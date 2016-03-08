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Microsoft, SQL Server'ı Linux platformuna getiriyor

Satya Nadella önderliğinde Linux üzerine tutumunu önemli ölçüde yumuşatan Microsoft, şirketin en kazançlı kurumsal ürünlerinden biri olan SQL Server'ı Linux platformuna taşıyor.
3 yıl
3,3b
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19
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un veritabanı yazılımı SQL Server, uzun süredir Windows Server işletim sisteminin yanı sıra, şirketin en kazançlı kurumsal ürünlerinden biri olmuştur. Yazılım devi bugün SQL Server'ın Linux'a geleceğini açıkladı. Özgür işletim sistemi bir zamanlar eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer tarafından "komünizm" ve "kanser"e benzetilmişti.
Microsoft tarafından yayınlanan blog yazısında, Linux için SQL Server yazılımının tam sürümü için gelecek yılın hedeflendiği belirtilirken seçkin müşteriler için bugün özel bir beta sürümünün mevcut olduğu açıklandı. Linux 1990'ların başında Linus Torvalds tarafından oluşturulduktan sonra dünyanın dört bir yanındaki gönüllülerin oluşturduğu gerçek bir ordu tarafından daha da geliştirildi. Ancak hiçbir zaman tam olarak masaüstünde Microsoft Windows hakimiyetini deviremedi.
Ama bu özgür işletim sistemi, veri merkezlerindeki yüz binlerce sunucu tarafından tercih edilirken, Google Android çekirdeğinin önemli bir kısmını sağlamayı başardı. Microsoft'un şimdiki CEO'su Satya Nadella şirketin Linux üzerine tutumunu önemli ölçüde yumuşatmış durumda. Microsoft, onun önderliğinde Microsoft Azure bulut bilgi işlem platformu gibi amiral gemisi ürünlerinde Linux için destek sağlamaya başladı. Yazılım devi Linux'a Microsoft SQL Server getirerek Windows Server platformunu kullanmayan birçok veri merkeziyle ağını genişletmiş olacak.

http://blogs.microsoft.com/blog/2016/03/07/announcing-sql-server-on-linux/ Yorum Yaz
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
"Microsoft'un amiral gemisi veritabanı yazılımı ne kadar saçma bir ifade. Bazı kavramların bokunu çıkarmasanız olmaz.
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Hobar 3 yıl
Asp.neti getirmişlerdi ama sql server olmayınca bir tarafı eksik kalıyordu şimdi o da oldu.
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DH Misafiri 3 yıl
Birisi bi kelime turetiyor amiral gemisi diye herkes kullanıyor ne zamandır sql Microsoftun amiral gemisi oldu? Ayrıca sql Linux gelebilir ilk aşamada web uygulamaları yararlanır erp tarzı uygulama kullanan sistemler için entegrasyon gayet zor olacaktir
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ULTILIX 3 yıl
Stabil olmayacak düşüncesindeyim.
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myhotyro 3 yıl
KillForYou!
Cehalet diz boyu. Yorum yok.

Arkadaşında dahi olduğunu yorumu sayesinde kavramış olduk :))
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KillForYou! 3 yıl myhotyro
myhotyro
KillForYou!
Cehalet diz boyu. Yorum yok.

Arkadaşında dahi olduğunu yorumu sayesinde kavramış olduk :))

Post kasmak için oyun bölümü daha müsait aslında.
Neden bu bölüm?
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KillForYou! 3 yıl
Cehalet diz boyu.
Yorum yok.
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savasserter 3 yıl
Microsoft Sql server ı Linux a getirmekle windows server ın topuğuna sıkmış olmuyormu? Ne yapmaya çalışıyorlar anladım mysql e evinde kafamı tutacaklar?
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Linuxçular kaynağı belirsiz yazılımları sevmezler. Hiçbir dağıtımın resmi deposuna giremez.
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myhotyro 3 yıl
symbiat
Grand_AlexanderSQL Serverin linuxe gelmesi demek onun açık kaynak olacağı anlamına gelmiyor ve emin olun microsoft bu hamle ile satın almayı pek sevmeyen (android dışında) açık kaynak dünyasına gerçekten bir satış kalemi açmış olacak kanımca çünkü gerçekten güçlü bir platform ve ücretsiz alternatifi YOK.
:) ücretsiz alternatifi yok ?

Bakma sen ona, dünyadan bihabar olduğu, marsta yaşadığı çok belli.
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
"Microsoft'un amiral gemisi veritabanı yazılımı ne kadar saçma bir ifade. Bazı kavramların bokunu çıkarmasanız olmaz.
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Morphinz 3 yıl
NoSql candır, gerisi heycandır.
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symbiat 3 yıl
Grand_Alexander
SQL Serverin linuxe gelmesi demek onun açık kaynak olacağı anlamına gelmiyor ve emin olun microsoft bu hamle ile satın almayı pek sevmeyen (android dışında) açık kaynak dünyasına gerçekten bir satış kalemi açmış olacak kanımca çünkü gerçekten güçlü bir platform ve ücretsiz alternatifi YOK.

:) ücretsiz alternatifi yok ?
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peske 3 yıl
getirsinler orada artık oturmuş bir düzen var tutunamıyıcak.
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Grand_Alexander 3 yıl
SQL Server'in linux'e gelmesi demek onun açık kaynak olacağı anlamına gelmiyor ve emin olun microsoft bu hamle ile satın almayı pek sevmeyen (android dışında) açık kaynak dünyasına gerçekten bir satış kalemi açmış olacak kanımca çünkü gerçekten güçlü bir platform ve ücretsiz alternatifi YOK.
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