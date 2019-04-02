Ünlü isimlerin Apple kimliklerini dolandıran kişi hapis cezası aldı

Uzun süre gündem olan Hollywood yıldızlarının iCloud hesaplarının sızdırılması olayının ardından bu kez de bir dolandırıcılık olayı geçtiğimiz yıllarda ABD’de gündem olmuştu. Olayın faili hapis cezasına çarptırıldı.

Suçu cezasız kalmadı

2015 yılına kadar giden olayda Kwamaine Ford adlı bir hacker, içlerinde NBA ve NFL yıldızları ile rap şarkıcıları da olan sayısız kişinin Apple kimliklerini çaldığı ve kredi kartlarını boşalttığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

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Apple teknik destek noktasında gelmiş gibi görünen olta mailler ile kullanıcıların Apple kimliklerini elde eden Ford sonrasında kredi kartı bilgilerine de ulaştı. Bu bilgilerle mobilya alışverişi, seyahat, para transferi gibi işlemlere binlerce dolar harcadı.

2015-2018 yılları arasında dolandırıcılığa devam eden Ford geçen sene yakayı ele vermiş ve hâkim karşısına çıkmıştı. 6 farklı olayı dosyayı inceleyen jüri heyeti her bir bilgisayar saldırını birleştirerek tek suç olarak kabul etti. Ford, Temmuz sonunda cezasını çekmek üzere hapse girecek.

Yetkililer dosya hakkında net bilgiler vermiyor ancak Hollywood ünlülerinin konu olduğu davada da sanık 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Banka hesaplarının boşaltılması bunu nasıl etkiler bilinmiyor.