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Microsoft Surface, açılışı Halo 4 ile yapabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl sonuna doğru donanım dünyasında Windows Surface tabletlerin oluşturacağı ilgi heyecanla beklenirken, oyun dünyası ise Halo 4 yapımını merakla bekliyor. Haberler bu ikilinin bir sürprizle tüketici karşısına çıkabileceği yönünde.

GameBeat 2012 konferansında konuşan Microsoft yöneticisi Don Mattick, Halo 4 yapımının Surface tabletinde oynanabileceği müjdesini verdi.

Detaylar şimdilik belirsiz. Halo 4 yapımını Surface tableti doğrudan oynatabilecek mi yoksa Microsoft, Surface için optimize edilmiş bir Halo 4 sürümü mü piyasaya sürecek bilinmiyor. Diğer bir konu ise Surface for Windows RT modelinin de bu imkandan faydalanıp faydalanamayacağı.

İkinci ekran stratejisini benimseyen Microsoft, Halo 4'ün artırılmış gerçeklik uygulamalarını tablet üzerinden sunabilir. Bu da bir ihtimal olarak akla geliyor. Ancak bu kez diğer Windows 8 tabletlerinde de aynı durum geçerli olabilir.

Şu anda OnLive gibi hizmetlerle oyunsevelerler taşınabilir cihazlar üzerinde bulut sunucular vasıtasıyla popüler oyunları oynayabiliyor. Ancak Halo 4 yerleşik bir tecrübe sunmasıyla bir ilki başarabilir.

http://venturebeat.com/2012/07/10/xbox-boss-halo-4-will-work-with-surface-tablet/ Yorum Yaz
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wustti 7 yıl
bu jenarasyonda halo gibi oyun var mı yahu? halo bi yana diğer oyunlar bi yana. adamlar tabiki kullanacak halo yu. alın yaptım kullanın diye dağıtacak hali yok. bu oyun da ticari bi amaç için yapıldı sonuçta. ek olarak illa halo oynamak istiyorsan alırsın bi xbox hiç bi şart olmadan paşa paşa oynarsın. bu kadar da kolaydır yani kendisini oynamak...
tablette ya da windows ta halo yu oynayacağını zannedenler zannetmesinler onu söyleyeyim. en büyük ihtimal arttırılmış gerçeklik. bi ihtimal de özel sürüm yaparlar. tamam güzel olur ama gerçek bi halo da olmaz.
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darkaura 7 yıl
ne gaz adamlarsiniz. haloya kotumu dedim. cok guzel oyun. bende senelerce zevkle oynamisimdir. benim elestirdigim microsoftun tekelci anlayisi ve eline bir koz gecirdiginden nasil sonuna kadar kullandigi. her firma kar amacilidir, tekel kurmak ister ama kabul edin microsoft bu konuda diger herkezden cok daha agresif. yakin zaman bilgisayar tarihini biraz arastirirsaniz, microsoftun nasil 2kurus kar icin kullaniciyi zor duruma dusurup, rencide etmekden cekinmedigi gorursunuz. sadece kullanici degil ortak oldugu yada olacakmis gibi gozuktugu firmalarada ne kaziklar atmistir. bir firmayi satin alcakmis gibi anlasip, icine girip tum teknik bilgilerini edindikden sonra, satin almadan vazgecerek karsilarina rakip firma kurmalari sikca uyguladigi tekniklerdendi. keza bugun nokianin icinide ayni sekilde cok guzel karistiriyor. seyredin bakin: nokianin ici bosaldikdan sonra olu fiyatina satin alip kendi telefonunu uretmiyecekmi.
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SSDc 7 yıl
darkaura
microsoft iyi bir halon var. etinden sutunden derisinden her yerinden faydalandin yani. halo 1i xbox i satmak icin kullandin senelerce pc versiyonunu cikartmadin, halo2de pcde calismasi icin dx10 ile vistayi zorunlu hale getirdin orda kullandin, halo3 de dx11 dedin windows7 icin kullandin. simdide halo4 u surface icin kullanacan. ne haloymus arkadas. allah bir seyi microsoftun eline, tekeline dusurmesin.

Arkadaşım madem bi halt bilmiyosun neden herşeye atlıyosun.Ayrıyeten Halo oldukça güzel bir oyun şahsen 1.cisinden beri sıkılmadan oynuyorum senaryosu harika sen git mario nu oyna.
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darkaura 7 yıl
microsoft iyi bir halo'n var. etinden sutunden derisinden her yerinden faydalandin yani. halo 1i xbox i satmak icin kullandin senelerce pc versiyonunu cikartmadin, halo2de pcde calismasi icin dx10 ile vistayi zorunlu hale getirdin orda kullandin, halo3 de dx11 dedin windows7 icin kullandin. simdide halo4 u surface icin kullanacan. ne haloymus arkadas. allah bir seyi microsoftun eline, tekeline dusurmesin.
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F355 Challenge 7 yıl darkaura
darkaura
microsoft iyi bir halo'n var. etinden sutunden derisinden her yerinden faydalandin yani. halo 1i xbox i satmak icin kullandin senelerce pc versiyonunu cikartmadin, halo2de pcde calismasi icin dx10 ile vistayi zorunlu hale getirdin orda kullandin, halo3 de dx11 dedin windows7 icin kullandin. simdide halo4 u surface icin kullanacan. ne haloymus arkadas. allah bir seyi microsoftun eline, tekeline dusurmesin.

Halo: 3'le ilgili yazdiklarin yalan.
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