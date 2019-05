Microsoft, Windows 10 için geliştirdiği "Windows Hello" isimli yeni giriş sistemini tanıttı

Yeni nesi işletim sistemi Windows 10 üzerinde çalışmalarına devam eden yazılım dünyasının büyük oyuncularından Microsoft, bu işletim sistemi için geliştirdiği "Windows Hello" isimli yeni giriş sistemini ve "Passport" adını verdiği şifre platformunu yayınlandığı bir video ile görücüye çıkarttı.

Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz üzere 2014'ün Eylül ayında tanıtılan Windows 10, Microsoft tarafından dün yayınlanan video doğrultusunda Hello ve Passport isimli iki yeni şifre / giriş sistemi ile kullanıma sunulacak. Dahil edilecek bu yeteneklerden Hello, direkt olarak sistemin girişine odaklanıyor ve sisteme giriş için şifre yerine parmak izi, yüz tanıma ya da göz tarama teknolojilerinden yararlanılmasının önünü açıyor. Yüz tanıma için kızılötesi kameralar gibi donanım desteğiyle çalışma gösterebilen Hello, bu sayede kullanıcısını tanıyabiliyor ve Microsoft tarafından belirtildiği üzere oldukça güvenli çalışıyor. Microsoft Passport ise destekli internet sitelerine giriş için bizim kimliğimizi belirliyor ve onay aldığı zaman herhangi bir başka şifre girişine gerek kalmadan oturum açabiliyor.