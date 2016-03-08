Microsoft, SQL Server'ı Linux platformuna getiriyor

Microsoft'un veritabanı yazılımı SQL Server, uzun süredir Windows Server işletim sisteminin yanı sıra, şirketin en kazançlı kurumsal ürünlerinden biri olmuştur. Yazılım devi bugün SQL Server'ın Linux'a geleceğini açıkladı. Özgür işletim sistemi bir zamanlar eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer tarafından "komünizm" ve "kanser"e benzetilmişti.

Microsoft tarafından yayınlanan blog yazısında, Linux için SQL Server yazılımının tam sürümü için gelecek yılın hedeflendiği belirtilirken seçkin müşteriler için bugün özel bir beta sürümünün mevcut olduğu açıklandı. Linux 1990'ların başında Linus Torvalds tarafından oluşturulduktan sonra dünyanın dört bir yanındaki gönüllülerin oluşturduğu gerçek bir ordu tarafından daha da geliştirildi. Ancak hiçbir zaman tam olarak masaüstünde Microsoft Windows hakimiyetini deviremedi.

Ama bu özgür işletim sistemi, veri merkezlerindeki yüz binlerce sunucu tarafından tercih edilirken, Google Android çekirdeğinin önemli bir kısmını sağlamayı başardı. Microsoft'un şimdiki CEO'su Satya Nadella şirketin Linux üzerine tutumunu önemli ölçüde yumuşatmış durumda. Microsoft, onun önderliğinde Microsoft Azure bulut bilgi işlem platformu gibi amiral gemisi ürünlerinde Linux için destek sağlamaya başladı. Yazılım devi Linux'a Microsoft SQL Server getirerek Windows Server platformunu kullanmayan birçok veri merkeziyle ağını genişletmiş olacak.

http://blogs.microsoft.com/blog/2016/03/07/announcing-sql-server-on-linux/