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Microsoft, Surface modellerindeki RT takısını kaldırdı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Surface modellerindeki RT takısını kaldırdı

Microsoft'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Windows 8 işletim sistemi, beraberinde tabletlere yönelik bir sürüm ile birlikte tanıtılmıştı. Windows RT şeklinde tanımlanan bu yeni sürüm sadece tabletler için optimize edilmişti ve standart Windows 8 uygulamaları çalışmamaktaydı.

Microsoft'un tüketici tarafında kargaşaya mahal vermemek için yaptığı bu ayrım ne yazık ki daha fazla karmaşaya dönüştü ve ağır eleştiriler aldı. Microsoft'un Surface tablet satışları da kafası karışan müşteriler nedeniyle beklentilere ulaşamadı.

Microsoft ikinci nesil Surface tablet serisiyle bu kez önemli bir karar aldı ve kafa karıştıran RT takısını yeni nesilde kullanımdan kaldırdı. Microsoft'un kısa süre önce tanıttığı Surface 2 ve Surface Pro 2 tablet modellerindeki isimlendirme dikkat çekmişti. Microsoft bir açıklama ile bu yeniliği doğruladı. Açıklamada değişimin sebebi olarak tüketicideki kafa karışıklığını gidermek gösterildi. 

Surface 2 modeli Windows RT 8.1 işletim sistemine sahip. Tegra 4 yongaseti, 10.6 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, USB 3.0, 32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD girişi, HDMI, WiFi, Bluetooth şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Surface 2 Pro ise firmanın Windows 8.1 Pro işletim sistemi taşıyan tableti olacak. Modelde Haswell tabanlı Core i5 işlemci, HD 4400 grafik birimi, 10.1 inçlik Full HD ekran, 64GB/128 GB/256GB/512GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler bulunuyor.

Microsoft tüketicideki kafa karışıklığını gidererek daha fazla Surface tablet satışı yapmayı planlıyor. Ancak Windows 8 ve Windows RT arasındaki farkı bilmeyen müşteriler için RT takısının kaldırılması nasıl bir etkiye neden olur bilinmiyor.  

http://www.tomshardware.com/news/microsoft-windows-rt-surface-2-surface-pro-2-tegra-4,24640.html Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen
komediye bakarmisin. windows rt nin karisiklik yaratmasinin nedeni normal x86 windows ile ayni isletim sistemi oldugunun saninmasi degilmiydi. tam donanimli windows 8 aldigini zanneden tuketiciler yerine hic bir uygulamasi olmayan bos bir cihaz aldiklarini farkedince derhal iade etmislerdi. peki microsoftun bu karisikliga urettigi cozum nedir: rt ibaresini kaldirarak daha kolay karistirilmalarini saglamak. allah akil fikir versin.
komediye bakarmisin. windows rt nin karisiklik yaratmasinin nedeni normal x86 windows ile ayni isletim sistemi oldugunun saninmasi degilmiydi. tam donanimli win...
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sniko1 5 yıl
Bence direk RT nin kendisini kaldırsınlar bak ne kadar satıyor.
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killarmy 5 yıl
surface 2 pro iş yapar
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DH Misafiri 5 yıl
onu alanakadar gider kaliteli bir ultra book alırım bu ne böyle be sosyal ortama çıkarmaya utanır insan tablet desen değil ultra book desen değil uygulama fakiri bir para tuzağı
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DraGonS 5 yıl
Surface Pro 2 nin fiyatları belli beyler bu fiyat politikası ile microsoft gene pek birşey yapabileceğini sanmıyorum...
128 GB 999$
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HeavyClocker 5 yıl
Surface Pro 2 biraz ucuzlasa çok iyi satar da,fiyatları problem
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Public_Enemy 5 yıl
Microsoft tüketicideki kafa karışıklığını gidererek daha fazla Surface tablet satışı yapmayı planlıyor.
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burada amaç kafa karışıklığını gidermek değil de tüketiciyi kandırmak gibi geldi bana.
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darkaura 5 yıl en beğenilen
komediye bakarmisin. windows rt nin karisiklik yaratmasinin nedeni normal x86 windows ile ayni isletim sistemi oldugunun saninmasi degilmiydi. tam donanimli windows 8 aldigini zanneden tuketiciler yerine hic bir uygulamasi olmayan bos bir cihaz aldiklarini farkedince derhal iade etmislerdi. peki microsoftun bu karisikliga urettigi cozum nedir: rt ibaresini kaldirarak daha kolay karistirilmalarini saglamak. allah akil fikir versin.
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SystemApps 5 yıl
arm pazarını dikkate aldığımızda windows rt elzem bir ihtiyaçtır.
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cagataykoroglu 5 yıl
Xagdas
Ulen Microsoft, elalemin telefon üreticilerine Hacı şunları çift işletim sistemli yapın, yarısına da windows koyun demeyi biliyorsun. Delikanlıysan sen yapsana Android+Windowslu Surface.

Google wp a uygulama bıle cıkarttırmıyo. Siz neyin kafasındasınız?
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Reddemon35 5 yıl
Yav birine windows 8 de diğerine surface de gene karışacak ortalık
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Xagdas 5 yıl
Ulen Microsoft, elalemin telefon üreticilerine "Hacı şunları çift işletim sistemli yapın, yarısına da windows koyun" demeyi biliyorsun. Delikanlıysan sen yapsana Android+Windows'lu Surface.
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sniko1 5 yıl
Bence direk RT nin kendisini kaldırsınlar bak ne kadar satıyor.
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__BadblooD__ 5 yıl
RT nin içine Android ekleyip iki platform yapmadıkları sürece satamazlar adam akıllı
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