Microsoft Surface, İsveçli bir perakendecinin sitesinde listelendi





Microsoft'un teknoloji dünyasında büyük yankı bulan ilk tablet bilgisayarı Surface, tahminlerin çok üstünde fiyatlarla piyasaya sürülebilir. Bir Holywood stüdyosunda gerçekleştirilen tanıtımda, Surface for Windows RT'nin ARM tabanlı tabletler, Surface for Windows Pro modelinin ise ultrabook'lar ile aynı düzeyde fiyatlandırılacağı bildirilmişti.

İsveç'in önemli perakendecilerinden Webhallen, Redmond merkezli yazılım devinin yaptığı açıklamayla bağdaşmayan fiyatlarla Surface tabletleri internet sitesinde listeledi. NVIDIA'nın yeni Tegra 3+ çipsetine sahip 32GB'lık Windows RT'li en ucuz Surface, 6990 İsveç kronu (1829TL), Intel Ivy Bridge işlemcili 128GB'lık Windows 8 Pro işletim sistemli en pahalı Surface; 14990 İsveç kronu (3923TL) fiyat etiketiyle ayırtılabiliyor.

Windows RT modelleri 2012 dördüncü çeyreği, Windows Pro modelleri ise; 2013 ilk çeyreğinde dağıtılacakmış. İlanın altında fiyat, resim, ürün açıklaması ve çıkış tarihinin geçici olduğu, değişebileceği yazılı olsa da gerçek fiyatla arasında çok büyük bir fark olması beklenmiyor.

10.6 inç ClearType HD/Full HD ekran, NVIDIA Tegra 3+ /Intel i5 Ivy Bridge işlemci, VaporMg kaplama, Touch Cover, Type Cover özel tasarım kılıflar ve 31.5/42Wh pilin yer aldığı Surface tabletlerden Windows RT'li modelin 26 Ekim'de tanıtılacak Windows 8 ile aynı dönemde, Windows Pro'nun ise; ancak Windows 8'nin çıkışından üç ay sonra piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşılmıştı.

Kendi üreticilerine rakip olarak ne yapmaya çalıştığı anlaşılamayan Microsoft, tüm yönleriyle üst düzey bir tablet bilgisayar serisi geliştirdi. Bu yüzden ekonomik olmasını beklemek yanlış olur. Perakendecinin öngördüğü fiyatlar, muhtemelen daha düşük bir seviyeye gerileyecektir. Ancak diğer Windows RT tablet ve Windows 8 ultrabook çözümlerinden daha pahalı olacaktır. 26 Ekim'de Microsoft'un Surface tabletleri için nasıl bir çıkış takvimi ve fiyatlandırma hazırladığını hep birlikte göreceğiz.

http://www.webhallen.com/se-sv/sok/?Change=1&Text=microsoft+surface&SectionId=