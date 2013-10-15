Microsoft, Surface modellerindeki RT takısını kaldırdı





Microsoft'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Windows 8 işletim sistemi, beraberinde tabletlere yönelik bir sürüm ile birlikte tanıtılmıştı. Windows RT şeklinde tanımlanan bu yeni sürüm sadece tabletler için optimize edilmişti ve standart Windows 8 uygulamaları çalışmamaktaydı.





Microsoft'un tüketici tarafında kargaşaya mahal vermemek için yaptığı bu ayrım ne yazık ki daha fazla karmaşaya dönüştü ve ağır eleştiriler aldı. Microsoft'un Surface tablet satışları da kafası karışan müşteriler nedeniyle beklentilere ulaşamadı.





Microsoft ikinci nesil Surface tablet serisiyle bu kez önemli bir karar aldı ve kafa karıştıran RT takısını yeni nesilde kullanımdan kaldırdı. Microsoft'un kısa süre önce tanıttığı Surface 2 ve Surface Pro 2 tablet modellerindeki isimlendirme dikkat çekmişti. Microsoft bir açıklama ile bu yeniliği doğruladı. Açıklamada değişimin sebebi olarak tüketicideki kafa karışıklığını gidermek gösterildi.





Surface 2 modeli Windows RT 8.1 işletim sistemine sahip. Tegra 4 yongaseti, 10.6 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, USB 3.0, 32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD girişi, HDMI, WiFi, Bluetooth şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Surface 2 Pro ise firmanın Windows 8.1 Pro işletim sistemi taşıyan tableti olacak. Modelde Haswell tabanlı Core i5 işlemci, HD 4400 grafik birimi, 10.1 inçlik Full HD ekran, 64GB/128 GB/256GB/512GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler bulunuyor.





Microsoft tüketicideki kafa karışıklığını gidererek daha fazla Surface tablet satışı yapmayı planlıyor. Ancak Windows 8 ve Windows RT arasındaki farkı bilmeyen müşteriler için RT takısının kaldırılması nasıl bir etkiye neden olur bilinmiyor.

http://www.tomshardware.com/news/microsoft-windows-rt-surface-2-surface-pro-2-tegra-4,24640.html