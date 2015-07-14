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Microsoft Windows 10 için bol etkinlikli bir yarı yıl planlıyor

3 yıl
3b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Windows 10 için bol etkinlikli bir yarı yıl planlıyor

Windows 10 masaüstü işletim sistemini 29 Temmuz itibariyle piyasaya sürecek olan Microsoft'un Windows 10 mobil için de Eylül ayında hamle yapması bekleniyor. Bu bakımdan yılın ikinci yarısı bol etkinlikle geçecek.

Microsoft ilk olarak 29 Temmuz için büyük bir tanıtım etkinliği planlıyor. 29 Temmuz 2015 itibariyle dünyanın 13 farklı şehrinde kutlamalar yapılacak. Bu şehirler Londra, Sidney, Tokyo, Singapur, Pekin, Yeni Delhi, Berlin, Dubai, Nairobi, Johannesburg, Madrid, Sao Paolo ve New York şeklinde sıralanıyor. 

Etkinliklerde katılımcılar Windows 10 işletim sistemini deneyimleyecek ve farklı cihazları inceleme şansına sahip olacak. Ayrıca Windows ekibi ile sohbet etme fırsatı da bulacak. Bazı şehirlerde hediyeler de dağıtılacak.

Organizasyonun ikinci ayağı ise Eylül ayındaki IFA 2015 fuarında olacak. Windows 10 Yeni Cihazları Aydınlatıyor mottosuyla 4 Eylül tarihinde Microsoft'un basın toplantısı gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte de pek çok yeni Windows cihazı sergilenecek. 

Mobil tarafta ise henüz resmi bir bilgi yok ancak Eylül ayının son haftasında Microsoft'un iki yeni amiral gemi modeli ile teknoloji dünyasının karşısına çıkacağı belirtiliyor. Bu adımla birlikte Windows 10 mobil sürümü de resmen faaliyetlerine başlayacak. Ardından yerel üretici ortaklarının da kendi modelleri bizi bekliyor olacak.  

http://hexus.net/tech/news/software/84653-microsoft-windows-10-launch-celebrations-13-world-cities/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
exent4246o 3 yıl en beğenilen ffgul
ffgul
Win 8.1 in revize edilmiş hali..
Dual boot yok..
Başlatta sağ kliğin altından kısayolları kaldırmışlar..
Şaşıran ördek k.ç.na doğru gidermiş.. BUnlarda öyle yapıyor..
Görsellik desen berbat.. win-98 e geri dönüş yapmışlar..
Yazık yazık..

Bu forumda gördüğüm en saçma yorumu yapmışsınız,BRAVO
ffgulWin 8.1 in revize edilmiş hali..Dual boot yok..Başlatta sağ kliğin altından kısayolları kaldırmışlar..Şaşıran ördek k.ç.na ...
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Yanıtla +22
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Gopc@ 3 yıl
ffgul
Win 8.1 in revize edilmiş hali..Dual boot yok..Başlatta sağ kliğin altından kısayolları kaldırmışlar..Şaşıran ördek k.ç.na doğru gidermiş.. BUnlarda öyle yapıyor..Görsellik desen berbat.. win-98 e geri dönüş yapmışlar..Yazık yazık..

Madem beğenmiyorsun o zaman geri bildirimde bulun kardeş. Geri bildirimlere gayet özen gösterip ona göre düzenlemeleri yapıyor microsoft. Sen merak etme. Yeter ki düşünceni bildir. Her düşünceye saygı duyan bir kurum senin isteklerini geri çevirecek değil.
ffgulWin 8.1 in revize edilmiş hali..Dual boot yok..Başlatta sağ kliğin altından kısayolları kaldırmışlar..Şaşıran ördek k.ç.na doğru gidermiş....
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Yanıtla +5
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tropeus77 3 yıl ffgul
ffgul

Win 8.1 in revize edilmiş hali..
Dual boot yok..
Başlatta sağ kliğin altından kısayolları kaldırmışlar..
Şaşıran ördek k.ç.na doğru gidermiş.. BUnlarda öyle yapıyor..
Görsellik desen berbat.. win-98 e geri dönüş yapmışlar..
Yazık yazık..

BaşŸlata ekle o kısayolları.. EleşŸtirecem diye saçmalamayın..
ffgulWin 8.1 in revize edilmiş hali..Dual boot yok..Başlatta sağ kliğin altından kısayolları kaldırmışlar..Şaşıran örde...
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Yanıtla +4
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interwap 3 yıl
Windows 10 insider programı PC için kapatılmış gibi. Buton pasif.
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optimist0626 3 yıl
Asıl merak edilen bence dx12 ile vaad edilen performans artışı olacak.

