Microsoft Surface Pro: Şimdiye kadar en incesi

Bu ay başlarında Windows 10 S üzerinde çalışan ilk dizüstü bilgisayarı Surface Laptop modelini tanıtan Microsoft, hemen ardından da yeni tablet modelini görücüye çıkardı. Yeni tanıtılan Surface Pro modeli donanım açısından en iyisi.

İkisi bir arada

Firmanın yeni Surface Pro dizüstü modeli 12.3 inçlik 2736 x 1824 piksel çözünürlüğünde ve daha canlı renkler sunabilen PixelSense teknolojili bir ekran barındırıyor. Anodize edilmiş metal alaşımlı kasanın kalınlığı 8.5mm olarak belirlenirken ağırlığı da 780 gram civarında. Böylece şimdiye kadar geliştirilmiş en hafif ve en ince Surface tablet modeli ile karşı karşıyayız. Modelin klavyesi de su sıçramalarına ve aşınmalara karşı dayanıklı.

Kasada Omnisonic imzalı Dolby Audio Premium stereo hoparlörlere yer verilmiş. Arka kısımdaki 8MP çözünürlüğünde kamera ve ön kısımdaki 5MP çözünürlüğünde kamera Full HD video kaydı yapabiliyor. Batarya ise 13 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

Surface Pro tablet modeline Kaby Lake tabanlı Intel Core M3, Core i5 ve Core i7 işlemciler hayat veriyor. İşlemciye göre RAM bellek, depolama birimi ve haliyle fiyatlar da değişiyor.

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Modelin en güçlü versiyonu elbette Intel Core i7 işlemciye sahip olanı. Bu versiyonda 8GB ve 16GB DDR4 RAM bellek seçeneği ile 256GB-512GB-1TB depolama seçenekleri yer alıyor. Fiyatlar 1600$-2700$ arasında değişiyor.

Intel Core i5 işlemcili versiyon biraz daha uygun fiyat arayanlara yönelik. 4GB RAM-128GB SSD ve 8GB RAM-256GB SSD seçenekleri mevcut. Fiyatlar 999$ ve 1299$ şeklinde değişiyor.

Giriş seviyesinde ise Core m3 işlemci var. Bu modelde sadece 4GB RAM ve 128 GB SSD seçeneği mevcut. Fiyatı ise 799$. Tüm modeller 15 Haziran itibariyle 25 farklı ülkede satışa sunulacak. Microsoft’un dünyanın en hızlı ekran kalemi olarak lanse ettiği 4096 baskı seviyeli ve 21 milisaniye gecikme süreli yeni Surface Pen ise sonraki aylarda erişilebilir olacak.