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Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerini arttırdı

Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerinin yer aldığı resmi Windows 10 dokümantasyonunu güncelledi. Böylece 512 MB RAM'e sahip cihazların güncelleme almayacağı onaylanmış oldu...
3 yıl
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1
49
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft sessizce Windows 10 Mobile cihazlar için minimum donanım gereksinimlerini arttırdı. Telefonların artık yeni işletim sistemini çalıştırabilmesi için en az 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanına sahip olması gerekecek. Daha önce Microsoft'un resmi dokümanlarında 512 MB RAM ve 4 GB depolama alanının Windows 10 Mobile çalıştırmak için yeterli olacağı belirtiliyordu. Ancak şirketin işletim sistemi üzerinde yaptığı son değişiklikler nedeniyle web sayfasındaki donanım gereksinimleri de arttırıldı.
Ayrıca resmi Windows 10 Mobile dokümantasyonunda işletim sisteminin 800x480 piksel ile başlayan ve 2560x1440 piksel ile biten geniş çözünürlük desteğinde de bazı değişiklikler yapıldı. İzin verilen maksimum ekran boyutu 7 inç, en küçük ise 3.5 inç olarak belirlenmiş durumda. Geride bıraktığımız 2015 yılında Microsoft, Windows 10 Mobile'ın piyasadaki tüm Windows Phone cihazları desteklemesini istediğini ve yeni işletim sistemini çalıştırmak için sadece 512 MB RAM'in yeterli olacağını belirtmişti.
Ayrıca Bkz. "Microsoft ve Apple, 1 trilyon dolar gelir barajını geçti"
Üstelik şirket düşük miktarda RAM'e sahip cihazlara yeni işletim sistemini getirerek, bazı özellik kısıtlamalarıyla da olsa Windows 10 Mobile'ın bu telefonlarda çalıştırılabilmesini sağlamayı hedefliyordu. Ancak bu yılın başında Microsoft nihayet Windows Phone cihazlar için Windows 10 Mobile yükseltmesini yayınladığı zaman bir anda fikir değiştirerek yeni işletim sistemi üzerinde pürüzsüz bir deneyim sağlamak için 1 GB RAM'in gerekli olduğunu söyledi. Bu hamleyle birlikte tüm 512 MB modeller arka plana atılmış oldu.
Donanım gereksinimlerinin resmi olarak güncellenmesi ile birlikte Microsoft'un 512 MB RAM'e sahip cihazları tamamen gözden çıkardığı ve bu telefonlar için Windows 10 Mobile yükseltmesi yayınlamayı planlamadığı da onaylanmış oldu. Yani artk Microsoft'un alt sınıf Lumia'lara Windows 10 güncellemesi yayınlayarak bir mucize gerçekleştirmesini bekleyenler şirketin kesinlikle bu konuda bir planı olmadığına ikna olabilirler.

http://www.nokiapoweruser.com/microsoft-says-no-to-512-mb-4-gb-rom-windows-10-mobile-devices-in-future/ Yorum Yaz
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CVenturas 3 yıl en beğenilen
Kullanıcısına karşı döneklik yapmak ne zaman iyi bir şey oldu? Madem ayak bağı oluyorlardı koskoca dünya devi bu, eşek değil niye en baştan güncelleme yok demedi?
Kullanıcısına karşı döneklik yapmak ne zaman iyi bir şey oldu? Madem ayak bağı oluyorlardı koskoca dünya devi bu, eşek değil niye en baştan güncelleme yok demed...
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Yanıtla +25
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Fenomenon 3 yıl smart1978
smart1978
Dogru bir karar. Bundan sonra daha hizli ilerler artik ... Ayak bagi fazla seyler de kalmadi artik ...