Arayüz hoşuma gitti şahsen 7 ile 8.1 karışımı başlat felan yapmışlar.
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Kediyeyolgösterenadam 3 yıl
Bir türlü ısınamadım. Fakat ön yargılı olmamak gerek.
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yasinadin 3 yıl
Arkadaslar bisey sormak istiyorum , windows 10 home 119 dolardan gelecek bildiginiz gibi.Simdi ben gidip 225 tl ye orjinal windows 8.1 alsam kursam sonra windows 10 geldigi zaman windows 10 a sonsuza kadar bedavami sahip olmus olacagim ? Eyer boyle ise 0 dan windows 10 almak cok mantiksiz.

Eyer 8.1 den sonsuza kadar bedava windows 10 a gecis olacaksa format attigimda her seferinde win 8.1 kurup win 10 a miyukseltmem gerekicek nasil olacak ?
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darkaura 3 yıl
windows 8 aslinda kotu bir isletim sistemi degil ama microsoftun beni koyun gibi gutmeye calismasina fitil oluyorum. windows10 uyarisini artik registirilerden kaziyarak sokmustum, guncelleme ile geri gelmis, resmen delirdim. olay ordaki ufak uyari degil, olay micrososftun benim bilgisayarimda benim kontrolumu ve tercihlerimi hice saymasi. is bilgisayari olmasa simdi linuxu kuruyor olurdum. zaten artik evde windows pc kullanmiyorum. cok bir ihtiyacda olmuyor.
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savinelli 3 yıl
gene türkiye sallanmamış etkinliklerde :(
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DH Misafiri 3 yıl
bizim yerli işletim sistemimiz var pardus yüzde yüz alayına 10 basar. yazık olmamalı böyle haberler.
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Gopc@ 3 yıl
ffgul
Win 8.1 in revize edilmiş hali..Dual boot yok..Başlatta sağ kliğin altından kısayolları kaldırmışlar..Şaşıran ördek k.ç.na doğru gidermiş.. BUnlarda öyle yapıyor..Görsellik desen berbat.. win-98 e geri dönüş yapmışlar..Yazık yazık..

Madem beğenmiyorsun o zaman geri bildirimde bulun kardeş. Geri bildirimlere gayet özen gösterip ona göre düzenlemeleri yapıyor microsoft. Sen merak etme. Yeter ki düşünceni bildir. Her düşünceye saygı duyan bir kurum senin isteklerini geri çevirecek değil.
Yanıtla +5
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Windows10 3 yıl
Microsoft- “If no OEM stands up to build Windows devices we’ll build them”
wmpoweruser.com/...
bu haber, Windows Phone bitti bitiyor diyenlere gelsin.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Biyturs_OnSr 3 yıl Windows10
Windows10

Microsoft- “If no OEM stands up to build Windows devices we’ll build them”

wmpoweruser.com/...

bu haber, Windows Phone bitti bitiyor diyenlere gelsin.

ekrem71'i bu haberi yayınlamaya davet ediyorum.

Bakalım Windows mobil taraftan çıkacak diyenler bu haber üstüne ne yapacaklar.
1 Yanıt Yanıtla +2
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ffgul 3 yıl
Win 8.1 in revize edilmiş hali..
Dual boot yok..
Başlatta sağ kliğin altından kısayolları kaldırmışlar..
Şaşıran ördek k.ç.na doğru gidermiş.. BUnlarda öyle yapıyor..
Görsellik desen berbat.. win-98 e geri dönüş yapmışlar..
Yazık yazık..
4 Yanıt Yanıtla
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exent4246o 3 yıl ffgul
ffgul
Win 8.1 in revize edilmiş hali..
Dual boot yok..
Başlatta sağ kliğin altından kısayolları kaldırmışlar..
Şaşıran ördek k.ç.na doğru gidermiş.. BUnlarda öyle yapıyor..
Görsellik desen berbat.. win-98 e geri dönüş yapmışlar..
Yazık yazık..

Bu forumda gördüğüm en saçma yorumu yapmışsınız,BRAVO
Yanıtla +22
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tropeus77 3 yıl ffgul
ffgul

Win 8.1 in revize edilmiş hali..
Dual boot yok..
Başlatta sağ kliğin altından kısayolları kaldırmışlar..
Şaşıran ördek k.ç.na doğru gidermiş.. BUnlarda öyle yapıyor..
Görsellik desen berbat.. win-98 e geri dönüş yapmışlar..
Yazık yazık..

BaşŸlata ekle o kısayolları.. EleşŸtirecem diye saçmalamayın..
Yanıtla +4
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kartanx 3 yıl ffgul
ffgul
Win 8.1 in revize edilmiş hali..
Dual boot yok..
Başlatta sağ kliğin altından kısayolları kaldırmışlar..
Şaşıran ördek k.ç.na doğru gidermiş.. BUnlarda öyle yapıyor..
Görsellik desen berbat.. win-98 e geri dönüş yapmışlar..
Yazık yazık..

Ardaq nun donanımhaber versiyonu
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simbolmina 3 yıl
Hadi bakalım. Sabırsızlıkla bekliyorum gelişmeleri.
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