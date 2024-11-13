Microsoft, Windows Mail, Takvim ve Kişiler uygulamalarını sonlandırıyor

Kullanıcılar yeni Outlook uygulamasına yönlendiriliyor
Microsoft bir süredir kullanıcıları Windows için yeni Outlook uygulamasına yönlendiriyordu. Şirket yaptığı açıklamada, destek süresinin sonuna gelindiğinde Outlook'a geçmemiş kullanıcıların artık Windows Mail ve Takvim'i kullanarak e-posta gönderemeyeceği konusunda uyardı.
Microsoft, Windows için Outlook uygulamasını yıllardır kullanıma sunuyor ve uygulama resmi olarak Ağustos ayında genel kullanıma sunuldu. Yeni web tabanlı Outlook, sonunda Outlook'un tam masaüstü sürümünün yerini alacak şekilde tasarlandı. Microsoft, kullanıcıları Outlook'un masaüstü sürümünden uzaklaştırmaya başlamadan önce kurumsal müşterilere 12 aylık bir bildirimde bulunmayı planlıyor.
Klasik Outlook uygulaması, kalıcı ve abonelik lisansları aracılığıyla en az 2029'a kadar desteklenmeye devam edecek. Bu nedenle Microsoft'un tüm Outlook kullanıcılarını bu yeni uygulamaya tamamen taşıması biraz zaman alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir