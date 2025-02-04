Samsung, üç telefona aylık güncelleme vermeyi kesiyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy cihazları için aylık, üç aylık ve iki yılda bir güvenlik güncellemeleri yayınlıyor. Bu güncellemeler, kritik güvenlik sorunları için yamaları da içeriyor. Şirket, yakın zamanda Galaxy S21 serisinin (FE hariç) üç aylık programa kaydırıldığını gösteren yazılım güncellemeleri destek sayfasını yeniledi.

Samsung'dan Galaxy S25 serisine özel 24GB'lık güncelleme 1 gün önce eklendi

Android 15, Galaxy S21 serisinin son güncellemesi olacak

Samsung Galaxy S21 serisi Ocak 2021'de tanıtıldı. Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra, 4 yıllık aylık güncelleme döngüsünü Ocak 2025'te tamamladı. Cihazlar artık Ocak 2026'ya kadar çeyrekte bir kez yeni güncelleme alacak.

Bu ayın sonunda yayınlanması beklenen Android 15 tabanlı One UI 7, Samsung S21 telefonlar için son güncelleme olacak. Galaxy S24 FE, Android 12 ile geldiğinden Android 16 son büyük güncellemesi olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.