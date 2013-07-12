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Microsoft, Surface RT tabletlerinde 150 dolarlık indirime gidiyor (?)

5 yıl
1,4b
1
21
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, Surface RT tabletlerinde 150 dolarlık indirime gidiyor (?)
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Son dönemde izlediği iPad karşıtı reklam politikasıyla dikkatleri toplayan Microsoft, şimdi de tabletlerinde indirime giderek reklam kampanyasında sonuç elde etmeye planlıyor.

The Verge'ın konuyla ilgili kaynaklarından aldığı bilgilere göre Microsoft, 14 Temmuz'dan itibaren Surface RT'li tüm tabletlerinin fiyatlarında 150 dolarlık indirime gitmeyi düşünüyor. Eğer Microsoft bu hamlesini hayata geçirirse, Surface RT tabletlerin fiyatları şu seviyelere gerileyecek:

  • Surface RT 32GB: $349.99
  • Surface RT 64GB: $449.99
  • Surface RT 32GB + Touch Cover: $449.99
  • Surface RT 64GB + Touch Cover: $549.99

Microsoft'un üretici olarak piyasaya sunduğu ilk tabletler olan Surface RT ve Surface Pro, büyük umutlarla piyasadaki yerini alsa da, beklenen performans gösterememişti. Her ne kadar Microsoft cephesinden bu konuyla ilgili net bir bilgi gelmemiş olsa da Bloomberg, mart ayında yayınladığı haberinde Microsoft'un, sırasıyla Ekim 2012 ve Şubat 2013'de satışa sunulan Surface RT ve Pro'larla ancak 1,5 milyonluk satış sayısına ulaşabildiğini açıklamıştı.

Öte yandan indirimin sadece ABD'yi kapsayıp kapsamadığı şimdilik bilinmiyor.


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darkaura 5 yıl en beğenilen
Rt de gelecek gormuyorum. Microsoftunda bir gelecek gormedigi asikarki temel ofis programlarini rt ortamina getirmek icin hic gayret sarfetmedi agirdan aldi. Daha cok microsoftun bos biraktigi bir segmenti doldursun diye cikarilmis gibi geliyor. Ama intel atom islemcilerini biraz daha gelistirip arm seviyesinde dusuk guc tuketimli modeller getirdiginde x86 windows 8 oyunu degistirecektir. Modern arayuzu her ne kadar masaustunde eziyet olarak gorsemde tablet ortaminda cok effektif. X86 in sonsuz uygulama cesitliligi ile kisa surede dominant olabilir.
Rt de gelecek gormuyorum. Microsoftunda bir gelecek gormedigi asikarki temel ofis programlarini rt ortamina getirmek icin hic gayret sarfetmedi agirdan aldi. Da...
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dreampowder 5 yıl
Microsoft'un bugüne kadar yaptığı en büyük hatalardan birisi kullanıcıları dikkate almıyor olması. eski kullanıcılarına saygıları yok, yeni çıkaracakları ürünlerde de insanlardan gelen geri bildirimleri gerektiği kadar önemsemiyorlar.

Hala 10 sene öncesinin yazılımcı zihniyetiyle ilerliyorlar, herşeyi ben en iyi bilirim, ben ne dersem o olur.

Office uygulamasın da bile gerekmediği halde sürekli arabirim güncellemelerine gidiyorlar eski kullanıcılarını çileden çıkartıyorlar, ayrıca işlevsel olarak te gelen yenilikler çok az.
Windows mobile8 'i bir türlü adam edemediler, insanlar android ve ios varken bu haliyle dönüp bakmıyor bile.
Xbox one 'a baktığımızda yine aynı zihniyetle bir sürü kısıtlama ve eski kullanıcı kitlesini hiçe sayıp ev kullanıcılarına yönelen bir ziniyete sahipler.

Microsoft senelerdir aynı modda, inovasyonu çok güzel yapıyor, çok güzel fikirler üretiyor, ama hayata geçirdiğinde dünyanın en kötü ürün yönetimi sayesinde oluşan teknolojiler anlamsız hale geliyor. ipad çıkmadan seneler önce "courier" adında inanılmaz güzel ve o zamanlar tablet konusunda çığır açacak bir ürünleri vardı, "bu cihazdan email gönderilmesini düşünmüyoruz" diyerek projeyi iptal ettiler, hele yarım yamalak windowsxp desteğiyle sundukları tablet-pc teknolojilerini hiç hesaba katmıyorum. Malesef fikir üretmede başarılılar ama hiçbir işte devamlılık sağlayamıyorlar.

Neyseki her yeni satılan bilgisayarda insanlara lisans ücreti iteliyorlar hala da ayakta kalmayı başarıyorlar.
Microsoft'un bugüne kadar yaptığı en büyük hatalardan birisi kullanıcıları dikkate almıyor olması. eski kullanıcılarına saygıları yok, yeni çıkaracakları ürünl...
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307kd 5 yıl
1 haftadır surface rt kullanıyorum, uygulama desteğini arkasına alabilirse ne ipad ne de android karşısında tutunabilir. internet deneyimi konusunda masaüstü ile aynı deneyimi yaşatıyor. 8-10 tane uyguma açıyorum zerre kasılma yok hız konusunda çok çok tatmin edici, belli başlı uygulamalar zaten var..

microsoftun hatası bence büyük firmalarla önceden anlaşıp uygulama hazırlattırmaması bence...
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muratefendi 5 yıl
iyi de niye türkçe dil paketi yayınlamıyorlar hala, Win RT 8.1 için ?
ne zamandır deniyorum,bulunamadı diyor
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suvarsahayatvar 5 yıl
satamadı napsın abisi
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Guest-0924579C4 5 yıl
ebay.com/...

