Telefona format nasıl atılır? iPhone/Android telefon sıfırlama

Yeni bir akıllı telefona geçmek sıkıcıdır; eski telefondan verileri aktarmak, uygulamaları indirip yüklemek ve hesaplarınıza giriş açmak sürecin bir parçasıdır. Akıllı telefonunuzu artık kullanmayacaksanız, başka bir aile üyesine verecek veya satacaksanız kişisel verileri silmek için telefona format atmak mutlak bir zorunluluktur. Bazı kullanıcılar, cihazının hızlanacağını düşünerek telefon sıfırlama yoluna gider. Peki, cep telefonu nasıl sıfırlanır? Bu rehber yazıda Android telefon ve iPhone sıfırlama (fabrika ayarlarına döndürme) işlemiyle birlikte iPhone, Samsung hard reset nasıl atılır? yapılışını anlatıyoruz.

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Android hard reset nasıl atılır? (Samsung) 🔄 Tam Boyutta Gör Telefonun ayarlarına giremiyorsanız, tuşlarla telefon sıfırlama yoluna gidebilirsiniz. Telefona format atma tuşları vardır. Android telefonda hard reset atma adım adım nasıl yapılır görelim: Telefonu kapatın.

Açılına dek Güç ve Sesi kısma tuşlarına basılı tutun.

Başlat (Start) yazılı bir ekran çıkacak.

Kurtarma modunu görene dek ses kısma tuşuna basın.

Seçmek için güç tuşuna basın.

Telefon yeniden başlayacak.

Güç düğmesine basılı tutarken ses açma düğmesine basın.

Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğini seçin.

Fabrika verilerine sıfırla'yı seçerek onaylayın.

Bittiğinde, yeniden başlatmayı seçin.

iPhone sıfırlama (fabrika ayarlarına döndürme) 📱 Tam Boyutta Gör iPhone’unuzda donmalar, takılmalar, çökme sorunları vb. olumsuz durumlar yaşıyorsanız, telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamak sorunu çözebilir. iPhone’da hiçbir sorun yaşamıyor, yalnızca satmak veya başkasına vermek istiyor olabilirsiniz. Bu durumda da kişisel bilgilerinizin cihazdan silinmesi için sıfırlamanız iyi olacaktır. iPhone’u fabrika ayarlarına döndürme işlemi, telefonu ilk aldığınız günkü haline döndürür. Peki, iPhone’a format nasıl atılır? iPhone'a format atma adımları ⬇️ Ayarlar’a girin. Genel bölümüne girin. iPhone’u aktar veya sıfırla’yı bulun. Tüm içerikleri ve ayarları sil’e dokunun. iPhone’u sil ekranında “Sürdür”e dokunun. Ekran kilidi şifrenizi girin. Yedeklemeyi geçin. Apple ID şifrenizi girin. iPhone’u sil ile işlemi tamamlayın.

iPhone hard reset nasıl atılır? Tam Boyutta Gör iPhone açılmıyorsa, ayarlar menüsüne ulaşamıyorsanız tuş kombinasyonlarıyla​​​hard reset atma işlemini deneyebilirsiniz. İşte adım adım iPhone'da hard reset atma: Ses açma tuşuna basıp hızlıca bırakın. Ses kısma düğmesine basıp hızlıca bırakın. Yan tuşa basılı tutun. Apple logosunu çıkınca yan düğmeden parmağınızı çekin.

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Telefona format atınca ne olur 💡 Tam Boyutta Gör Telefona format attıktan sonra ne olur? Telefona format atmak, işletim sistemi dışında kalan tüm verileri silmek anlamına gelir. Galeri (fotoğraflar ve videolar), mesajlar, müzikler, rehber, arama kayıtları, uygulamalarınız dahil telefondaki her şey silinir. iPhone veya Android telefonu formatlama sonrası işletim sistemi silinir mi? diye merak ediyor olabilirsiniz. Cevap; hayır. Telefonun formatlanması mevcut yazılımı telefonunuzdan silmez. Örneğin, Android telefonunuz Android 12 ile geldiyse ve Android 13’e güncellendiyse, telefonu sıfırlama sonrası en son yüklenen sürüm olan Android 13 yüklenir. Aynı şey iOS için de geçerli. iPhone’u en son hangi sürüme güncellediyseniz, fabrika ayarlarına döndürme sonrasında da aynı sürümü kullanırsınız. Peki, telefona format atınca uygulamalar silinir mi? Telefonla yüklü gelen uygulamaların çoğu kalır ancak güncellenmemiş sürümleri yüklenir. Google Play Store'dan (Android) veya App Store'dan (iPhone) sonradan yüklediğiniz tüm uygulamalar, telefonu formatladığınızda/sıfırladığınızda silinir, yeniden yüklemeniz gerekir. Satın alınan uygulamalar için, telefona format attıktan sonra tekrar ödeme yapmanız gerekmez. Aynı hesapla giriş yapmak şartıyla satın aldığınız uygulamayı kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu değiştirmeyi düşünüyorsanız, satmadan önce yapmanız gereken ilk şey; telefona format atmak olmalıdır. Peki, telefona nasıl format atarız? iPhone fabrika ayarlarına döndürme ve Xiaomi, Huawei, Oppo, Samsung telefon sıfırlama adımlarını bu yazıda bulabilirsiniz. Ayrıca Samsung, iPhone hard reset atma işleminin nasıl yapıldığını da öğrenebilirsiniz.

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Telefona format nasıl atılır? iPhone/Android telefon sıfırlama