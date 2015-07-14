Microsoft Windows 10 için bol etkinlikli bir yarı yıl planlıyor

Windows 10 masaüstü işletim sistemini 29 Temmuz itibariyle piyasaya sürecek olan Microsoft'un Windows 10 mobil için de Eylül ayında hamle yapması bekleniyor. Bu bakımdan yılın ikinci yarısı bol etkinlikle geçecek.





Microsoft ilk olarak 29 Temmuz için büyük bir tanıtım etkinliği planlıyor. 29 Temmuz 2015 itibariyle dünyanın 13 farklı şehrinde kutlamalar yapılacak. Bu şehirler Londra, Sidney, Tokyo, Singapur, Pekin, Yeni Delhi, Berlin, Dubai, Nairobi, Johannesburg, Madrid, Sao Paolo ve New York şeklinde sıralanıyor.





Etkinliklerde katılımcılar Windows 10 işletim sistemini deneyimleyecek ve farklı cihazları inceleme şansına sahip olacak. Ayrıca Windows ekibi ile sohbet etme fırsatı da bulacak. Bazı şehirlerde hediyeler de dağıtılacak.





Organizasyonun ikinci ayağı ise Eylül ayındaki IFA 2015 fuarında olacak. Windows 10 Yeni Cihazları Aydınlatıyor mottosuyla 4 Eylül tarihinde Microsoft'un basın toplantısı gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte de pek çok yeni Windows cihazı sergilenecek.





Mobil tarafta ise henüz resmi bir bilgi yok ancak Eylül ayının son haftasında Microsoft'un iki yeni amiral gemi modeli ile teknoloji dünyasının karşısına çıkacağı belirtiliyor. Bu adımla birlikte Windows 10 mobil sürümü de resmen faaliyetlerine başlayacak. Ardından yerel üretici ortaklarının da kendi modelleri bizi bekliyor olacak.

http://hexus.net/tech/news/software/84653-microsoft-windows-10-launch-celebrations-13-world-cities/