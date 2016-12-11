Apple'ın seçimi ile 2016 yılının en iyi oyunları ve uygulamaları

Haber Editörü
Apple kısa bir süre önce iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV için 2016'nın En İyileri listelerini açıkladı. Listeler geride bıraktığımız yıl boyunca üçüncü taraf geliştiriciler tarafından tüm platformlar için yayınlanan en iyi uygulama ve oyunları içeriyor.
Bu sene tüm platformlar için en çok tercih edilen uygulamalar şu şekilde listelendi:
- Prisma (iPhone)
- Sketchbook Motion (iPad)
- Bear (Mac)
- MySwimPro (Apple Watch)
- Twitter (Apple TV)
Yılın oyunları ise şu şekilde:
- Clash Royale (iPhone)
- Severed (iPad)
- Life is Strange (Mac)
- Field Day (Apple Watch)
- Riptide: GP Renegade (Apple TV)
Buna ek olarak Apple bu yıl, iOS App Store ve Apple TV App Store'da "Yılın En İyi 10 Uygulaması" ve "Yılın En İyi 10 Oyunu" listelerini yayınladı. Ayrıca Mac App Store'daki 2016'nın en iyi uygulama ve oyunlarının geniş bir listesi de paylaşıldı.
Apple geçen sene olduğu gibi büyük ve küçük geliştiricilerin ücretli ve ücretsiz uygulamalarından bir karma yaptı. Dikkat çeken düşük bütçeli yapımlar arasında Shiny Frog, Devolver Digital ve Drinkbox Studios'un uygulamaları var. Aşağıdaki listede tüm platformların kazananlarını ve ikincileri görebilirsiniz:
iPhone
Yılın Uygulaması: Prisma
İkinci: MSQRD
Yılın Oyunu: Clash Royale
İkinci: Reigns
iPad
Yılın Uygulaması: Sketchbook Motion
İkinci: Bear
Yılın Oyunu: Severed
İkinci: Chameleon Run
Mac
Yılın Uygulaması: Bear
Yılın Oyunu: Life is Strange
Apple Watch
Yılın Uygulaması: MySwimPro
Yılın Oyunu: Field Day
Apple TV
Yılın Uygulaması: Twitter
Yılın Oyunu: Riptide GP: Renegade
http://www.apple.com/newsroom/2016/12/apple-unveils-best-of-2016-across-apps-music-movies-and-more.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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