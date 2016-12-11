Apple'ın seçimi ile 2016 yılının en iyi oyunları ve uygulamaları

Apple kısa bir süre önce iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV için 2016'nın En İyileri listelerini açıkladı. Listeler geride bıraktığımız yıl boyunca üçüncü taraf geliştiriciler tarafından tüm platformlar için yayınlanan en iyi uygulama ve oyunları içeriyor.

Bu sene tüm platformlar için en çok tercih edilen uygulamalar şu şekilde listelendi:

Yılın oyunları ise şu şekilde:

Buna ek olarak Apple bu yıl, iOS App Store ve Apple TV App Store'da "Yılın En İyi 10 Uygulaması" ve "Yılın En İyi 10 Oyunu" listelerini yayınladı. Ayrıca Mac App Store'daki 2016'nın en iyi uygulama ve oyunlarının geniş bir listesi de paylaşıldı.

Apple geçen sene olduğu gibi büyük ve küçük geliştiricilerin ücretli ve ücretsiz uygulamalarından bir karma yaptı. Dikkat çeken düşük bütçeli yapımlar arasında Shiny Frog, Devolver Digital ve Drinkbox Studios'un uygulamaları var. Aşağıdaki listede tüm platformların kazananlarını ve ikincileri görebilirsiniz:

iPhone

Yılın Uygulaması: Prisma

Yılın Oyunu: Clash Royale

iPad

Yılın Uygulaması: Sketchbook Motion

Yılın Oyunu: Severed

Mac

Yılın Uygulaması: Bear

Yılın Oyunu: Life is Strange

Apple Watch

Yılın Uygulaması: MySwimPro

Yılın Oyunu: Field Day

Apple TV

Yılın Uygulaması: Twitter

http://www.apple.com/newsroom/2016/12/apple-unveils-best-of-2016-across-apps-music-movies-and-more.html