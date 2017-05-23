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Microsoft Surface Pro: Şimdiye kadar en incesi

Adı artık Microsoft ile özdeşleşen Surface tablet modeli beşinci nesle terfi etti. Donanım olarak zirveye çıkan yeni nesil ayrıca en ince Surface tableti olma özelliğine de sahip.
1 yıl
4,9b
1
35
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu ay başlarında Windows 10 S üzerinde çalışan ilk dizüstü bilgisayarı Surface Laptop modelini tanıtan Microsoft, hemen ardından da yeni tablet modelini görücüye çıkardı. Yeni tanıtılan Surface Pro modeli donanım açısından en iyisi.

İkisi bir arada

Firmanın yeni Surface Pro dizüstü modeli 12.3 inçlik 2736 x 1824 piksel çözünürlüğünde ve daha canlı renkler sunabilen PixelSense teknolojili bir ekran barındırıyor. Anodize edilmiş metal alaşımlı kasanın kalınlığı 8.5mm olarak belirlenirken ağırlığı da 780 gram civarında. Böylece şimdiye kadar geliştirilmiş en hafif ve en ince Surface tablet modeli ile karşı karşıyayız. Modelin klavyesi de su sıçramalarına ve aşınmalara karşı dayanıklı.

Kasada Omnisonic imzalı Dolby Audio Premium stereo hoparlörlere yer verilmiş. Arka kısımdaki 8MP çözünürlüğünde kamera ve ön kısımdaki 5MP çözünürlüğünde kamera Full HD video kaydı yapabiliyor. Batarya ise 13 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

Surface Pro tablet modeline Kaby Lake tabanlı Intel Core M3, Core i5 ve Core i7 işlemciler hayat veriyor. İşlemciye göre RAM bellek, depolama birimi ve haliyle fiyatlar da değişiyor.

Ayrıca Bkz. "Intel: AMD ile görüşmüyoruz"

Modelin en güçlü versiyonu elbette Intel Core i7 işlemciye sahip olanı. Bu versiyonda 8GB ve 16GB DDR4 RAM bellek seçeneği ile 256GB-512GB-1TB depolama seçenekleri yer alıyor. Fiyatlar 1600$-2700$ arasında değişiyor.

Intel Core i5 işlemcili versiyon biraz daha uygun fiyat arayanlara yönelik. 4GB RAM-128GB SSD ve 8GB RAM-256GB SSD seçenekleri mevcut. Fiyatlar 999$ ve 1299$ şeklinde değişiyor.

Giriş seviyesinde ise Core m3 işlemci var. Bu modelde sadece 4GB RAM ve 128 GB SSD seçeneği mevcut. Fiyatı ise 799$. Tüm modeller 15 Haziran itibariyle 25 farklı ülkede satışa sunulacak. Microsoft’un dünyanın en hızlı ekran kalemi olarak lanse ettiği 4096 baskı seviyeli ve 21 milisaniye gecikme süreli yeni Surface Pen ise sonraki aylarda erişilebilir olacak.

 

