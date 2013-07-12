Microsoft, Surface RT tabletlerinde 150 dolarlık indirime gidiyor (?)

Son dönemde izlediği iPad karşıtı reklam politikasıyla dikkatleri toplayan Microsoft, şimdi de tabletlerinde indirime giderek reklam kampanyasında sonuç elde etmeye planlıyor.

The Verge'ın konuyla ilgili kaynaklarından aldığı bilgilere göre Microsoft, 14 Temmuz'dan itibaren Surface RT'li tüm tabletlerinin fiyatlarında 150 dolarlık indirime gitmeyi düşünüyor. Eğer Microsoft bu hamlesini hayata geçirirse, Surface RT tabletlerin fiyatları şu seviyelere gerileyecek:

Surface RT 32GB: $349.99

Surface RT 64GB: $449.99

Surface RT 32GB + Touch Cover: $449.99

Surface RT 64GB + Touch Cover: $549.99

Microsoft'un üretici olarak piyasaya sunduğu ilk tabletler olan Surface RT ve Surface Pro, büyük umutlarla piyasadaki yerini alsa da, beklenen performans gösterememişti. Her ne kadar Microsoft cephesinden bu konuyla ilgili net bir bilgi gelmemiş olsa da Bloomberg, mart ayında yayınladığı haberinde Microsoft'un, sırasıyla Ekim 2012 ve Şubat 2013'de satışa sunulan Surface RT ve Pro'larla ancak 1,5 milyonluk satış sayısına ulaşabildiğini açıklamıştı.

Öte yandan indirimin sadece ABD'yi kapsayıp kapsamadığı şimdilik bilinmiyor.