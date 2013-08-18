Microsoft, Outlook bağlantı problemleri için uzun vadeli çözümler planlıyor





Windows Phone ile başlayan modern Windows arayüzü yaklaşımı kapsamında tüm hizmetlerini yeni bir görünüme kavuşturan Microsoft, Hotmail eposta hizmetini de Outlook olarak yeniden yapılandırmıştı.





Tüm Hotmail kullanıcılarının Outlook'a devrini tamamlayan ve kullanıcı sayısını artıran Microsoft, bununla birlikte platformda uzun süredir yaşanan bağlantı sorunlarının önüne geçemedi.





Son olarak Exchange ActiveSync için bir önbellekleme servisinin çökmesi nedeniyle platforma bağlantı veya mail gönderememe sıkıntıları yaşanmaya başladı. Kullanıcıların tekrar tekrar hesaplarına bağlanma çabaları da bu kez tüm sunucuların etkilenmesine neden oldu.





Microsoft, yaşanan sıkıntıları giderme sözü verirken, daha akıllı bir hata giderme sistemi kurma ile ağın kapasitesini genişletme çalışmalarına başladı. Ancak bağlantı problemlerinin giderilmesi için 3 gün daha gerekebilir.

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