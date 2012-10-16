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Microsoft, Surface with Windows RT tableti fiyatlandırdı

6 yıl
2,9b
1
34
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 8 işletim sistemi yüklü olarak hazırladığı Surface tabletleri için nihayet fiyat bilgisini paylaştı.
Microsoft’un Windows RT için hazırladığı tablette 10.6 inçlik ekran, 32GB/64GB depolama kapasitesi, ARM işlemci,  microSD, USB 2.0, MicroUSB HD Video çıkış şeklinde açıklanan özellikler mevcut.  

Şimdilik sadece Surface with Windows RT tabletinin fiyatı belli. Kendi mağazası üzerinden satışa sunacağı tableti için Microsoft, 32GB versiyona 499$ fiyat biçmiş. 

Versiyonun dokunmatik hassasiyetli tuşlar barındıran klavyeli siyah kılıfı Touch Cover ile birlikte satış fiyatı ise 599$ seviyesinde. 64GB versiyonu isteyenler ise siyah kılıf dahil 699$'ı gözden çıkarmak zorunda.

Dokunmatik tuşlu klavye barındıran Touch Cover  kılıf aksesuar olarak 120$. Mekanik tuşlu klavye barındıran Type Cover kılıf aksesuarı ise 130$ olarak belirlenmiş. Sayfa şimdilik yayından kaldırılmış gözüküyor.
Acer'ın Clover Trail işlemcili Windows 8 tableti 499$ olarak belirlenmişti. Samsung'un Clover Trail işlemcili ATIV Smart PC 500T Windows 8 tableti ise 750$ seviyesinde. Karşılaştırma yapıldığında Surface with Windows RT tabletin Acer ile aynı seviyede olduğu görülüyor. İddia edildiği gibi 199$ veya 299$ gibi bir fiyat ortaya çıkmadı.
Fiyatın Avrupa'da Avro üzerinden olacağını düşünürsek ülkemizde 1500TL-1700TL seviyesinde Surface with Windows RT modelini görebiliriz.


http://techcrunch.com/2012/10/16/microsoft-surface-rt-priced-32gb-for-499-without-touch-cover-599-with-64gb-for-699/ Yorum Yaz
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silisgroup 6 yıl en beğenilen
windows nokia intel hala anlamis degiller devir degisti musteriler uyandi
artik bircok alternatif var tuketiciler cantada keklik degil,siz yapacaksiniz
istediginiz fiyati belirleyeceksiniz musterilerde sazan gibi hemen atlayacak ha.
windows'un tekelini kirdigi icin androide tesekkurler.
intelin tekelini kirdigi icin arm ve amd ye tesekkurler.
nokia"nin tekelini kirdigi icin diger uretici firmalara tesekkurler
musteri velinimettir felsefesini olusturdugu icin apple tesekkurler.
neredeyse tum hizmetlerini ucretsiz sunan google ya tesekkurler..
en onemlisi bilincli ve secici tuketicilere tesekkurler.
windows nokia intel hala anlamis degiller devir degisti musteriler uyandiartik bircok alternatif var tuketiciler cantada keklik degil,siz yapacaksiniz...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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bkadem 6 yıl
Haberi yazan Ekrem Çukurca olunca; Apple dışındaki her haber olumsuz bitiyor. Buna hiç şaşırmadım.
Şu anda Vatanın %25 dediği ama bence gerçekte %10 olan indirimli haliyle 1522 TL'ye Yeni Ipad 32 GB Wifi versiyonu satılıyor. 64 GB'ler ise 2000 liranın üzerinde. Ekrem Çukurca bu yeni IPad'lerin kazık fiyatları hiç haber yapmıyor. Ama Türkiye'ye gelecek Surface tabletlerinin fiyatlarını şişiriyor.
499 USD olan 32 GB versiyonu taş çatlasa ülkemizde kdv dahil 1200-1350 TL ( 700 - 750 Dolar ) arası satılır. Ama sayın Ekrem Çukurca; kapıyı 1500 - 1700 TL
( 850 - 925 Dolar ) üzerinden açmış...
Haberi yazan Ekrem Çukurca olunca; Apple dışındaki her haber olumsuz bitiyor. Buna hiç şaşırmadım.Şu anda Vatanın %25 dediği ama bence gerçekte %10 olan in...
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DH Misafiri 6 yıl
ZZ RAT
RT bu fiyat ise, PRO 1000$dan baslar ki yanina yaklasilmaz,

RT olayını açıklayayım sana ; RT ipad hariç bütün tabletlere yüklenebileceğinin anlamını taşımaktadır.
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Nef'i 6 yıl
x86 mimarisi içeren versiyonu bence asıl devrimi ortaya koyacak. Bir de mekanik klavye opsiyonunu daha uygun bir fiyat farkıyla sunabilirlerdi bence.
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swat882 6 yıl Nef'i
Nef'i

x86 mimarisi içeren versiyonu bence asıl devrimi ortaya koyacak.