En çok satan lumialar 520 525 530. Senin ayak bağı dediğin cihazlar gidince ortada bir şey kalmıyor zaten :D
smart1978Dogru bir karar. Bundan sonra daha hizli ilerler artik ... Ayak bagi fazla seyler de kalmadi artik ...En çok satan lu...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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elektrontan 3 yıl
Anlamıyorum ya. 430'a güncelleme gelirken 925'e nasıl güncelleme gelmez. Satya Nadella'yı iyi biri zannetmiştim. Üçkağıtçının teki çıktı.
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abrenax 3 yıl
Kaç kere dedik microsoftun kendisi windowsu bağırmaya çalışıyor diye. Hala Windows diye tutturan var
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TsG 3 yıl
Olayı patlatan: Çekirdek. Güncelleme alamayan tüm cihazlar çift çekirdek. Oysa güncelleme alabilen tüm modeller -giriş seviyesinden üst seviyeye kadar- 4 çekirdekli.
Çift çekirdek cihazlara Windows 10 Insider halen kurulabiliyor, bunu kurup deniyebilirsiniz. Ama W10 Mobile, geliştirilme sürecinde o kadar hantallaştı ki, çift çekirdekli cihazlar kasılmaya başladı ve güncellenebilir cihazlar listesinden çıkarıldı. :(
1 Yanıt Yanıtla +1
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TR_001 3 yıl TsG
TsG
Olayı patlatan: Çekirdek. Güncelleme alamayan tüm cihazlar çift çekirdek. Oysa güncelleme alabilen tüm modeller -giriş seviyesinden üst seviyeye kadar- 4 çekirdekli.
Çift çekirdek cihazlara Windows 10 Insider halen kurulabiliyor, bunu kurup deniyebilirsiniz. Ama W10 Mobile, geliştirilme sürecinde o kadar hantallaştı ki, çift çekirdekli cihazlar kasılmaya başladı ve güncellenebilir cihazlar listesinden çıkarıldı. :(

iPhone 6 ve 6S kullanıyorum. Çift çekirdekli işlemciye sahipler ve en güncel yazılım kurulu! Halen güncelleme alan 4S bile (çift çekirdek 1ghz. Ve 512 ram) en güncel yazılıma terfi edebiliyorda, yeni kodlanan bir Windows yazılım mı çift çekirdekte takılıyor ? Yapmayın Allah aşkına..

Türkiye'de kullandığım Lumia925'im hâlâ tasarım ve donanım olarak yeterli seviyede olmasına rağmen win10 güncellemesi kesilmesi ile birlikte bir daha Microsoft'un ne telefonunu alırım ne de pc yazılımını..
Tamamen beceriksiz mühendislerden ve at gözlüğü takmış yöneticilerinden oluşan bu şirketin sonunu da en kısa sürede görmeyi çok isterim doğrusu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Flag SHİP Killer 3 yıl
Evet sistem gereksinimini yükselmişler sd200 lü telefon çıkartıp sistem gereksinimi yükseltmiş oluyorlar
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darkaura 3 yıl
bunu defalarca yazdik. microsoft kadar kararsiz, bugun ne diyip, yarin ne yapacagi belli olmayan sirket azdir. bunlari yaparkende kimi madur edecegi, kullanicinin guvenini sarsacagi zerre umrunda olmaz, istedigi kari alamiyorsa aninda ceker fisi. gecmisde bunun cok orneklerini gorduk.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Elektrofx320
nokiaya üzülüyorum arkadaş. Zamanında adamlar 3 optik zooma sahip kamerası olan telefon çıkarttılar tarasım olarakda bence harikaydı. Bkz Nokia N93 ve N93i
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Şu telefon 9 yıl çıkmıştı ve günümüz akıllı telefon dünyasındaki bütün akıllı telefonlar +sı olduğu noktalar mevcut.

Nokia hayatta eylül ayında yeni cihazlarını duyuracak
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myhotyro 3 yıl
Dark Shade
apple kullanıcı olduğum için böyle sorunlarım yok. aldığım her telefon 5 yıl güncelleme desteği alıyor en az.

Tamam MS W10 Mobile dandik biliyoruz da, senin ki kıyaslama mı şimdi. Bizde kullanıyoruz iPhone. Android'de kullanıyoruz. Biri 4-5 sene öneki telefona da güncelleme verip telefonu süründürüyor. Diğerindeki üreticiler bazen 2 sene önceki telefona bile güncelleme vermiyor. Garçi sana niye laf anlatıyoruz ki, cümle yazmayı bile bilmeyen ve kullandığı ürünün üreticisine kendi para verip sonra kölesi olmuşlarsansın anlaşılan.
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AndOne 3 yıl
Bu konudan sizce listedeki telefonlara desteğin uzun bir süre daha devam edeceği çıkarımı yapılabilir mi?
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Dark Shade 3 yıl
apple kullanıcı olduğum için böyle sorunlarım yok. aldığım her telefon 5 yıl güncelleme desteği alıyor en az.
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RaptorFX 3 yıl
Kayyum atasalar da rahatlasak...
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DH Misafiri 3 yıl
Lumia 1520 kullanıcısıydım simdi samsung galaxy A5 2016 serisini aldım kafam rahat lumia almayın hem yazılımı sorunlu hemde telefonları sorunlu
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Master_Evil 3 yıl
adamların azıcık pazar payı var, olan müşterileri de böyle küstürüyorlar
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