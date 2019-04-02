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Microsoft Surface Book 2 serisini 8. nesil Intel işlemcilerle yeniledi

Microsoft'un beğenilen fakat eleştirilen 2'si 1 arada serisi Surface Book 2, sonunda beklenildiği şekilde Intel'in 8. nesil dört çekirdekli işlemcileriyle güncellendi.
1 ay
3,2b
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4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Microsoft Surface Book 2 serisini 8. nesil Intel işlemcilerle yeniledi
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Microsoft üstün donanımlı 2'si 1 arada serisine yeni bir güncelleme yaparak Intel’in 8. nesil işlemcilerini cihazlarına yerleştirdi. Daha önce ortaya çıkan belgeler bu durumun haberini çoktan vermişti.
 
Güncellenen 13,5 inç Surface Book 2 artık 8. nesil dört çekirdekli Coffee Lake Intel Core i5 işlemciyle geliyor. Bu birimin taban saat hızı 1,7GHz seviyesinde olup Turbo Boost hızı 3,6GHz’e ulaşıyor. Bu yeni konfigürasyonun fiyat etiketi ise 1.499 dolar.

Eski nesil işlemcili model hâlâ daha çok seçeneğe sahip

Önceki hâli 7. nesil işlemcilerle gelen Surface Laptop 2 modelleri 1.149 dolarlık başlangıç fiyatını koruyor. Eski modelde yeninin aksine sipariş sırasında arttırılabilir RAM ve depolama seçenekleri bulunuyor ve tüm geliştirmeler yapıldığında bu modelin fiyatı 2.999 dolara kadar çıkıyor. Yenilenen 8. nesil işlemcili model ise sadece 256GB SSD seçeneğiyle sınırlı. Microsoft’un bu kararı biraz sıkıntılı zira yeni modelin değişime daha açık olması asıl beklenen durumdu. Kullanıcıların bu yeni işlemciyle günlük işlerden fazlasını yapacağını dikkate aldığımızda büyük SSD kapasiteleri ihtiyaçtan öte bir hâle geliyor.
Microsoft Surface Book 2 şimdiye kadar oldukça sevilen bir modeldi ve yeni işlemcilerin eklenmesi bir hayli gecikmişti. Bu güncellemeyle birlikte cihazın ömrü biraz daha uzamış olsa da tüketicilerin Apple MacBook kullanmaktan vazgeçip vazgeçmeyeceği hâlâ şüpheli.

https://www.microsoft.com/en-us/store/config/Surface-Book-2/8MCPZJJCC98C?ranMID=24542&ranEAID=TnL5HPStwNw&ranSiteID=TnL5HPStwNw-o5.j_kaCjY_kw4YNMQFIsg&epi=TnL5HPStwNw-o5.j_kaCjY_kw4YNMQFIsg&irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7593_1243925&tduid=(ir__aksbvs6mcwkfrmo00er6am96sn2xmmjeeym01twz00)(7593)(1243925)(TnL5HPStwNw-o5.j_kaCjY_kw4YNMQFIsg)()&irclickid=_aksbvs6mcwkfrmo00er6am96sn2xmmjeeym01twz00 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
Haberde yanlislik var 256gb, 512gb ve 1 tb ssd secenekleri mevcut 8. nesil islemciler ile.
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The.Mafia 1 ay
3000 dolar fiyat etiketi çok güzelmiş hemen alalım
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Hekatonkheir 1 ay
allah razı olsun ya seneye geçerdiniz erken olmuş biraz
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Kerim5100 1 ay
Hayaller SB2 hayatlar Casper Nirvana XD
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