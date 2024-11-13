Microsoft, Windows Mail, Takvim ve Kişiler uygulamalarını sonlandırıyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows'un Mail, Takvim ve Kişiler uygulamalarını sonlandırıyor. Yazılım devi, 31 Aralık tarihinde bu uygulamalara olan desteği sonlandıracağını açıkladı.

Kullanıcılar yeni Outlook uygulamasına yönlendiriliyor

Microsoft bir süredir kullanıcıları Windows için yeni Outlook uygulamasına yönlendiriyordu. Şirket yaptığı açıklamada, destek süresinin sonuna gelindiğinde Outlook'a geçmemiş kullanıcıların artık Windows Mail ve Takvim'i kullanarak e-posta gönderemeyeceği konusunda uyardı.

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Microsoft, Windows için Outlook uygulamasını yıllardır kullanıma sunuyor ve uygulama resmi olarak Ağustos ayında genel kullanıma sunuldu. Yeni web tabanlı Outlook, sonunda Outlook'un tam masaüstü sürümünün yerini alacak şekilde tasarlandı. Microsoft, kullanıcıları Outlook'un masaüstü sürümünden uzaklaştırmaya başlamadan önce kurumsal müşterilere 12 aylık bir bildirimde bulunmayı planlıyor.

Klasik Outlook uygulaması, kalıcı ve abonelik lisansları aracılığıyla en az 2029'a kadar desteklenmeye devam edecek. Bu nedenle Microsoft'un tüm Outlook kullanıcılarını bu yeni uygulamaya tamamen taşıması biraz zaman alacak.

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Windows'un Mail, Takvim ve Kişiler uygulamaları sonlanıyor