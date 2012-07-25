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Microsoft Surface, İsveçli bir perakendecinin sitesinde listelendi

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft'un teknoloji dünyasında büyük yankı bulan ilk tablet bilgisayarı Surface, tahminlerin çok üstünde fiyatlarla piyasaya sürülebilir. Bir Holywood stüdyosunda gerçekleştirilen tanıtımda, Surface for Windows RT'nin ARM tabanlı tabletler, Surface for Windows Pro modelinin ise ultrabook'lar ile aynı düzeyde fiyatlandırılacağı bildirilmişti.
İsveç'in önemli perakendecilerinden Webhallen, Redmond merkezli yazılım devinin yaptığı açıklamayla bağdaşmayan fiyatlarla Surface tabletleri internet sitesinde listeledi. NVIDIA'nın yeni Tegra 3+ çipsetine sahip 32GB'lık Windows RT'li en ucuz Surface, 6990 İsveç kronu (1829TL), Intel Ivy Bridge işlemcili 128GB'lık Windows 8 Pro işletim sistemli en pahalı Surface; 14990 İsveç kronu (3923TL) fiyat etiketiyle ayırtılabiliyor. 
Windows RT modelleri 2012 dördüncü çeyreği, Windows Pro modelleri ise; 2013 ilk çeyreğinde dağıtılacakmış. İlanın altında fiyat, resim, ürün açıklaması ve çıkış tarihinin geçici olduğu, değişebileceği yazılı olsa da gerçek fiyatla arasında çok büyük bir fark olması beklenmiyor. 
10.6 inç ClearType HD/Full HD ekran, NVIDIA Tegra 3+ /Intel i5 Ivy Bridge işlemci, VaporMg kaplama, Touch Cover, Type Cover özel tasarım kılıflar ve 31.5/42Wh pilin yer aldığı Surface tabletlerden Windows RT'li modelin 26 Ekim'de tanıtılacak Windows 8 ile aynı dönemde, Windows Pro'nun ise; ancak Windows 8'nin çıkışından üç ay sonra piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşılmıştı. 
Kendi üreticilerine rakip olarak ne yapmaya çalıştığı anlaşılamayan Microsoft, tüm yönleriyle üst düzey bir tablet bilgisayar serisi geliştirdi. Bu yüzden ekonomik olmasını beklemek yanlış olur. Perakendecinin öngördüğü fiyatlar, muhtemelen daha düşük bir seviyeye gerileyecektir. Ancak diğer Windows RT tablet ve Windows 8 ultrabook çözümlerinden daha pahalı olacaktır. 26 Ekim'de Microsoft'un Surface tabletleri için nasıl bir çıkış takvimi ve fiyatlandırma hazırladığını hep birlikte göreceğiz.

http://www.webhallen.com/se-sv/sok/?Change=1&Text=microsoft+surface&SectionId= Yorum Yaz
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iakgul 6 yıl
Bu tableti alırsanız paranızın nereye gideceği satın alma butonun adında netçe belirtilmiş!
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DH Misafiri 6 yıl
oo amma ucuzmuş akrabalara filanda hediye ederim bundan
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DH Misafiri 6 yıl
Windows8 samsungla, sonyle, hp ile yükselir bu fiyatlar doğruysa. Ama microsoft böyle yaparsa diğer üreticiler de fiyatları yukarı tutacaktır. Fiyat yönünden androidin altında olması imkansız ama bu kadarı da fazla.
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DH Misafiri 6 yıl
Win 8'li tablet piyasası henüz oturmuş bir piyasa değil. Bu isletim sistemi çok çeşitli mobil cihazın üretilmesine olanak sağlayacak bir sistem. Fiyatlar bir süre sonra daha ideal seviyeye gelecektir. Bir ürünü ilk çıktığı anda almanın bir mantığı yok. Tabi ben de para bol harcayacak yer arıyorum diyenlere lafım yok
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Amedra 6 yıl
fiyat konusunu acanlarin hepsi eksilenmis ama bu bir gerçek Turkiyeye gelicence bakalım, nasıl bur görüntü ile karsilasacagiz.
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smart1978 6 yıl
Microsoft açıklama yapmıştır : Windows 8 PRo lu Surface ultrabook fiyatlarında olacak... Olay bitmiştir...
Surface windows8 pro modeli 3000 TL olması düşük bir ihtimal... 3000 TL denk bir fiyat olacaksa Türkiye de bu ürün 3600 - 4000 TL arası satılmak zorunda kalınır ki bu ürünü kattiyen Türkiye de satmazlar...
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Chaghatai 6 yıl
appleın sitesine girip isveç kısmının mağazasına baktım. Yeni nesil Ipadin 32 GBlısı ve 3Glisi 6395 isveç kronuna satılıyor. Buna vergiler dahil olmayabilir, emin değilim.
Surface'ın aynı segmentteki Ipad ile arasındaki fiyat farkı olan 595 isveç kronu da 85 dolara denk geliyor. Bence sunduğu fazladan özelliklere bakılınca o kadar da pahalı değil.
Esas sorun Windows RT'de değil ama Windows 8 Pro'lu modeller çok pahalı olurlarsa başarılı olamazlar diye düşünüyorum, bence ABD fiyatları kesinlikle daha düşük olacak, yoksa satması çok zor :)
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gunofpower 6 yıl
microsoft yıllardır yazılım satan firma donanım satmaya girince +400tl yazılım ücreti ekliyor sanırım :D bide karşılaştırmak gibi olmasın ama ios ve androidde üst sürüme yükeltme ücretsizken windows güncel sürüme geçişi hayrına yapmaz bu nedenle piyasada garip bir yeri olacaktır diye düşünüyorum
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ZZ RAT 6 yıl
millet ucuz tablet yapayim (Nexusu 7, kindle gibi) cirpinirken windows nasil en pahalisini yaarim diye ugrasiyorherhalde.
bu fiyatlatla tabletler windows'un elinde patlar.
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furion07 6 yıl
Rt'li modelin ''bence'' diğer tabletlerden pek bir farkı yok office'in direkt yüklü gelmesi dışında ama i5'li model bildiğimiz laptop hem de şarjı uzun giden,ince,hafif,128 gb ssd'li,gorilla glass ekranı ve 10.6 inch'le güzel boyutlu bir laptop ayrıca win8 pro var derken 4000 lirayla hevesimiz kursağımızda kaldı.Ayrıca mini usb yerine direkt usb 2.0 ile geleceği için o zamana kadar 50-100 gb adil kullanım kotalı bir vınn çıkar ttnet'i iptal ettirir her yerde kullanırız diyordum çıkmadan yalan oldu :D
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JrMaster 6 yıl
boka batmış bir fiyat olmuş çüş yani
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