http://www.ibtimes.co.in/microsoft-unveils-new-sleek-surface-pro-laptop-price-specs-727867 Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Surface serisi Ülkemize bir şekilde gelse süper satar.İpadler'den daha başarılı olduğunu düşünüyorum.
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435 1 yıl
gerçekten çok estetik bilgisayar. millet fiyatın yüksekliğinden şikayet etmiş ama macbook fiyatlarından haberiniz yok herhalde.
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assasin34 1 yıl
Microsoft son zamanlarda harika diyebileceğimiz donanımlar çıkarıyor ama iş içine yazılıma gelince o cihazların içinde Windows olmuyor.
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FreeShah 1 yıl
İkinci el Surface pro 1. Nesil almayı planlıyorum. Sizce hala gide var mı?
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Robinson Crusoe 1 yıl
Ana konu olarak başlık açayım dedim ama muhtemelen 8-10 kişi kullanıyoruzdur
Değmez, tecrübeleri burada paylaşacağım. Ben biraz gözü kapalı aldım. Almak isteyip kafasında soru işareti olanlara fikir vermiş olayım, kafanıza takılan soruları da yazın cevaplarım.
Henüz birkaç saat inceleme şansım oldu. Muadili çok fazla ürün yok, Lenovo, Acer, HP ve birkaç firma daha benzer ürünler çıkarmış ama Türkiye'de bildiğim kadarıyla hiç birinin satışı yok. Mecburen daha önce kullandığım laptop, ipad vs. diğer benzer ürünlerle karşılaştiracağım. İster istemez ağırlıklı olarak bir önceki kullandığım ipad Pro 12.9 ile karşılaştırma olacak.
İlk izlenim olarak, son yıllarda elime geçip kullanınca beni heyecanlandıran tek ürün bu oldu diyebirilim. Apple'a ne kadar teşekkür etsem az, garantiyi işletip ipad'imi değiştirseler büyük ihtimal daha senelerce böyle bir teknolojiden uzak kalacaktım. Senelerdir ipad ile vakit kaybetmişim.
Yukarıda Apple'a lafı çaktık ama klasmanları tamamen farklı. Şu ana kadar Surface Pro'ya en yakın kullandığım cihaz ablama aldığım Lenovo Twist'ti. Yani 5-10 sene önce bile tablet ve laptop'u birleştirme ihtiyacı vardı ama Microsoft bu ürünü piyasaya sürene kadar kimse bu işe girişmeye cesaret edemedi. Lenovo Twist fazla ısınan, batarya ömrü 1-2 saatlik işi görmeyen bir üründü(her ne kadar ablam hala kullansa da
).
Evde topladığım canavar PC'yi Windows 7 ile kullanıyorum. Şimdilik ondaki yazılımları Surface Pro'ya yüklediğimde bir sorun yaşamadım. Üstteki mesajda da belirttiğim gibi klavye almadım. Zamanla klavye mouse ihtiyacı olursa bluetooth ürünler alıp kullanırım, ya da nasılsa USB girişi var elimdeki kablosuz klavye ve fareyi kullanırım. Kalem ve dokunmatiği diğer android ya da apple cihazlar kadar iyi. Tam sürüm bir Windows'u dokunmatik olarak kullanmak büyük keyif.
Ben alabileceğim en üst donanım fansız versiyonu aldım, 2017 i5 8Gb RAM ve 256 Gb SSD. Şu ana kadar gözlemlediğim biraz yüklenince belli belirsiz bir ısınma oluyor, yani tamamen soğuk değil.
Daha çok Lightroom ve genel kullanım amaçlı aldım. Elimdeki canavar PC ile karşılaştırılmaz ama hız olarak son derece tatmin edici.
