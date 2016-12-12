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Microsoft: Mac'ten Surface'e geçiş tavan yaptı

Surface reklamlarıyla Mac kullanıcılarını kendi safına çekmeye çalışan Microsoft, Black Friday'in de rüzgarıyla her zamankinden çok daha fazla insanın Mac'ten Surface'e geçiş yaptığını söylüyor.
2 yıl
4,4b
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21
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft son günlerde yayınladığı Surface reklamlarıyla Mac kullanıcılarını hedef almıştı. Görünüşe göre şirket bu amacına ulaşmış durumda. Yazılım devi, Surface Pro 4 ile ilgili Black Friday kapsamında sunduğu bir dizi fırsatın ardından Kasım ayının Surface satışları için en iyi ay olduğunu söylüyor. Microsoft hala satış rakamlarını telaffuz etmiyor ancak şirket her zamankinden daha fazla insanın Mac'ten Surface'e geçiş yaptığını söylüyor.
Microsoft yeni MacBook Pro'nun yaratmış olduğu hayal kırıklığı ve Surface'e geçiş yapmak için insanlara cazip gelen MacBook takas programının meyvelerini topladığını düşünüyor. Şirket yine rakam vermeyi reddetse de "MacBook’u getir Surface’i götür" kampanyasının şimdiye kadar yaptıkları en iyi şey olduğunu iddia ediyor.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın seçimi ile 2016 yılının en iyi oyunları ve uygulamaları"
Microsoft, Surface satışlarının yanı sıra yeni "Surface Book with Performance Base" modelinin satın alınabileceği ülke sayısını da genişletiyor. En güçlü Surface Book şu anda Avustralya ve Yeni Zelanda'da mevcut durumda. Önümüzdeki çeyrekte Avusturya, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, İsviçre ve İngiltere'ye ulaşacak. Şirket, hepsi-bir-arada bilgisayar modeli Surface Studio'nun ise ABD dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmış değil.

http://www.theverge.com/2016/12/12/13919312/microsoft-surface-sales-mac-switch Yorum Yaz
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lapatid 2 yıl
gücüm yetse bir an düşünmem fevkalade bir cihaz.
mac alacak bütçem olsa kesinlikle surface alirdim
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veleciraptor 2 yıl
İzmir'de iken merak edip arkadaştan alıp kullanmıştım. Microsoft'un Windows ve Office'in kaymağını yemek dışında on yıllardır hiçbir işe yarar şey üretmediğini düşünürken Surface beni kendine hayran bıraktı. Editörlük mesleği boyunca uzun yıllar boyunca Mac de kullandım ama Surface'in bıraktığı deneyim apayrı oldu. Açıkça söylemek gerekirse Lumia faciasından sonra Microsoft'dan gerçekten böyle işe yarar bir donanım beklemiyordum. Param olsa lapatid'in de dediği gibi bir saniye düşünmeden alacağım bir cihaz.
İzmir'de iken merak edip arkadaştan alıp kullanmıştım. Microsoft'un Windows ve Office'in kaymağını yemek dışında on yıllardır hiçbir işe yarar şey üretmediğini ...
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buraxus 2 yıl
Al abi bi snickers ye...
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swat882 2 yıl
Surface pro 3 kullanan birisi olarak, MS in yaptığı nadir düzgün işlerden
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V2 2 yıl
Mac kesinlikle abartılan bir cihaz. Fiyatına göre özellikle performansı çok zayıf. Zayıf donanım kullanıyorlar, bellekleri hızlı başka ne var? Mac Airlerde ısınma sorunları var. Kasa ve ekran kalitesi güzel ama o kadar da olsun o fiyat. Surface'i test etmedim açıkcası ama daha yenilikçi bir cihaz olduğuna inanıyorum.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
para olsa mac değil surface alırdım
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smart1978 2 yıl
Surface Pro3 almistim ilk ciktiginda ve sonrasinda 3 ay onceki Amerika gezimde de bana ucretsiz Surface Pro4 degisimi yaptilar . Garanti surem de uzatilmis oldu gerci uzatilmis garantili idi .
Surface serisi marjinal siradisi cizgisi ile kendisinden sonra bircok firma taklidini cikarmaya basladi yillardir .
Surface Studio da masaustu leri icin bir devrim diyebilirim.
Haliyle Apple in kiytirik AMOLED ekranli klavyesi ciddi manada yenilikci degil.
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exterminant 2 yıl
bi türkiyeye gelmedi şu alet [\&o]
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suslu76 2 yıl
yani eskiden yuzde 0.5 civarinda gezinirken bu ay yuzde 0.8 ile tavan yapmis olabilir sonucta. 'tavan yapti' yerine net rakamlarla konussalar daha rahat goruruz durumu. ofiste de sudanli birinde surface var, gelmis benim macin ekranina dokunuyor, 'not touch haha ha' yapiyor. hey yarabbim dedim.
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Theologist 2 yıl
Son güncelleme ile WiFi bile çalışmıyor kalkıp Mac'e mi laf atıyor şimdi Microsoft? Şaşırdım çünkü Surface kullanan sadece 1 kişi gördüm Almanya'da. Mac içinde Windows kullanan gördüm zorunda kalan öyle yapıyor...
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kadirirdem 2 yıl
Bu konuda Microsoft Haklı, yani Mac'e vereceğim parayı Surface'ye geçiş yaparı.
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Piêr Dé Sans 2 yıl kadirirdem
bence de.
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WB 2 yıl
Zügürt tesellisi
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hanımneder 2 yıl WB
WB
Zügürt tesellisi


WhiteBeard
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The Balance 2 yıl
Hepiniz sadece kağıt üstüne bakıyorsunuz. Açıkçası Microsoft un mükemmel servis hizmetini dünya genelinde sunduğunu zannetmiyorum. Ürünlerinin çoğunda bir çok sıkıntı olduğu söyleniyor.

Ve Microsoft güncelleme desteği vereceğini söyleyip sürekli vazgeçen bir firma. Açıkçası hiç sevdiğim bir firma değil.

Yaptıkları güzel gözüküyor fakat alındığında aynısı olmuyor...

Şuan Mac alacak param olsa,gider Mac alırım. Apple sevdiğimden söylemiyorum. En azından malının arkasında duran bir firma. Sıkıntı oldu mu müşteri hizmetleri de iyi.

Fakat diğer alternatif olarak,Dell XPS serisi de çok güzel:)
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