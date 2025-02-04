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    Samsung, üç telefona aylık güncelleme vermeyi kesiyor

    Herkes One UI 7'yi beklerken, Samsung, Galaxy S21 ailesinin yazılım güncelleme programında büyük bir değişiklik duyurdu. Galaxy S21 serisi artık aylık yazılım güncellemesi almayacak.
    Samsung Galaxy S21 aylık güncelleme almayacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy cihazları için aylık, üç aylık ve iki yılda bir güvenlik güncellemeleri yayınlıyor. Bu güncellemeler, kritik güvenlik sorunları için yamaları da içeriyor. Şirket, yakın zamanda Galaxy S21 serisinin (FE hariç) üç aylık programa kaydırıldığını gösteren yazılım güncellemeleri destek sayfasını yeniledi.

    Android 15, Galaxy S21 serisinin son güncellemesi olacak

    Samsung Galaxy S21 serisi Ocak 2021'de tanıtıldı. Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra, 4 yıllık aylık güncelleme döngüsünü Ocak 2025'te tamamladı. Cihazlar artık Ocak 2026'ya kadar çeyrekte bir kez yeni güncelleme alacak.

    Bu ayın sonunda yayınlanması beklenen Android 15 tabanlı One UI 7, Samsung S21 telefonlar için son güncelleme olacak. Galaxy S24 FE, Android 12 ile geldiğinden Android 16 son büyük güncellemesi olacak.

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