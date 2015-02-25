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Microsoft, Outlook.com üzerindeki Google ile Facebook sohbet özelliklerini kaldırıyor

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Outlook.com üzerindeki Google ile Facebook sohbet özelliklerini kaldırıyor
Microsoft, kullanıcılarına yolladığı bir e-posta ile Outlook.com üzerindeki Google ile Facebook sohbet özelliklerinin önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde kaldıracağını duyurdu.
Bu e-posta doğrultusunda Outlook.com adresi üzerinden Facebook Chat ile Google Talk platformuyla çalışan Google Chat kullanımı sona erdirilmiş olacak. Bunun yerini ise Outlook.com için uzun zaman önce satın aldığı Skype'ın alacağını belirten yazılım devi, bu değişim sonucunda ise servise erişim için kullanılan Facebook ya da Google hesaplarıyla alakalı bir değişimini olmayacağını belirtti.
Outlook.com için Skype'a büyük güven duyan Microsoft, bu sohbet hattıyla mesaj yanında sesli ve görüntü konuşma desteğini de aktif olarak kullanıcılarına sunuyor.

http://www.theverge.com/2015/2/24/8104195/microsoft-outlook-google-chat-facebook-chat-killed-off Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Web üzerinden Skype güzel olurdu
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