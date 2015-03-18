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Microsoft, Windows 10 için geliştirdiği "Windows Hello" isimli yeni giriş sistemini tanıttı

4 yıl
5,3b
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7
İşletim Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 10 için geliştirdiği
 
Yeni nesi işletim sistemi Windows 10 üzerinde çalışmalarına devam eden yazılım dünyasının büyük oyuncularından Microsoft, bu işletim sistemi için geliştirdiği "Windows Hello" isimli yeni giriş sistemini ve "Passport" adını verdiği şifre platformunu yayınlandığı bir video ile görücüye çıkarttı.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz üzere 2014'ün Eylül ayında tanıtılan Windows 10, Microsoft tarafından dün yayınlanan video doğrultusunda Hello ve Passport isimli iki yeni şifre / giriş sistemi ile kullanıma sunulacak. Dahil edilecek bu yeteneklerden Hello, direkt olarak sistemin girişine odaklanıyor ve sisteme giriş için şifre yerine parmak izi, yüz tanıma ya da göz tarama teknolojilerinden yararlanılmasının önünü açıyor. Yüz tanıma için kızılötesi kameralar gibi donanım desteğiyle çalışma gösterebilen Hello, bu sayede kullanıcısını tanıyabiliyor ve Microsoft tarafından belirtildiği üzere oldukça güvenli çalışıyor. Microsoft Passport ise destekli internet sitelerine giriş için bizim kimliğimizi belirliyor ve onay aldığı zaman herhangi bir başka şifre girişine gerek kalmadan oturum açabiliyor.
Güvenlik noktasında büyük vaatler sunan yazılım devi, örneğin biyometrik bilgilerin sistemde kayıtlanmadığı veya herhangi bir fotoğraf ile yüz tanıma sisteminin geçilemeyeceğini söylüyor ve genel olarak bilgisayar kullanım deneyimini hem kolay kullanılabilir hem de güvenli hate getirdiklerini belirtiyor.

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kartal172 4 yıl
güvenli hate
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bkaakco 4 yıl
Windows 8'in çok eski beta sürümünü(başlat menülü halini) bir yerden bulup sanal sistemde kullanmıştım onda değişik bir oturum açma şekli daha vardı, yanlış hatırlamıyorsam Android'deki parmağı sürükleyerek açma(tam adını bilmiyorum) gibi bir şeydi. Ancak sonraki sürümlerde bu özellik yoktu, o geldi aklıma.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Portlamıyorlar zaten, direk aynı kodlamayı yapıyorlar. Daha Windows 10 ile çalışan cihaz yok, kim neyi nereye portluyor ? Oyun mu bu ?
Keşke sadece bilgisi olanlar yorum yapabilse şu forumda.
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There goes your life 4 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Portlamıyorlar zaten, direk aynı kodlamayı yapıyorlar. Daha Windows 10 ile çalışan cihaz yok, kim neyi nereye portluyor ? Oyun mu bu ?



Keşke sadece bilgisi olanlar yorum yapabilse şu forumda.

Windows8 tablet kullanmadın galiba?
port kelimesinden kastım anladığın durum değil ayrıca üslubuna dikkat et
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307kd 4 yıl
biyometrik bilgilerin sistemde kayıtlanmadığı .....
Gel de bu konuda amerikalılara inan...
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There goes your life 4 yıl
Microsoft windowsu mobile portlamaya çalıştığı sürece hiç bir zaman kullanışlı bir arayüz elde edemeyecek
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