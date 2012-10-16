Microsoft, Surface with Windows RT tableti fiyatlandırdı





Microsoft, Windows 8 işletim sistemi yüklü olarak hazırladığı Surface tabletleri için nihayet fiyat bilgisini paylaştı.

Microsoft’un Windows RT için hazırladığı tablette 10.6 inçlik ekran, 32GB/64GB depolama kapasitesi, ARM işlemci, microSD, USB 2.0, MicroUSB HD Video çıkış şeklinde açıklanan özellikler mevcut.





Şimdilik sadece Surface with Windows RT tabletinin fiyatı belli. Kendi mağazası üzerinden satışa sunacağı tableti için Microsoft, 32GB versiyona 499$ fiyat biçmiş.





Versiyonun dokunmatik hassasiyetli tuşlar barındıran klavyeli siyah kılıfı Touch Cover ile birlikte satış fiyatı ise 599$ seviyesinde. 64GB versiyonu isteyenler ise siyah kılıf dahil 699$'ı gözden çıkarmak zorunda.





Dokunmatik tuşlu klavye barındıran Touch Cover kılıf aksesuar olarak 120$. Mekanik tuşlu klavye barındıran Type Cover kılıf aksesuarı ise 130$ olarak belirlenmiş. Sayfa şimdilik yayından kaldırılmış gözüküyor.

Acer'ın Clover Trail işlemcili Windows 8 tableti 499$ olarak belirlenmişti. Samsung'un Clover Trail işlemcili ATIV Smart PC 500T Windows 8 tableti ise 750$ seviyesinde. Karşılaştırma yapıldığında Surface with Windows RT tabletin Acer ile aynı seviyede olduğu görülüyor. İddia edildiği gibi 199$ veya 299$ gibi bir fiyat ortaya çıkmadı.

Fiyatın Avrupa'da Avro üzerinden olacağını düşünürsek ülkemizde 1500TL-1700TL seviyesinde Surface with Windows RT modelini görebiliriz.





http://techcrunch.com/2012/10/16/microsoft-surface-rt-priced-32gb-for-499-without-touch-cover-599-with-64gb-for-699/