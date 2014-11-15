Microsoft : Tüm Lumia WP8 cihazları Windows Phone 10'a yükseltilecek

Haber Editörü
Microsoft'un masaüstü yanında mobil cihazlara da Windows 10 işletim sistemini getirme çalışmaları devam ederken, hangi cihazların güncelleme alacağı merak konusu olmuştu.
Microsoft yaptığı açıklamada Windows Phone 8 üzerinde çalışan tüm Lumia modellerinin Windows 10 güncellemesini alacağını duyurdu. Ayrıca Windows 10 ile birlikte ilk akıllı telefon örneklerini de görme imkanına sahip olacağız.
Böylece Lumia 810 ve 820 gibi telefonlardan Lumia 535 modeline kadar tüm aile Windows 10 işletim sistemi alabilecek. Bu da yaklaşık 2.5 yıllık cihazların güncelleme alacağı anlamına geliyor. Böylece Microsoft, Apple'dan sonra cihazlarına en uzun güncelleme döngüsü sunan ikinci firma olacak.
Ancak Microsoft'un geçmişte bu tür genellemelerden sonra nihai kararı verirken değişiklik yapabildiğine şahit olmuştuk. Bu bakımdan Windows 10 resmi lansmanı ile güncelleme listesinin kesinleşeceğini söyleyebiliriz.
http://www.pocket-lint.com/news/131740-all-lumia-windows-phone-8-devices-will-upgrade-to-windows-10-says-microsoft Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mıcrosoft bir kaç gün önce büyük bir karar alıp tüm sistemi açık kaynak haline getirdi ve uygulamacılara büyük bir malzeme verdi. Tek programla tüm platformlara uygulama yapılabilecek. Daha iyi detaylı bilgiler cyber de var. Bu adım bence Microsoft un son adımı yükselmek adına. Başaramazsa olacakları tahmin etmek istemiyorum.
öyle birşey yok.açık olamaz
Bir diğer mevzu
İosa kıçı kırık diyen arkadaş sanırsn amiral geminin kaptanı hepi topu 525 kullanıyosn.apple in çevre politikası bile o urunleri o fiyata almaya sebebtir.
Wp benm içnde ağır ağır pişmanlık olmaya başladı wp10 ile radikal bi değişim goremezsem benm içn wp biter çok net
Previev Previev gidiyoz bakalım :(
İsim olarak windows phone 10 değil, windows 10 olacak.
Zaten microsoft ta basa basa tek işletim sistemi olarak windows 10 u tanıttı.
Bunlara dikkat edelim editör bey
Edit:imla
.......UMUDUMUZ WİNDOWS PHONE 10.....
ulan benim çocuk doğacak hala windows 9 bekliyoruz. Yurumeye başlayınca 10 da ki açıkları kapatır adam gibi güncelleme verirler artık
Ahahaha doğru diyiyorsunuz