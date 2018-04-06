Microsoft Türkiye ilk kez açık kaynak geliştiricilerini bir araya getirdi

Kapalı sistemlerin savunucusu olmasına rağmen son dönemde Microsoft’un açık kaynak yazılımlara olan destekleyici tavrı dikkat çekiyor. Bunun bir sonucu olarak Microsoft Türkiye bölümü ilk kez bir açık kaynak etkinliği düzenledi.

Open Source Summit

5 Nisan’da Maslak UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilen Open Source Summit etkinliği toplam 600’e yakın açık kaynak tutkununu bir araya getirdi. Etkinliğe DevOps'un efsane isimlerinden Donovan Brown ve açık kaynak dünyasında yakından tanınan Stephen Walli de konuşmacı olarak katıldı.

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Etkinliğin açılışını Microsoft CTO’su Onur Koç ve Microsoft Türkiye Açık Kaynak Strateji Lideri Kaan Demircan gerçekleştirdi. Katılımcılar bilgi alışverişi yaparken sponsor firmaların en yeni teknolojileri de deneyimleme fırsatına kavuştu.

Zirvenin Ana Sponsoru Red Hat, Platinum Sponsoru SUSE ve Gold Sponsorlar Switch ve Comparex gibi global dağıtıcılar bu amaçla etkinlik alanında çeşitli atölyeler düzenledi.