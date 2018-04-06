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Microsoft Türkiye ilk kez açık kaynak geliştiricilerini bir araya getirdi

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Microsoft, açık kaynak geliştiricilerini İstanbul’da düzenlenen Open Source Summit 2018 adındaki etkinliğinde bir araya getirdi.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kapalı sistemlerin savunucusu olmasına rağmen son dönemde Microsoft’un açık kaynak yazılımlara olan destekleyici tavrı dikkat çekiyor. Bunun bir sonucu olarak Microsoft Türkiye bölümü ilk kez bir açık kaynak etkinliği düzenledi.

Open Source Summit

5 Nisan’da Maslak UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilen Open Source Summit etkinliği toplam 600’e yakın açık kaynak tutkununu bir araya getirdi. Etkinliğe DevOps'un efsane isimlerinden Donovan Brown ve açık kaynak dünyasında yakından tanınan Stephen Walli de konuşmacı olarak katıldı.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Etkinliğin açılışını Microsoft CTO’su Onur Koç ve Microsoft Türkiye Açık Kaynak Strateji Lideri Kaan Demircan gerçekleştirdi. Katılımcılar bilgi alışverişi yaparken sponsor firmaların en yeni teknolojileri de deneyimleme fırsatına kavuştu.

Zirvenin Ana Sponsoru Red Hat, Platinum Sponsoru SUSE ve Gold Sponsorlar Switch ve Comparex gibi global dağıtıcılar bu amaçla etkinlik alanında çeşitli atölyeler düzenledi.


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Wolf_263 1 yıl
youtube.com/...
Yukarıda Azure Sphere OS'yi duyurmuşlar.
Nesnelerin İnterneti'nde Linux daha fazla yol katettiği için onu kullanacaklarmış.
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kamucan 1 yıl
Microsoft sevmeyeceği eşeğe semer vurmaz
Vardır bir hesapları
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Wolf_263 1 yıl
Açık kaynak ile özgür yazılım arasında önemli farklar var.
Özgür yazılım ile ilgili bir etkinlik düzenleseydi neler oluyor derdim.
Açık kaynak Microsoft açısından iyi bir adım ancak sıçrama değil.
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Celonfix 1 yıl
Gerçekten samimiyse Microsoft, DirectX ve Windows'u açık kaynaklı yapsında görelim.
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alihakki 1 yıl Celonfix
Onun lütfuna gerek yok, mecburiyetten, kimse windows server kullanmak istemiyor, azure, .net(bir kısmı) ve sqlserver oyüzden linux için çıktı, şuan elinde bir kaç program var onlarda gidecek zaten microsoft farkında, yine o yüzdende donanım işine kaymaya çalıştığı yönünde dedikudular var bazı sitelerde.
Ayrıca android ve geliştirme kartları sayesinde (raspberry gibi) çok geniş bir yelpazeye yayıldı linux, windows ise masaüstünde ölüme gebe.
3dmax, ve cad programlarının vs vs linux versiyonu yok dx den dolayı ama aşşağıdaki videolara bir bak, yakında wine ile doğal ortamına çok çok yakın çalıştırılabilecek çoğu programda.
skyrim se dxvk.
https://www.youtube.com/watch?v=LO7OAfRxfno&t=1s
Valley benchmark dxvk
https://www.youtube.com/watch?v=y7TjnTDTY8g&t=9s
Witcher3 GOTY dxvk
https://www.youtube.com/watch?v=RCzyklwh7eU
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Amd64x2 1 yıl
Deepin üzerinde Visual Studio Code ile çalışıyorum ya, daha bu MS'nin hiç bir haberi beni şaşırtamaz. Evet Atom var Brackets var Eclipse, Netbeans var ama açık kaynak dünyasında (görece) en iyi kod editörünü çıkarmaları gerçekten ironik.
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smart1978 1 yıl
Nerde devlet :)
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mrtvc666 1 yıl
Topluca yok etmek için olmasın?
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intel7mix 1 yıl
Penguen solundaki kadın neden öyle duruyor
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1982-utkan 1 yıl
Seo cular pengueni anladı
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Rachsuchtig 1 yıl
Ulan penguen ne kadar bıkkın, baygın bakmış şöyle kostümleri niye böyle yapıyorlar anlamıyorum daha neşeli bir kostüm yok muydu
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Kriger 1 yıl Rachsuchtig
Manası derin. bknz Linux
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