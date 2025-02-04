Samsung, üç telefona aylık güncelleme vermeyi kesiyor

Android 15, Galaxy S21 serisinin son güncellemesi olacak
Samsung Galaxy S21 serisi Ocak 2021'de tanıtıldı. Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra, 4 yıllık aylık güncelleme döngüsünü Ocak 2025'te tamamladı. Cihazlar artık Ocak 2026'ya kadar çeyrekte bir kez yeni güncelleme alacak.
Bu ayın sonunda yayınlanması beklenen Android 15 tabanlı One UI 7, Samsung S21 telefonlar için son güncelleme olacak. Galaxy S24 FE, Android 12 ile geldiğinden Android 16 son büyük güncellemesi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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