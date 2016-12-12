Microsoft: Mac'ten Surface'e geçiş tavan yaptı

Microsoft son günlerde yayınladığı Surface reklamlarıyla Mac kullanıcılarını hedef almıştı. Görünüşe göre şirket bu amacına ulaşmış durumda. Yazılım devi, Surface Pro 4 ile ilgili Black Friday kapsamında sunduğu bir dizi fırsatın ardından Kasım ayının Surface satışları için en iyi ay olduğunu söylüyor. Microsoft hala satış rakamlarını telaffuz etmiyor ancak şirket her zamankinden daha fazla insanın Mac'ten Surface'e geçiş yaptığını söylüyor.

Microsoft yeni MacBook Pro'nun yaratmış olduğu hayal kırıklığı ve Surface'e geçiş yapmak için insanlara cazip gelen MacBook takas programının meyvelerini topladığını düşünüyor. Şirket yine rakam vermeyi reddetse de "MacBook’u getir Surface’i götür" kampanyasının şimdiye kadar yaptıkları en iyi şey olduğunu iddia ediyor.

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Microsoft, Surface satışlarının yanı sıra yeni "Surface Book with Performance Base" modelinin satın alınabileceği ülke sayısını da genişletiyor. En güçlü Surface Book şu anda Avustralya ve Yeni Zelanda'da mevcut durumda. Önümüzdeki çeyrekte Avusturya, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, İsviçre ve İngiltere'ye ulaşacak. Şirket, hepsi-bir-arada bilgisayar modeli Surface Studio'nun ise ABD dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmış değil.

http://www.theverge.com/2016/12/12/13919312/microsoft-surface-sales-mac-switch