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Microsoft : Tüm Lumia WP8 cihazları Windows Phone 10'a yükseltilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
691
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft : Tüm Lumia WP8 cihazları Windows Phone 10'a yükseltilecek

Microsoft'un masaüstü yanında mobil cihazlara da Windows 10 işletim sistemini getirme çalışmaları devam ederken, hangi cihazların güncelleme alacağı merak konusu olmuştu.

Microsoft yaptığı açıklamada Windows Phone 8 üzerinde çalışan tüm Lumia modellerinin Windows 10 güncellemesini alacağını duyurdu. Ayrıca Windows 10 ile birlikte ilk akıllı telefon örneklerini de görme imkanına sahip olacağız. 

Böylece Lumia 810 ve 820 gibi telefonlardan Lumia 535 modeline kadar tüm aile Windows 10 işletim sistemi alabilecek. Bu da yaklaşık 2.5 yıllık cihazların güncelleme alacağı anlamına geliyor. Böylece Microsoft, Apple'dan sonra cihazlarına en uzun güncelleme döngüsü sunan ikinci firma olacak.

Ancak Microsoft'un geçmişte bu tür genellemelerden sonra nihai kararı verirken değişiklik yapabildiğine şahit olmuştuk. Bu bakımdan Windows 10 resmi lansmanı ile güncelleme listesinin kesinleşeceğini söyleyebiliriz. 

http://www.pocket-lint.com/news/131740-all-lumia-windows-phone-8-devices-will-upgrade-to-windows-10-says-microsoft Yorum Yaz
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NvdiaAmd 5 yıl
W 10 beklenirken mağaza hakkında kimse bir şey söylemiyor. Mağazaya dokunmadıkları sürece w 10 11 12 bir anlam ifade edecek mi windows Phone kullanıcıları için ?

Mıcrosoft bir kaç gün önce büyük bir karar alıp tüm sistemi açık kaynak haline getirdi ve uygulamacılara büyük bir malzeme verdi. Tek programla tüm platformlara uygulama yapılabilecek. Daha iyi detaylı bilgiler cyber de var. Bu adım bence Microsoft un son adımı yükselmek adına. Başaramazsa olacakları tahmin etmek istemiyorum.
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pesmanyax 5 yıl NvdiaAmd
cambaz_blood
W 10 beklenirken mağaza hakkında kimse bir şey söylemiyor. Mağazaya dokunmadıkları sürece w 10 11 12 bir anlam ifade edecek mi windows Phone kullanıcıları için ?

Mıcrosoft bir kaç gün önce büyük bir karar alıp tüm sistemi açık kaynak haline getirdi ve uygulamacılara büyük bir malzeme verdi. Tek programla tüm platformlara uygulama yapılabilecek. Daha iyi detaylı bilgiler cyber de var. Bu adım bence Microsoft un son adımı yükselmek adına. Başaramazsa olacakları tahmin etmek istemiyorum.

öyle birşey yok.açık olamaz
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modifci 5 yıl
Umarım içine etmezler şu an gayet memnunum 8.1 den
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yeah4everr 5 yıl
Telefonu aldığm gunden beri beta kullanıyorum.gelişme namına gorduğm tek şey 3lu kucukla klasorleme geriye kalan herşey kullanımda işe yaramayan özellikler(orn : Bildirim cubuğu ben wifiyi yinede ayarlardn kapamaya dvm ediceksem seni nedn koydular oraya )
Bir diğer mevzu
İosa kıçı kırık diyen arkadaş sanırsn amiral geminin kaptanı hepi topu 525 kullanıyosn.apple in çevre politikası bile o urunleri o fiyata almaya sebebtir.
Wp benm içnde ağır ağır pişmanlık olmaya başladı wp10 ile radikal bi değişim goremezsem benm içn wp biter çok net
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selmand 5 yıl yeah4everr
yeah4everr
Telefonu aldığm gunden beri beta kullanıyorum.gelişme namına gorduğm tek şey 3lu kucukla klasorleme geriye kalan herşey kullanımda işe yaramayan özellikler(orn : Bildirim cubuğu ben wifiyi yinede ayarlardn kapamaya dvm ediceksem seni nedn koydular oraya )
Bir diğer mevzu
İosa kıçı kırık diyen arkadaş sanırsn amiral geminin kaptanı hepi topu 525 kullanıyosn.apple in çevre politikası bile o urunleri o fiyata almaya sebebtir.
Wp benm içnde ağır ağır pişmanlık olmaya başladı wp10 ile radikal bi değişim goremezsem benm içn wp biter çok net


Previev Previev gidiyoz bakalım :(
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Biggest Star 5 yıl
Haberde bir yanlışlık var.

İsim olarak windows phone 10 değil, windows 10 olacak.

Zaten microsoft ta basa basa tek işletim sistemi olarak windows 10 u tanıttı.

Bunlara dikkat edelim editör bey


Edit:imla
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PapyonluLejyon 5 yıl
Aslında Microsoft kullanıcıların tepkisini öğreniyor gibi elini taşın altına koymuş niye derseniz Microsoft pcde win8 i çıkardı başlat menüsü yokdu az yada çok hataları vardı tepki çekince 8.1 i verip düzelttiler wp ye bakınca 8.0 da daha action center bile yokdu kutular buyukdu işlevi yokdu şimdi 8.1 ile kutular kişiselleştirilebilir oldu action center geldi bence wp 10 ile kutucuklar gitmeyecek ama daha kişiselleştirilebilir bi sistem sunacaklar...



.......UMUDUMUZ WİNDOWS PHONE 10.....
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himmet_dal 5 yıl
Androidden wp geçtim iyiki geçmişim oyuncak gibi android kasma hata ne ararsan var
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Nobody_Found 5 yıl
hadi bakalım bekleme başlasın
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T3RR1BL3WH1SP3R 5 yıl
Merakla bekliyorum bakalım neler gelecek 8.1 biraz hayal kırıklığı oldu bildirim panelini daha işlevsel yapsalar bari en sevmdiğim kısmı diyebilirin wp nin
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ayanozer 5 yıl
Oooo haber geldiyse wn az 6 aylık bekleme sureci başlamış demektir hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda ha geldi ha gelecek konularını goruruz.
ulan benim çocuk doğacak hala windows 9 bekliyoruz. Yurumeye başlayınca 10 da ki açıkları kapatır adam gibi güncelleme verirler artık
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TechnoKolik199 5 yıl ayanozer
ayanozer
Oooo haber geldiyse wn az 6 aylık bekleme sureci başlamış demektir hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda ha geldi ha gelecek konularını goruruz.
ulan benim çocuk doğacak hala windows 9 bekliyoruz. Yurumeye başlayınca 10 da ki açıkları kapatır adam gibi güncelleme verirler artık


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Guest-FA9189F46 5 yıl ayanozer
ayanozer
Oooo haber geldiyse wn az 6 aylık bekleme sureci başlamış demektir hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda ha geldi ha gelecek konularını goruruz.
ulan benim çocuk doğacak hala windows 9 bekliyoruz. Yurumeye başlayınca 10 da ki açıkları kapatır adam gibi güncelleme verirler artık

Ahahaha doğru diyiyorsunuz
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pesmanyax 5 yıl
Karizmaaa

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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B-veritas 5 yıl
Wp 8.1 çok doğru düzgün çalışıyor ya 10 versinler birde rezil ettiler kendilerini biraz daha ederler. Wp pişmanlıktır
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