Kick stand muhabbeti çok iyi. Kılıf olmadan istediğimiz açıda duruyor. Kılıf demişken D&R'dan 70 liraya bez tablet çantası aldım, tavsiye ederim. Çanta 12.5 tablet 12.3 inç. Kalemi mıknatıslı olarak tabletin yanına tutturulabildiği için tam sığdı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şarjın Microsoft'un iddia ettiği 13 saatleri görmesi imkansız. 6-7 saat kullanım süresi var. Laptop olarak düşününce harika, tablet olaraksa hayal kırıklığı. Daha büyük hayal kırıklığıysa sıradan powerbank'lerle şarj edemiyor oluşumuz. Mecburen yanında gelen şarj cihazıyla prize takıp şarj edeceğiz. Yabancı forumlarda çeviricilerle özel şarj aletleriyle çözüm bulanlar olmuş ama o kadar da kasmaya gerek yok diye düşünüyorum.
Sıradan bir tablet ya da laptop'a göre Micro SD kart kabul etmesi büyük avantaj. Başta hard diskimi her PC'mde olduğu gibi C ve D olarak iki sürücüye böldüm. Şimdilik yeterli ama zamanla ihtiyacım olursa Microsoft takılacak Micro SD kart için kapasite sınırı olmadığını belirtiyor. Sadece bugüne kadar üretilmiş kartları düşünerek bunu söylüyor olsalar bile internette biraz araştırınca 512 Gb, 1 Tb kartlar olduğunu öğrendim. Hafıza konusunda endişelenmeye gerek yok. Zamanla fiyatları biraz daha hesaplı hale gelince 256 Gb bir hafıza kartıyla genişletirim diye düşünüyorum.
Yukarıda bahsettiğim gibi USB 3.0 portu var. Micro SD kart almasam bile sürekli kullanılmayan veriler için harici bir hard disk kullanılabilir.
ipad'deki gibi opsiyonel de olsa bir sim kart yuvası olmaması eksik. Ben parası neyse verip her yerde internet erişimim olmasını seviyorum. Arabada kullanmak için aldığım Vodafone mobil wifi vardı, ya onu kullanacağım ya da ihtiyaç oldukça telefonun internetini paylaştıracağım artık.
ipad pro 720 gramdı, surface pro 770 civarı, yani ağırlık açısından büyük bir fark yok. ipad 12.9 inç, surface pro 12.3. Görüntü olarak bir dezavantaj hissettim diyemem. İnternette okuduğuma göre Surface'in görüntü kalitesi daha iyiymiş ama o konuda da ben 2 cihazdan da memnundum.
Microsoft'un marketi Apple'a göre zayıf ama senelerin PC kullanıcısı olarak sunulan sınırlı uygulama desteği yerine işime ne gelirse yükleyebileceğim bir PC'yi tercih ederim.
Ses kalitesi yoklukta yeterli. Herhangi bir tablet ya da laptop kadar iyi. Müzik benim için bir zevk, imkan olduğu sürece bluetooth hoparlör kullanırım.
Yazacak tonla şey var, biraz dağınık bir yazı oldu, aklıma geldikçe bu mesajı güncellerim. Özetle yerine aldığım ipad pro'ya göre eksileri sim kart yuvası olmaması, şarjının daha az gitmesi ve powerbank kullanılamaması, daha fazla ısınması. Microsoft'un zamanla giderebileceği eksikler. Artılarıysa saymakla bitmez. Son kullanıcı açısından Apple trendi daha uzun süre gider diye düşünüyorum ama benim gibi ortalamanın üzerinde kullanıcılar için çıkacak her Surface Pro daha büyük bir heyecan demek.
Bir süre daha kullandıktan sonra gelen edit: Lightroom ve diğer genel kullanımda son derece memnun kalınca direk hardcore denemelere başladım
The Witcher 3 oyununu yükledim. Oyun düşük ayarlarda açılıyor. Grafik olarak tatmin edici ama saniyedeki frame sayısı düşük. Çok da kare kare değil ama benim gibi topladığı kasaya 2 tane R9 290X takan birisi için hayal kırıklığı. Oyun ağırlıklı almayı düşünenlere tavsiyem ekran kartlı ve fanlı daha üst modellere yönelmeleri. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte.
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Biyturs_OnSr 1 yıl Robinson Crusoe
Hayırlı olsun, güle güle kullanın

