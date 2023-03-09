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    Telefona format nasıl atılır? iPhone/Android telefon sıfırlama

    Telefona format atma, en hızlı fabrika ayarlarına döndürme yoludur. Peki, telefona format nasıl atılır? İşte iPhone, Huawei, Samsung telefon sıfırlama yöntemleri:
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    Yeni bir akıllı telefona geçmek sıkıcıdır; eski telefondan verileri aktarmak, uygulamaları indirip yüklemek ve hesaplarınıza giriş açmak sürecin bir parçasıdır. Akıllı telefonunuzu artık kullanmayacaksanız, başka bir aile üyesine verecek veya satacaksanız kişisel verileri silmek için telefona format atmak mutlak bir zorunluluktur. Bazı kullanıcılar, cihazının hızlanacağını düşünerek telefon sıfırlama yoluna gider. Peki, cep telefonu nasıl sıfırlanır? Bu rehber yazıda Android telefon ve iPhone sıfırlama (fabrika ayarlarına döndürme) işlemiyle birlikte iPhone, Samsung hard reset nasıl atılır? yapılışını anlatıyoruz.

    Android telefon sıfırlama nasıl yapılır? 📲

    android telefon fabrika ayarlarına döndürme Tam Boyutta Gör
    Telefonunuzu satmayı düşünüyorsanız yeni sahibine vermeden önce sıfırlama işlemini yapmalısınız. Yalnızca satma değil, telefonunuz artık eskisi gibi çalışmıyorsa, sürekli uygulamalardan atmaya başladıysa, hatalar veriyorsa muhtemelen yazılımsal sorundur ve telefonunuzu sıfırlayarak çözebilirsiniz.

    Android telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirme, tüm verilerinizi sıfırlamakla kalmaz, telefonun yazılımını orijinal durumuna döndürür.  Bu nedenle telefon sıfırlama öncesinde tüm kritik dosyaları ve verileri yedeklediğinizden emin olun. Peki, Android telefon fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır? İşte merak edenler için, Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo telefon sıfırlama adımları:

    Samsung telefon sıfırlama 🔽

    samsung telefona format atma Tam Boyutta Gör
    Telefonunuzu servise vermeyi veya satmayı düşünüyorsanız, güvenlik açısından sıfırlama işlemini yapmalısınız. Samsung telefonu fabrika ayarlarına döndürme, tüm kişisel bilgileri ve verileri tamamen siler. Samsung telefona format nasıl atılır? adım adım görelim:
    1. Ayarlar’a girin.
    2. “Fabrika ayarlarına sıfırla” araması yapın.
    3. Sıfırla butonuna dokunun.
    4. Parolanızı girin.
    5. Tümünü sil’e dokunun.
    6. Samsung hesabınızın şifresini girin.
    7. Samsung telefona format atma bu kadar basit!

    Xiaomi telefon sıfırlama 🔽

    xiaomi telefona format atma Tam Boyutta Gör
    Xiaomi telefonunuz yavaşladıysa sıfırlama işlemiyle yeni bir hayat verebilirsiniz. Xiaomi akıllı telefonunuzu satıyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlama ile verilerinizin başkalarının eline geçmesini önlersiniz. Peki, Xiaomi telefonu fabrika ayarlarına döndürmenin en güvenli ve en kolay yolu nedir? Xiaomi telefona nasıl format atılır adım adım görelim:
    1. Ayarlar’ı açın.
    2. Telefon Hakkında veya Ek Ayarlar menüsünü açın.
    3. Fabrika ayarlarına dön seçeneğini bulun.
    4. Tüm verileri sil seçeneğine dokunun.
    5. Parolanızı girin ve Fabrika ayarlarına sıfırla’ya dokunun.
    6. Sıfırlama tamamlandığında telefon otomatik açılacaktır.
    7. Xiaomi telefona format atma bu kadar kolay!

    Huawei telefon sıfırlama 🔽

    huawei telefona format atma Tam Boyutta Gör
    Huawei telefonunuzla ilgili sorunlar yaşıyor ve bir çözüm bulamıyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünebilirsiniz. Huawei telefonu fabrika ayarlarına döndürme çok basittir ancak unutmamalısınız ki; bu işlem, uygulama verileriniz, sistem ayarlarınız, telefonunuzda her şeyi siler. Telefonunuzu vermeyi düşünüyorsanız, kesinlikle telefon sıfırlama işlemini yapmalısınız. Huawei telefona format nasıl atılır adım adım görelim:
    1. Telefonun ayarlarına girin.
    2. Sistem ve güncellemeler’e dokunun.
    3. Sıfırla’ya dokunun.
    4. Telefonu sıfırla seçeneğini seçin.
    5. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
    6. Huawei telefona format atma işlemi tamamdır!

    Oppo telefon sıfırlama 🔽

    oppo telefona format atma Tam Boyutta Gör
    Telefonunuzda uygulamaları açtığınızda sıklıkla çöküyor, donma veya yavaşlama sorunu yaşıyorsanız, Oppo telefonu sıfırlama vakti gelmiştir. Fabrika ayarlarına sıfırlama, tüm fotoğrafları ve ayarlarınızı sıfırlar. Oppo telefon format atma adımları şu şekilde:
    1. Ayarlar’ı açın.
    2. Sistem ayarlarına girin.
    3. Yedekle ve sıfırla üzerine dokunun.
    4. Telefonu sıfırla ile devam edin.
    5. Tüm verileri sil seçeneğine dokunun.
    6. Telefonun ekran kilidi şifresini girin.