en az 2500 tl ye türkiyede
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mk2kill 6 yıl
bu fiyatlara oha diyorum.eger diger ureticilerin fiyatlari da boyle ise ,katlanabilir dokunmatik ekranli laptoplari beklemek ve almak daha mantikli olacak gibi. eger 32gb li modeli klavye ile birlikte $459 olarak piyasaya girseydi bu is olmus derdim.microsoftun butun lansmanlarinda bu klavye zaten vardi. simdi bunu ayri bir aksesuarmis gibi gosterip bir de buradan 100 dolar daha gecirmeye calismanin alemi ne?
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swat882 6 yıl
tablet dün çıktı ama şu anda tam bir inceleme yok
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Piêr Dé Sans 6 yıl mk2kill
mk2kill

bu fiyatlara oha diyorum.eger diger ureticilerin fiyatlari da boyle ise ,katlanabilir dokunmatik ekranli laptoplari beklemek ve almak daha mantikli olacak gibi. eger 32gb li modeli klavye ile birlikte $459 olarak piyasaya girseydi bu is olmus derdim.microsoftun butun lansmanlarinda bu klavye zaten vardi. simdi bunu ayri bir aksesuarmis gibi gosterip bir de buradan 100 dolar daha gecirmeye calismanin alemi ne?

Microsoft lansmanlarında zaten o kılıf ve klavyeyi "aksesuar" olarak tanıttı.klavye deneyimi ve ekranı korumak isteyebilirsiniz bunu da tek üründe birleştirdik dediler.


İnsanların anlayamadığı birşey var. Microsoft Surface ipad kullanan facebook twitter ve oyun kullanıcısı için çıkarmıyor. Kurumsal firmaların vazgeçemediği windows ürünlerini daha taşınabilir bir ortamda sunmak için yapıyor. Bu ürün sizin oyun oynayıp internette gezinmeniz için değil. O yüzden kıyaslamak için farklı ürünler tercih etmeniz gerekir. Ultrabook larla kıyaslayın misal. Avantajlarını o zaman görürsünüz.
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| OMG! | 6 yıl
Bana kalsa gayet makul,ipad ve android doğrusu gerekirse pc tecrübesi vermiyor,windows 8 tablette pc tecrübesi vaat ediyor,gayet güzel fiyat. Fanlığı bırakın.
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sercanfx 6 yıl
arkadaslar, nedir bu Apple hayranlığı anlamış değilim. evimde iPad, iki tane de iPhone var. ama biraz objektif olun. iPad ile yaptıklarımız iyi Guzel de bir yere kadar. ben masaüstünde yaptıgım birçok uygulamayı tablette yapacaksak ( Pro versiyonu özellikle ) bu çok iyi bir başlangıç.

sadece sosyal ağlar, oyun ve film izlemek istiyorsanız gidip iPad alalım ama kac kisi gercekten profesyonel olarak is icin kullanıyor.
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ishguzar 6 yıl
Surface'in Almanya Fiyatları sırasıyla- 679€ - 579€ - 479€ microsoftstore.com/...
Bu da demek oluyor ki Türkiye Fiyatları - 1799 TL - 1499 TL - 1199 TL gibi şekillenecek. Aslına bakarsanız fiyatlar gayet makul. Yalnız store daki uygulamalar nasıl olacak onu görmek gerek.
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E_Aydin35 6 yıl
Gerçekten çok yüksek bir fiyatlandırma ile sunuluyorlar, ülkemizde pek alıcısı olacağını sanmıyorum bu fiyat ile. Evet belki gerçek bir tablet deneyimini, özel ve tabletlere eğilimli arayüzü ile bir "Windows" üzerinden ekstra özellikler ile yaşayacağız.. Ancak yinede yüksek bir fiyat.. Hak ediyormu ? Bana göre yüksek bile olsa belkide asıl değeri budur. Ancak x86 tabanlı tabletin fiyatını şu anda göz önünde bile bulundurmak istemem ve şahsen alıcaksamda x86 tabanlı bir Surface alırım..
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FERFEROS 6 yıl
Fiyatlar biraz tuzlu ama en azından microSD desteği var. Tablet arayışı içindeyim. Çıktığında incelemelere göre alıp almayacağıma karar vereceğim.
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bkadem 6 yıl
Haberi yazan Ekrem Çukurca olunca; Apple dışındaki her haber olumsuz bitiyor. Buna hiç şaşırmadım.
Şu anda Vatanın %25 dediği ama bence gerçekte %10 olan indirimli haliyle 1522 TL'ye Yeni Ipad 32 GB Wifi versiyonu satılıyor. 64 GB'ler ise 2000 liranın üzerinde. Ekrem Çukurca bu yeni IPad'lerin kazık fiyatları hiç haber yapmıyor. Ama Türkiye'ye gelecek Surface tabletlerinin fiyatlarını şişiriyor.
499 USD olan 32 GB versiyonu taş çatlasa ülkemizde kdv dahil 1200-1350 TL ( 700 - 750 Dolar ) arası satılır. Ama sayın Ekrem Çukurca; kapıyı 1500 - 1700 TL
( 850 - 925 Dolar ) üzerinden açmış...
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osmanefeozkan 6 yıl
yandaki metro ui tarzı oklara basın ve aksesuarların fiyatına bakın alacak için en mantıklısı tableti alıp coverı ve aksesuarları yan sanayi almak :)
microsoftstore.com/...
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