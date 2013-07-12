Microsoft, Surface RT tabletlerinde 150 dolarlık indirime gidiyor (?)

Son dönemde izlediği iPad karşıtı reklam politikasıyla dikkatleri toplayan Microsoft, şimdi de tabletlerinde indirime giderek reklam kampanyasında sonuç elde etmeye planlıyor.
The Verge'ın konuyla ilgili kaynaklarından aldığı bilgilere göre Microsoft, 14 Temmuz'dan itibaren Surface RT'li tüm tabletlerinin fiyatlarında 150 dolarlık indirime gitmeyi düşünüyor. Eğer Microsoft bu hamlesini hayata geçirirse, Surface RT tabletlerin fiyatları şu seviyelere gerileyecek:
- Surface RT 32GB: $349.99
- Surface RT 64GB: $449.99
- Surface RT 32GB + Touch Cover: $449.99
- Surface RT 64GB + Touch Cover: $549.99
Microsoft'un üretici olarak piyasaya sunduğu ilk tabletler olan Surface RT ve Surface Pro, büyük umutlarla piyasadaki yerini alsa da, beklenen performans gösterememişti. Her ne kadar Microsoft cephesinden bu konuyla ilgili net bir bilgi gelmemiş olsa da Bloomberg, mart ayında yayınladığı haberinde Microsoft'un, sırasıyla Ekim 2012 ve Şubat 2013'de satışa sunulan Surface RT ve Pro'larla ancak 1,5 milyonluk satış sayısına ulaşabildiğini açıklamıştı.
Öte yandan indirimin sadece ABD'yi kapsayıp kapsamadığı şimdilik bilinmiyor.
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Hala 10 sene öncesinin yazılımcı zihniyetiyle ilerliyorlar, herşeyi ben en iyi bilirim, ben ne dersem o olur.
Office uygulamasın da bile gerekmediği halde sürekli arabirim güncellemelerine gidiyorlar eski kullanıcılarını çileden çıkartıyorlar, ayrıca işlevsel olarak te gelen yenilikler çok az.
Windows mobile8 'i bir türlü adam edemediler, insanlar android ve ios varken bu haliyle dönüp bakmıyor bile.
Xbox one 'a baktığımızda yine aynı zihniyetle bir sürü kısıtlama ve eski kullanıcı kitlesini hiçe sayıp ev kullanıcılarına yönelen bir ziniyete sahipler.
Microsoft senelerdir aynı modda, inovasyonu çok güzel yapıyor, çok güzel fikirler üretiyor, ama hayata geçirdiğinde dünyanın en kötü ürün yönetimi sayesinde oluşan teknolojiler anlamsız hale geliyor. ipad çıkmadan seneler önce "courier" adında inanılmaz güzel ve o zamanlar tablet konusunda çığır açacak bir ürünleri vardı, "bu cihazdan email gönderilmesini düşünmüyoruz" diyerek projeyi iptal ettiler, hele yarım yamalak windowsxp desteğiyle sundukları tablet-pc teknolojilerini hiç hesaba katmıyorum. Malesef fikir üretmede başarılılar ama hiçbir işte devamlılık sağlayamıyorlar.
Neyseki her yeni satılan bilgisayarda insanlara lisans ücreti iteliyorlar hala da ayakta kalmayı başarıyorlar.