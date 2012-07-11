Microsoft Surface, açılışı Halo 4 ile yapabilir





Yıl sonuna doğru donanım dünyasında Windows Surface tabletlerin oluşturacağı ilgi heyecanla beklenirken, oyun dünyası ise Halo 4 yapımını merakla bekliyor. Haberler bu ikilinin bir sürprizle tüketici karşısına çıkabileceği yönünde.





GameBeat 2012 konferansında konuşan Microsoft yöneticisi Don Mattick, Halo 4 yapımının Surface tabletinde oynanabileceği müjdesini verdi.





Detaylar şimdilik belirsiz. Halo 4 yapımını Surface tableti doğrudan oynatabilecek mi yoksa Microsoft, Surface için optimize edilmiş bir Halo 4 sürümü mü piyasaya sürecek bilinmiyor. Diğer bir konu ise Surface for Windows RT modelinin de bu imkandan faydalanıp faydalanamayacağı.





İkinci ekran stratejisini benimseyen Microsoft, Halo 4'ün artırılmış gerçeklik uygulamalarını tablet üzerinden sunabilir. Bu da bir ihtimal olarak akla geliyor. Ancak bu kez diğer Windows 8 tabletlerinde de aynı durum geçerli olabilir.





Şu anda OnLive gibi hizmetlerle oyunsevelerler taşınabilir cihazlar üzerinde bulut sunucular vasıtasıyla popüler oyunları oynayabiliyor. Ancak Halo 4 yerleşik bir tecrübe sunmasıyla bir ilki başarabilir.