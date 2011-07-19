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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Rustock hakkında bilgi getirene ödül vaad ediyor

7 yıl
2,4b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan e-posta hizmetinin en büyük dezavantajı hiç şüphesiz spam postalar. Genelde reklam amaçlı olan ancak dolandıcılığa da yol açabilen bu postalar büyük hacker örgütleri tarafından organize ediliyor ve email hizmeti sağlayıcılarının bunları önleyebilmek için çok büyük çaba sarf etmesi gerekiyor. Ancak henüz kesin bir çözüm bulunabilmiş değil.

Pek çok ülke yasasına göre spam posta göndermek bilişim suçları arasında sayılıyor ve ciddi yaptırımlarla karşılaşıyor.

Son olarak Microsoft Siber Suçlar Birimi ve U.S. Marshals ekibinin ortak operasyonu ile 16 Mart tarihinde en büyük botnet ağlarından olan Rustock sunucuları çökertilmiş ve o günden sonra spam posta trafiği %80 azalmıştı.

Rustock daha sonra bir daha ayağa kalkamadı. Ancak örgütün Rusya’da yaşadığı tahmin edilen liderlerini adalete teslim etmeye kararlı olan Microsoft, iki Rus gazetesinin haberine göre liderlerin tutuklanmasını sağlayacak derecede bilgi verenleri 250 000 dolar ödüllendirecek.
Microsoft’un bu kadar üzerinde durmasının sebebi ise Rustock ağının reklam dolandırıcılığı, sahte ilaç üretimi ve Pfizer gibi markaların fikri haklarını ihlal gibi bazı suçlara karışmış olması ve bunun arkasındaki kişilerin adalete hesap vermesi gerektiği. Halen daha hakkında soruşturma yürütülen Rustock en iyi dönemlerinde günde 30 milyar spam posta gönderebiliyordu.

Operasyonun ardından Rustock ağı çökse de zararlı yazılımlarını bulaştırdığı daha yüzbinlerce bilgisayar var.

Microsoft soruşturmayla ilgili kuvvetli deliller topladı. Ancak bu ödül ile delillerini biraz daha kuvvetlendirmeyi düşünüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun sağlam bilgiler getirenler bu ödülden faydalanabilecek.

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Klasör.:X:. 7 yıl
muhahahhaa aslanın sivrisinekle mücadele edememesi gibi bir şey olmuş...
250.000 dolar az değil ben bi araştırayım bakayım xD
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