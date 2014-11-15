Microsoft : Tüm Lumia WP8 cihazları Windows Phone 10'a yükseltilecek





Microsoft'un masaüstü yanında mobil cihazlara da Windows 10 işletim sistemini getirme çalışmaları devam ederken, hangi cihazların güncelleme alacağı merak konusu olmuştu.





Microsoft yaptığı açıklamada Windows Phone 8 üzerinde çalışan tüm Lumia modellerinin Windows 10 güncellemesini alacağını duyurdu. Ayrıca Windows 10 ile birlikte ilk akıllı telefon örneklerini de görme imkanına sahip olacağız.





Böylece Lumia 810 ve 820 gibi telefonlardan Lumia 535 modeline kadar tüm aile Windows 10 işletim sistemi alabilecek. Bu da yaklaşık 2.5 yıllık cihazların güncelleme alacağı anlamına geliyor. Böylece Microsoft, Apple'dan sonra cihazlarına en uzun güncelleme döngüsü sunan ikinci firma olacak.





Ancak Microsoft'un geçmişte bu tür genellemelerden sonra nihai kararı verirken değişiklik yapabildiğine şahit olmuştuk. Bu bakımdan Windows 10 resmi lansmanı ile güncelleme listesinin kesinleşeceğini söyleyebiliriz.

http://www.pocket-lint.com/news/131740-all-lumia-windows-phone-8-devices-will-upgrade-to-windows-10-says-microsoft