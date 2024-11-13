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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows Mail, Takvim ve Kişiler uygulamalarını sonlandırıyor

    Microsoft, Windows'un Mail, Takvim ve Kişiler uygulamalarını sonlandırıyor. Yazılım devi, 31 Aralık tarihinde bu uygulamalara olan desteği sonlandıracağını açıkladı.
    Windows'un Mail, Takvim ve Kişiler uygulamaları sonlanıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows'un Mail, Takvim ve Kişiler uygulamalarını sonlandırıyor. Yazılım devi, 31 Aralık tarihinde bu uygulamalara olan desteği sonlandıracağını açıkladı.

    Kullanıcılar yeni Outlook uygulamasına yönlendiriliyor

    Microsoft bir süredir kullanıcıları Windows için yeni Outlook uygulamasına yönlendiriyordu. Şirket yaptığı açıklamada, destek süresinin sonuna gelindiğinde Outlook'a geçmemiş kullanıcıların artık Windows Mail ve Takvim'i kullanarak e-posta gönderemeyeceği konusunda uyardı.

    Microsoft, Windows için Outlook uygulamasını yıllardır kullanıma sunuyor ve uygulama resmi olarak Ağustos ayında genel kullanıma sunuldu. Yeni web tabanlı Outlook, sonunda Outlook'un tam masaüstü sürümünün yerini alacak şekilde tasarlandı. Microsoft, kullanıcıları Outlook'un masaüstü sürümünden uzaklaştırmaya başlamadan önce kurumsal müşterilere 12 aylık bir bildirimde bulunmayı planlıyor.

    Klasik Outlook uygulaması, kalıcı ve abonelik lisansları aracılığıyla en az 2029'a kadar desteklenmeye devam edecek. Bu nedenle Microsoft'un tüm Outlook kullanıcılarını bu yeni uygulamaya tamamen taşıması biraz zaman alacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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