Cihazı tablet moduna almayı denediniz mi ? Çok uzun süredir tablet modunda kullanıyorum ve gerek 2 uygulamayı yan yana açması olsun, gerek gestures(sağdan-soldan-üstten parmakla çekme) vs. olsun ben tablet olarak severek kullanıyorum. Tek eksikliğini hissettiğim kısım dahili dosya yöneticisi olmaması. Windows Explorer pek kullanışlı değil dokunmatikte.
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Umutcan 1 yıl Robinson Crusoe
Merhaba, Surface pro 3'ü normal bir ARM tablet gibi kullanarak 10 saati rahatça görüyordum ben.
Bunun için güç yönetimine ince ayar çekmeniz gerekiyor. Surface tabletlerde windows altında güç profilinde
gelişmiş ayarlara normalde ulaşamıyorsunuz fakat redditte biri registry kayıt dosyaları atmıştı bunları eklemek
için, onları manuel olarak ekleyerek elde ettim.
Mesela normal bir tabletin işlem gücüne çok ihtiyacı yoktur, yeni nesil i5-i7 işlemcilerin internette gezerken
anlık %100'e vurması bataryanın hızlı tüketimine sebep oluyor. Eklediğim ayarda bataryadayken maks. işlemci kullanımını %40'a sınırlamıştım tablet modu için. Ki bu işlemcilerin %40'ı bile tahmin edersiniz
tabletlerde kullanılan ARM işlemcilerden çok daha yüksek bir işlem gücüne sahip. Ekran parlaklığını %50 veya daha az yapıp wifi ayarlarında da metered connection olarak işaretlemeniz lazım ki arkada gereksiz update ve push verilerini iletmesin. Win10'un kendi tasarruf modunu da açmanızın faydası var arkaplan işlemleri açısından.
Masaüstü işletim sistemi arkaplan hizmetleri yüzünden mobil işletim sistemlerinden daha fazla güç tüketimine sebep oluyor, bu da bir gerçek tabi. Ama bu sınırlandırmalar sayesinde bu tüketimi minimuma indirmiş oluyoruz.
Bende şu an 2 enerji profili var, biri normal laptop kullanımı için ki bu profilde hiçbir sınır yok tam performans açısından. Diğeri ise sınırlandırılmış tablet modu, bu modu ise internette gezmek, pdf/e-book okuma, youtube, video ve windows mağazası appleri için kullanıyorum. Yani hiçbiri büyük işlem gücü istemiyor, bir ipad veya android tablet gibi uzun ömürlü kullanabiliyorsunuz. Ama masaüstü, performans gerektiren yazılımlar kullanırken aynı ömrü beklemeyin tabi ki.
Diğer bir çözüm ise bataryalı klavye aksesuarı fakat bu aksesuar sanırım 2. nesilden sonraki modeller için üretilmedi. Bayadır da takip etmiyorum gerçi. Benim pek ihtiyacım da olmadı şahsen. Yüksek lisanstayken bahsettiğim optimizasyonlar ile tam gün bataryadan kullanabiliyordum, yeterli oluyordu.
Öğrenciler için bulunmaz nimet, kitapları pdf indirebiliyorsanız tek tabletle bölüm bitirebilirsiniz.
Deftere zaten gerek yok.
Tablette tam sürüm yazılım kullanabilmek paha biçilemez tabi ki. Çizim açısından krita adlı yazılımı öneririm.
Adobe yazılımlarının yeni sürümlerinin de Microsoft ile anlaşması var, Surface Pen kullanımı birçok arayüzüne optimize edilmiş.
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ender 10 ay Robinson Crusoe
Merhabalar,
Halen bu cihazı kullanıyormusunuz bilmiyorum ama bende geçtiğimiz aylarda New Surface Pro i5 7.nesil 8gb/256 lık bu cihazdan aldım.. şimdilik memnunum ama gecenelrde 1803 versiyonunu update oldu , biraz bu update cihazı sorluyor gibi ayrıca pil durumu saat olarak gösterme kayboldu sadece % olarak gösteriyor bu durum sizdedemi böyle... sorunu çözmenin bir yolu var mı ? ve bu kadar zaman kullanımızdan sonra önerileriniz ne olabilir... cihazı evde masa kullandıgım zamanlarda elektrige sürekli takıl olmasının sanırım bir sıkıntı yoktur değil mi ?
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Robinson Crusoe 1 yıl
iPad Pro 12.9 beni yarı yolda bırakıp Apple Türkiye garantiyi işletmemek için bin dereden su getirince alternatif arayışlarına başladım.
