Microsoft, Windows 10 için ilk kümülatif güncellemesini yayımladı

Haber Editörü
Windows 10 işletim sistemi ilk haftasını geride bırakırken, çeşitli yama ve güncellemelerle ortaya çıkan hataları gidermeye veya performansı iyileştirmeye çalışıyor. Şimdi ise önceki tüm yamaları içeren ilk kümülatif güncelleme indirmeye sunuldu.
KB3081424 numaralı güncelleme güvenlik dışındaki hataları gideriyor ve önceki yamaların yanında bazı küçük performans iyileştirmeleri de sunuyor. Kullanıcılar eğer daha önceki yamaları kurduysa sadece performans iyileştirmeleri indirilecek ve sisteme kurulacak.
Microsoft yeni işletim sistemi ile daha hizmet odaklı bir anlayışa geçiş yaptığı için her yıl büyük güncellemeler yerine sürekli küçük paketlerle çekirdek sistemi güncelleyecek ve geliştirecek. KB3081424 numaralı güncelleme yaklaşık olarak 325MB boyutunda.
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O sorun program üreticisinin yeni sürüm çıkarmamasından kaynaklı. Adamlar uzun zamandır Windows 10 yayınlıyor, yazılımcılar da yatıyor.
Evet.Bende aynı sorundan mustaribim
Kurmadan sende sorun olmayacağını nasıl bilecen?
torrentten oynadığın için olabilir mi?
Ekran karti surucusu yuklenmemistir bende de oyleydi ekran karti surucusunu yukleyince duzeldi ve internette falan gezerkenki kasilma sorunu da cozuldu
"Metin, uygulama ve diğer öğelerin boyutunu değiştir: 125% (Önerilen)"
Bu oranı %100 yaparsan bulanık yazılardan ve simgelerden kurtulabilirsin.
şimdi yükledim güncellemeyi malesef aynı sorun devam ediyor...