    Android hard reset nasıl atılır? (Samsung) 🔄

    android telefon hard reset atma Tam Boyutta Gör
    Telefonun ayarlarına giremiyorsanız, tuşlarla telefon sıfırlama yoluna gidebilirsiniz. Telefona format atma tuşları vardır. Android telefonda hard reset atma adım adım nasıl yapılır görelim:
    • Telefonu kapatın.
    • Açılına dek Güç ve Sesi kısma tuşlarına basılı tutun.
    • Başlat (Start) yazılı bir ekran çıkacak.
    • Kurtarma modunu görene dek ses kısma tuşuna basın.
    • Seçmek için güç tuşuna basın.
    • Telefon yeniden başlayacak.
    • Güç düğmesine basılı tutarken ses açma düğmesine basın.
    • Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğini seçin.
    • Fabrika verilerine sıfırla'yı seçerek onaylayın.
    • Bittiğinde, yeniden başlatmayı seçin.

    iPhone sıfırlama (fabrika ayarlarına döndürme) 📱

    iPhone fabrika ayarlarına döndürme Tam Boyutta Gör
    iPhone’unuzda donmalar, takılmalar, çökme sorunları vb. olumsuz durumlar yaşıyorsanız, telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamak sorunu çözebilir. iPhone’da hiçbir sorun yaşamıyor, yalnızca satmak veya başkasına vermek istiyor olabilirsiniz. Bu durumda da kişisel bilgilerinizin cihazdan silinmesi için sıfırlamanız iyi olacaktır. iPhone’u fabrika ayarlarına döndürme işlemi, telefonu ilk aldığınız günkü haline döndürür. Peki, iPhone’a format nasıl atılır?

    iPhone'a format atma adımları ⬇️

    1. Ayarlar’a girin.
    2. Genel bölümüne girin.
    3. iPhone’u aktar veya sıfırla’yı bulun.
    4. Tüm içerikleri ve ayarları sil’e dokunun.
    5. iPhone’u sil ekranında “Sürdür”e dokunun.
    6. Ekran kilidi şifrenizi girin.
    7. Yedeklemeyi geçin.
    8. Apple ID şifrenizi girin.
    9. iPhone’u sil ile işlemi tamamlayın.

    iPhone hard reset nasıl atılır?

    iPhone hard reset atma Tam Boyutta Gör
    iPhone açılmıyorsa, ayarlar menüsüne ulaşamıyorsanız tuş kombinasyonlarıyla​​​hard reset atma işlemini deneyebilirsiniz. İşte adım adım iPhone'da hard reset atma:
    1. Ses açma tuşuna basıp hızlıca bırakın.
    2. Ses kısma düğmesine basıp hızlıca bırakın.
    3. Yan tuşa basılı tutun.
    4. Apple logosunu çıkınca yan düğmeden parmağınızı çekin.

    Telefona format atınca ne olur 💡

    telefona format atınca ne olur Tam Boyutta Gör
    Telefona format attıktan sonra ne olur? Telefona format atmak, işletim sistemi dışında kalan tüm verileri silmek anlamına gelir. Galeri (fotoğraflar ve videolar), mesajlar, müzikler, rehber, arama kayıtları, uygulamalarınız dahil telefondaki her şey silinir.

    iPhone veya Android telefonu formatlama sonrası işletim sistemi silinir mi? diye merak ediyor olabilirsiniz. Cevap; hayır. Telefonun formatlanması mevcut yazılımı telefonunuzdan silmez. Örneğin, Android telefonunuz Android 12 ile geldiyse ve Android 13’e güncellendiyse, telefonu sıfırlama sonrası en son yüklenen sürüm olan Android 13 yüklenir. Aynı şey iOS için de geçerli. iPhone’u en son hangi sürüme güncellediyseniz, fabrika ayarlarına döndürme sonrasında da aynı sürümü kullanırsınız.

    Peki, telefona format atınca uygulamalar silinir mi? Telefonla yüklü gelen uygulamaların çoğu kalır ancak güncellenmemiş sürümleri yüklenir. Google Play Store'dan (Android) veya App Store'dan (iPhone) sonradan yüklediğiniz tüm uygulamalar, telefonu formatladığınızda/sıfırladığınızda silinir, yeniden yüklemeniz gerekir. Satın alınan uygulamalar için, telefona format attıktan sonra tekrar ödeme yapmanız gerekmez. Aynı hesapla giriş yapmak şartıyla satın aldığınız uygulamayı kullanabilirsiniz.

    Telefonunuzu değiştirmeyi düşünüyorsanız, satmadan önce yapmanız gereken ilk şey; telefona format atmak olmalıdır. Peki, telefona nasıl format atarız? iPhone fabrika ayarlarına döndürme ve Xiaomi, Huawei, Oppo, Samsung telefon sıfırlama adımlarını bu yazıda bulabilirsiniz. Ayrıca Samsung, iPhone hard reset atma işleminin nasıl yapıldığını da öğrenebilirsiniz.

    Kaynakça https://support.apple.com/guide/iphone/erase-iphone-iph7a2a9399b/ios https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00062029/
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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