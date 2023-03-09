Telefona format nasıl atılır? iPhone/Android telefon sıfırlama

- Android telefon sıfırlama nasıl yapılır? 📲
- Samsung telefon sıfırlama 🔽
- Xiaomi telefon sıfırlama 🔽
- Huawei telefon sıfırlama 🔽
- Oppo telefon sıfırlama 🔽
- Android hard reset nasıl atılır? (Samsung) 🔄
- iPhone sıfırlama (fabrika ayarlarına döndürme) 📱
- iPhone hard reset nasıl atılır?
- Telefona format atınca ne olur 💡
- Yorumlar
Yeni bir akıllı telefona geçmek sıkıcıdır; eski telefondan verileri aktarmak, uygulamaları indirip yüklemek ve hesaplarınıza giriş açmak sürecin bir parçasıdır. Akıllı telefonunuzu artık kullanmayacaksanız, başka bir aile üyesine verecek veya satacaksanız kişisel verileri silmek için telefona format atmak mutlak bir zorunluluktur. Bazı kullanıcılar, cihazının hızlanacağını düşünerek telefon sıfırlama yoluna gider. Peki, cep telefonu nasıl sıfırlanır? Bu rehber yazıda Android telefon ve iPhone sıfırlama (fabrika ayarlarına döndürme) işlemiyle birlikte iPhone, Samsung hard reset nasıl atılır? yapılışını anlatıyoruz.
Android telefon sıfırlama nasıl yapılır? 📲
Android telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirme, tüm verilerinizi sıfırlamakla kalmaz, telefonun yazılımını orijinal durumuna döndürür. Bu nedenle telefon sıfırlama öncesinde tüm kritik dosyaları ve verileri yedeklediğinizden emin olun. Peki, Android telefon fabrika ayarlarına döndürme nasıl yapılır? İşte merak edenler için, Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo telefon sıfırlama adımları:
Samsung telefon sıfırlama 🔽
- Ayarlar’a girin.
- “Fabrika ayarlarına sıfırla” araması yapın.
- Sıfırla butonuna dokunun.
- Parolanızı girin.
- Tümünü sil’e dokunun.
- Samsung hesabınızın şifresini girin.
- Samsung telefona format atma bu kadar basit!
Xiaomi telefon sıfırlama 🔽
- Ayarlar’ı açın.
- Telefon Hakkında veya Ek Ayarlar menüsünü açın.
- Fabrika ayarlarına dön seçeneğini bulun.
- Tüm verileri sil seçeneğine dokunun.
- Parolanızı girin ve Fabrika ayarlarına sıfırla’ya dokunun.
- Sıfırlama tamamlandığında telefon otomatik açılacaktır.
- Xiaomi telefona format atma bu kadar kolay!
Huawei telefon sıfırlama 🔽
- Telefonun ayarlarına girin.
- Sistem ve güncellemeler’e dokunun.
- Sıfırla’ya dokunun.
- Telefonu sıfırla seçeneğini seçin.
- Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Huawei telefona format atma işlemi tamamdır!
Oppo telefon sıfırlama 🔽
- Ayarlar’ı açın.
- Sistem ayarlarına girin.
- Yedekle ve sıfırla üzerine dokunun.
- Telefonu sıfırla ile devam edin.
- Tüm verileri sil seçeneğine dokunun.
- Telefonun ekran kilidi şifresini girin.
Android hard reset nasıl atılır? (Samsung) 🔄
- Telefonu kapatın.
- Açılına dek Güç ve Sesi kısma tuşlarına basılı tutun.
- Başlat (Start) yazılı bir ekran çıkacak.
- Kurtarma modunu görene dek ses kısma tuşuna basın.
- Seçmek için güç tuşuna basın.
- Telefon yeniden başlayacak.
- Güç düğmesine basılı tutarken ses açma düğmesine basın.
- Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğini seçin.
- Fabrika verilerine sıfırla'yı seçerek onaylayın.
- Bittiğinde, yeniden başlatmayı seçin.
iPhone sıfırlama (fabrika ayarlarına döndürme) 📱
iPhone'a format atma adımları ⬇️
- Ayarlar’a girin.
- Genel bölümüne girin.
- iPhone’u aktar veya sıfırla’yı bulun.
- Tüm içerikleri ve ayarları sil’e dokunun.
- iPhone’u sil ekranında “Sürdür”e dokunun.
- Ekran kilidi şifrenizi girin.
- Yedeklemeyi geçin.
- Apple ID şifrenizi girin.
- iPhone’u sil ile işlemi tamamlayın.
iPhone hard reset nasıl atılır?
- Ses açma tuşuna basıp hızlıca bırakın.
- Ses kısma düğmesine basıp hızlıca bırakın.
- Yan tuşa basılı tutun.
- Apple logosunu çıkınca yan düğmeden parmağınızı çekin.
Telefona format atınca ne olur 💡
iPhone veya Android telefonu formatlama sonrası işletim sistemi silinir mi? diye merak ediyor olabilirsiniz. Cevap; hayır. Telefonun formatlanması mevcut yazılımı telefonunuzdan silmez. Örneğin, Android telefonunuz Android 12 ile geldiyse ve Android 13’e güncellendiyse, telefonu sıfırlama sonrası en son yüklenen sürüm olan Android 13 yüklenir. Aynı şey iOS için de geçerli. iPhone’u en son hangi sürüme güncellediyseniz, fabrika ayarlarına döndürme sonrasında da aynı sürümü kullanırsınız.
Peki, telefona format atınca uygulamalar silinir mi? Telefonla yüklü gelen uygulamaların çoğu kalır ancak güncellenmemiş sürümleri yüklenir. Google Play Store'dan (Android) veya App Store'dan (iPhone) sonradan yüklediğiniz tüm uygulamalar, telefonu formatladığınızda/sıfırladığınızda silinir, yeniden yüklemeniz gerekir. Satın alınan uygulamalar için, telefona format attıktan sonra tekrar ödeme yapmanız gerekmez. Aynı hesapla giriş yapmak şartıyla satın aldığınız uygulamayı kullanabilirsiniz.
Telefonunuzu değiştirmeyi düşünüyorsanız, satmadan önce yapmanız gereken ilk şey; telefona format atmak olmalıdır. Peki, telefona nasıl format atarız? iPhone fabrika ayarlarına döndürme ve Xiaomi, Huawei, Oppo, Samsung telefon sıfırlama adımlarını bu yazıda bulabilirsiniz. Ayrıca Samsung, iPhone hard reset atma işleminin nasıl yapıldığını da öğrenebilirsiniz.Kaynakça https://support.apple.com/guide/iphone/erase-iphone-iph7a2a9399b/ios https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00062029/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez