Microsoft, Windows 10 Mobile'ın minimum sistem gereksinimlerini arttırdı

Microsoft sessizce Windows 10 Mobile cihazlar için minimum donanım gereksinimlerini arttırdı. Telefonların artık yeni işletim sistemini çalıştırabilmesi için en az 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanına sahip olması gerekecek. Daha önce Microsoft'un resmi dokümanlarında 512 MB RAM ve 4 GB depolama alanının Windows 10 Mobile çalıştırmak için yeterli olacağı belirtiliyordu. Ancak şirketin işletim sistemi üzerinde yaptığı son değişiklikler nedeniyle web sayfasındaki donanım gereksinimleri de arttırıldı.

Windows 10 Mobile dokümantasyonunda işletim sisteminin 800x480 piksel ile başlayan ve 2560x1440 piksel ile biten geniş çözünürlük desteğinde de bazı değişiklikler yapıldı. İzin verilen maksimum ekran boyutu 7 inç, en küçük ise 3.5 inç olarak belirlenmiş durumda. Geride bıraktığımız 2015 yılında Microsoft, Windows 10 Mobile'ın piyasadaki tüm Windows Phone cihazları desteklemesini istediğini ve yeni işletim sistemini çalıştırmak için sadece 512 MB RAM'in yeterli olacağını belirtmişti. Ayrıca resmiişletim sisteminin 800x480 piksel ile başlayan ve 2560x1440 piksel ile biten geniş çözünürlük desteğinde de bazı değişiklikler yapıldı. İzin verilen maksimum ekran boyutu, en küçük iseolarak belirlenmiş durumda. Geride bıraktığımız 2015 yılında Microsoft, Windows 10 Mobile'ın piyasadaki tüm Windows Phone cihazları desteklemesini istediğini ve yeni işletim sistemini çalıştırmak için sadece'in yeterli olacağını belirtmişti.

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Üstelik şirket düşük miktarda RAM'e sahip cihazlara yeni işletim sistemini getirerek, bazı özellik kısıtlamalarıyla da olsa Windows 10 Mobile'ın bu telefonlarda çalıştırılabilmesini sağlamayı hedefliyordu. Ancak bu yılın başında Microsoft nihayet Windows Phone cihazlar için Windows 10 Mobile yükseltmesini yayınladığı zaman bir anda fikir değiştirerek yeni işletim sistemi üzerinde pürüzsüz bir deneyim sağlamak için 1 GB RAM'in gerekli olduğunu söyledi. Bu hamleyle birlikte tüm 512 MB modeller arka plana atılmış oldu.

Donanım gereksinimlerinin resmi olarak güncellenmesi ile birlikte Microsoft'un 512 MB RAM'e sahip cihazları tamamen gözden çıkardığı ve bu telefonlar için Windows 10 Mobile yükseltmesi yayınlamayı planlamadığı da onaylanmış oldu. Yani artk Microsoft'un alt sınıf Lumia'lara Windows 10 güncellemesi yayınlayarak bir mucize gerçekleştirmesini bekleyenler şirketin kesinlikle bu konuda bir planı olmadığına ikna olabilirler.

http://www.nokiapoweruser.com/microsoft-says-no-to-512-mb-4-gb-rom-windows-10-mobile-devices-in-future/