şu an baya alınabilir durumda

alınsa çok mu kötü yada win 8 falan yüklenmezmi ?
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darkaura 5 yıl Guest-0924579C4
arm islemcili, suruculeri olmadan degil win8 baska bir arm isletim sistemi bile kurulamaz. su an nerdiyse uygulamasi yok gibi. gelecegininde ne olacagi belli degil. microsoft rt ile wp8 i birlestirmeye hazirlaniyor. rt cihazlari tamamen tarih edebilir ki buyuk ihtimal oyle yapacak. kisaca alirsaniz internete girmekden ote cok bir sey yapmaniz zor. ayni paraya cin mali tabletle bile daha cok is yaparsiniz.
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Xagdas 5 yıl
Yetmez... Yine pahalı kalıyor.
iPad'i geçmek için iPad'den ucuz olmalı bu cihaz.
Pro olana lafım yok, tabiki o çok iyi
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dreampowder 5 yıl
Microsoft'un bugüne kadar yaptığı en büyük hatalardan birisi kullanıcıları dikkate almıyor olması. eski kullanıcılarına saygıları yok, yeni çıkaracakları ürünlerde de insanlardan gelen geri bildirimleri gerektiği kadar önemsemiyorlar.

Hala 10 sene öncesinin yazılımcı zihniyetiyle ilerliyorlar, herşeyi ben en iyi bilirim, ben ne dersem o olur.

Office uygulamasın da bile gerekmediği halde sürekli arabirim güncellemelerine gidiyorlar eski kullanıcılarını çileden çıkartıyorlar, ayrıca işlevsel olarak te gelen yenilikler çok az.
Windows mobile8 'i bir türlü adam edemediler, insanlar android ve ios varken bu haliyle dönüp bakmıyor bile.
Xbox one 'a baktığımızda yine aynı zihniyetle bir sürü kısıtlama ve eski kullanıcı kitlesini hiçe sayıp ev kullanıcılarına yönelen bir ziniyete sahipler.

Microsoft senelerdir aynı modda, inovasyonu çok güzel yapıyor, çok güzel fikirler üretiyor, ama hayata geçirdiğinde dünyanın en kötü ürün yönetimi sayesinde oluşan teknolojiler anlamsız hale geliyor. ipad çıkmadan seneler önce "courier" adında inanılmaz güzel ve o zamanlar tablet konusunda çığır açacak bir ürünleri vardı, "bu cihazdan email gönderilmesini düşünmüyoruz" diyerek projeyi iptal ettiler, hele yarım yamalak windowsxp desteğiyle sundukları tablet-pc teknolojilerini hiç hesaba katmıyorum. Malesef fikir üretmede başarılılar ama hiçbir işte devamlılık sağlayamıyorlar.

Neyseki her yeni satılan bilgisayarda insanlara lisans ücreti iteliyorlar hala da ayakta kalmayı başarıyorlar.
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kingofdark 5 yıl
ellerinde kalan malları temizlemeye çalışıyorlar
batan geminin malları bunlar geeelll
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TempleJoker 5 yıl
Global pazara yayılmadıktan sonra hiç bir şey olmaz bu tabletlerden
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neo01470 5 yıl
Durduk yere kimse 150$ indirime gitmez, demek ki ellerinde çaktı :))
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Mr. Jingles 5 yıl
Microsoft tablet işinde mevcut verilere bakarsak başarısız durumda. Zaten fiyatları düşürmesi bunun ispatıdır. Bugün tablet almaya kalksam ilk tercihim Apple olur. Gerek uygulamalar, gerekse düzenli yazılım güncellemesiyle tablet piyasasında tartışmasız en iyi seçenek.
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onur01651 5 yıl
alıp kullanan var mı bunları ( standda inceleyenleri kastedmedim )
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Y-ZiyA 5 yıl
Sistemleri oturana ve rüştünü ispat edene kadar bu tarz tabletlere para verilmemesi gerektiği görüşündeyim. Eğer amaç sadece internet ve medya ise aynı işi yapan çok daha ucuz tabletler var zaten. Bu sistemde çok fazla oyun olmadığı da biliniyor...
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grafman09 5 yıl
Acil bir işim çıktığında tabletimde, corel, ilustrator, photoshop çalışıtıp işimi aksatmadan yapabilmeliyim.. Rt işlemtim sistemiyle bu mümkün görünmüyor.. Keza android ve apple tarafında durum aynı,, çıkardıkları cihazlar donanım olarak yeterli iken bu yazılımların grafik programların neden uygun sürümü çıkmaz anlamış değilim,, günlük eğlencelik cihazdan farklı olmalı bu tabletler.. !! Samsung ve acerin çözümleri mevcut, buna hitap edebiliyor ama fiyatlar biraz daha düşmelii..
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