Fansız olması sebebiyle i5, 256 Gb SSD ve 8 Gb Ram'li modeli platinyum kalemle tercih ettim. Klavyeyi kullanmayacağımı bildiğim için almadım. Arkadaş sağolsun Microsoft Store'a uğradı benim için Amerika'dan getiriyor. Tablete ödediğim paradan çok Amerika'da kasada eklenen vergi koydu
Normalde fiyat Surface Pro benim aldığım versiyon 1299$, kalemi 99$, toplam 1398, vergiyle 1515$. 2 güne elimde olacak.
Temel işlemler-eğlence dışında asıl Lightroom kullanımı için aldım. Çok büyük beklentilerim yok. Aşırı yavaş çalışma ya da biraz yüklenince resetleme gibi sorunlar yaşatmazsa işimi gördü varsayacağım.
Biraz kurcalayınca tecrübeleri elimden geldiğince paylaşırım.
Edit: Tecrübeleri paylaştım da 2. sayfada kaldı görünmüyor. Türkiye'de en çok ziyaret edilen forumlardan birinde 2017 yılında sayfa listelemeyle ilgili sorun yaşamak da ilginç gerçekten. Neyse birileri yorum ekleyince görünür nasılsa...
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Piêr Dé Sans 1 yıl Robinson Crusoe
Surface serisini uzun süre incelemiş, bir süre kullanmış hatta uzun süreli kullanan bir kaç tanıdıktan da aldığım tepkiler benzer yönde. Günlük-ofis kullanımı için sıkıntı çıkaran bir cihaz değil. Stabil. Isınma sorunu pek yok. klavyesi rahat değil ama katlanılabiliyor yerine göre. Kaldı ki ben çok uzun süre Samsung ativ pro7 kullandım ki onun klavyesinden daha iyi klavyesi bana göre.
Bu cihazlarda yaşadığım en büyük sıkıntı ki kullananlar genelde aynı tepkiyi veriyor, sim girişi olmaması, usb soket azlığı.
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burc ugur 1 yıl
Arkadaşlar bu modelde 4K ekran ve Dokunmatik ekran var mı?
Ve klavyesi LED klavye mi?
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crower74 1 yıl burc ugur
ekran çözünürlüğü 2736 x 1824 yani 4k değil...
tabi ki dokunmatik ekran ve klavyesi LED aydınlatmalı.
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Osman7333 1 yıl
Bu modelde SIM kartı girişi var mı ? Yoksa internet için illa ki wifi ye mi bağlanmak gerekecek ? Hiçbir yerde bilgi bulamıyorum yardımcı olur musunuz lütfen
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crower74 1 yıl Osman7333
şu an satışta olan modelinde sim kart girişi mevcut değil...
fakat sim kartlı modelinin de yakın zamanda satışa çıkartılacağı konuşuluyor...
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ipli jeton 1 yıl Osman7333
Sim kart girişli modeller maliyece telekomünikasyon sınıfına sokulacaktır. Bu da ekstra vergiler demek. Ayrıca kredi kartıyla taksit yapılamayacak olması da cabası. 4g cihazı üretirken en fazla birkaç sent farkeder. Zira cihazlarda kullanılan SoC lerde sim kart desteği zaten var, üreticinin yapacağı, bir sim kart yuvası eklemek sadece. Fakat devletimiz bunu telefon gibi kabul edeceği için fiyatı çok daha yüksek olacaktır.
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MHEC 1 yıl
bu surfaceler çok hoşuma gidiyor
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alimmm78 1 yıl
Kalemi ayırmışlar olamamış
Fiyatları değiştirmemiş gibi görünüyorlar ama kalemden dolayı 50-100 dolar fiyat artmış oluyor
Kalem ne kadar acep
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435 1 yıl
gerçekten çok estetik bilgisayar. millet fiyatın yüksekliğinden şikayet etmiş ama macbook fiyatlarından haberiniz yok herhalde.
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JoeyBane 1 yıl
Alım gücü yok
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crower74 1 yıl
tasarımı ve ekranı değiştirmemiş, surface pro4 ile aynı...
kaby lake işlemci +avantaj...
m3 ve i5 modellerinde fansız soğutmaya geçmesi +avantaj...
kalemin kutu içeriğinden çıkartılarak ayrı satışa sunulması dezavantaj...
pil ömründe artış vaadediyor ama 13,5 saat kullanım soru işareti...
surface pro4'e sahip olanların yeni pro modeline upgrade etmesi için çok fazla bir avantaj sunmuyor...
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