Microsoft, Outlook.com üzerindeki Google ile Facebook sohbet özelliklerini kaldırıyor

Microsoft, kullanıcılarına yolladığı bir e-posta ile Outlook.com üzerindeki Google ile Facebook sohbet özelliklerinin önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde kaldıracağını duyurdu.

Bu e-posta doğrultusunda Outlook.com adresi üzerinden Facebook Chat ile Google Talk platformuyla çalışan Google Chat kullanımı sona erdirilmiş olacak. Bunun yerini ise Outlook.com için uzun zaman önce satın aldığı Skype'ın alacağını belirten yazılım devi, bu değişim sonucunda ise servise erişim için kullanılan Facebook ya da Google hesaplarıyla alakalı bir değişimini olmayacağını belirtti.

Outlook.com için Skype'a büyük güven duyan Microsoft, bu sohbet hattıyla mesaj yanında sesli ve görüntü konuşma desteğini de aktif olarak kullanıcılarına sunuyor.

http://www.theverge.com/2015/2/24/8104195/microsoft-outlook-google-chat-facebook-chat-killed-off