey'i savunacağım aklıma gelmezdi ama aşağıdakileri dikkate almanızı isterim.



Bu yazı uzun çünkü windows 10 ile ilgili fikri olmayan bir okur için oldukça gerekli bilgiler barındırıyor. Windows 10 redstone güncellemesinden, bu güncellemenin karakterinden, öneminden haberi olmayan bir kişi için gereksiz olan bir paragraf görmedim ben.



Ekrem Bey'in yanlı, taraflı ve yalan (eksik veya yanlış bilgilendirme) haberlerini biliyoruz. Hatta kendisinin bir editöre yakışmayyacak nitelikte kattığı yorumlarla çileden çıkıyoruz fakat bence bu bahsettiğiniz adil bir eleştiri değil.
A.F.Y.Dhocam bir çıkış tarihi için koca paragraf yazıyorsunuzBir gün Ekrem Bey'i savunacağım aklıma gelmezdi...
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Angel of the Lord 2 yıl
Cortana'nın Türkçe destegi ile ilgili bir gelisme var mı acaba?
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Mr. Jingles 2 yıl
Yıl dönümü güncellemesini iso dosyası olarak indirip CD'ye yazabiliyor muyuz?
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ti7800 2 yıl
Microsoft'un her zaman yaptığı gibi bu güncellemeyi de erteleyecekler. Demedi demeyin.
artık alışkanlık oldu. Karizmayı iyice çizdi bu firma.
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smart1978 2 yıl
Microsoft Turkiye de fiziksel magazalari ne acacak ?
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grandcross 2 yıl
paragrafın bir çok yerinde kalın yazıyla edge, windows 10, redstone falan yazılmış fakat paragrafın ana konusu olan çıkış tarihini mercekle aramak gerekiyor ki bulabilelim. Lütfen haber yazarken asıl önemli olan konuyu kolayca görlebilecek bir şekilde yazarsanız sevinirim.
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sosisvesalam 2 yıl
bu özelliklerin hiçbirinide kullanmıyorum dx12den başka bana yarar sağlayacak bir şey yok mağazaya falan bir kere girmiş değilim zaten sildim windowsdan
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emir kustirika 2 yıl
redoracle
Windows ve bilgi güvenliğimi
İntel işlemciler kadar güvenlidir heralde,telemetry vs bir sürü zımbırtıyla işin cılkını çıkardılar artık her adımımızı kaydeder hale geldiler,üstelik kapatamıyorsunuzda,anca 3. parti yazılımlarla filan(wzor) kaldırılıyor-engelleniyor(onlarda ne kadar güvenilirse artık-yada işe yarıyorsa). Keşke bir davada bu casus yazılımlarına açılsada microsoft bundanda geri adım atsa.

hocam 90 ların (aradan 20 yıl geçmiş ) başında almanya bütün kritik sistemlerinden windows u çıkarma kararı aldı çünkü bilgi sızdırdığını anladı alman yazılımcılar
peki o zamandan buzamana amerikalı firmaların tutumunda bir değişim olmadı yani
Rahat olun hepimiz kayıt altındayız
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frat98 2 yıl
sol süt menü butonu :(
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Angel of the Lord 2 yıl
Cortana'nın Türkçe destegi ile ilgili bir gelisme var mı acaba?
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redoracle 2 yıl
Windows ve bilgi güvenliğimi


İntel işlemciler kadar güvenlidir heralde,telemetry vs bir sürü zımbırtıyla işin cılkını çıkardılar artık her adımımızı kaydeder hale geldiler,üstelik kapatamıyorsunuzda,anca 3. parti yazılımlarla filan(wzor) kaldırılıyor-engelleniyor(onlarda ne kadar güvenilirse artık-yada işe yarıyorsa).

Keşke bir davada bu casus yazılımlarına açılsada microsoft bundanda geri adım atsa.
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eulogy 2 yıl en beğenilen
A.F.Y.D

hocam bir çıkış tarihi için koca paragraf yazıyorsunuz


Bir gün Ekrem Bey'i savunacağım aklıma gelmezdi ama aşağıdakileri dikkate almanızı isterim.



Bu yazı uzun çünkü windows 10 ile ilgili fikri olmayan bir okur için oldukça gerekli bilgiler barındırıyor. Windows 10 redstone güncellemesinden, bu güncellemenin karakterinden, öneminden haberi olmayan bir kişi için gereksiz olan bir paragraf görmedim ben.



Ekrem Bey'in yanlı, taraflı ve yalan (eksik veya yanlış bilgilendirme) haberlerini biliyoruz. Hatta kendisinin bir editöre yakışmayyacak nitelikte kattığı yorumlarla çileden çıkıyoruz fakat bence bu bahsettiğiniz adil bir eleştiri değil.
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A.F.Y.D 2 yıl
hocam bir çıkış tarihi için koca paragraf yazıyorsunuz
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