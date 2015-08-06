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Microsoft, Windows 10 için ilk kümülatif güncellemesini yayımladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
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27
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 10 için ilk kümülatif güncellemesini yayımladı

Windows 10 işletim sistemi ilk haftasını geride bırakırken, çeşitli yama ve güncellemelerle ortaya çıkan hataları gidermeye veya performansı iyileştirmeye çalışıyor. Şimdi ise önceki tüm yamaları içeren ilk kümülatif güncelleme indirmeye sunuldu.

KB3081424 numaralı güncelleme güvenlik dışındaki hataları gideriyor ve önceki yamaların yanında bazı küçük performans iyileştirmeleri de sunuyor. Kullanıcılar eğer daha önceki yamaları kurduysa sadece performans iyileştirmeleri indirilecek ve sisteme kurulacak. 

Microsoft yeni işletim sistemi ile daha hizmet odaklı bir anlayışa geçiş yaptığı için her yıl büyük güncellemeler yerine sürekli küçük paketlerle çekirdek sistemi güncelleyecek ve geliştirecek. KB3081424 numaralı güncelleme yaklaşık olarak 325MB boyutunda. 

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black_flood 4 yıl
ilginç durumu var beta çıkalı taa ne kadar süre oldu ve bu sürede 3 aşağı 5 yukarı yapı belliydi beta ondan deyip geçiştirdiler şimdi yumurta kapıya dayanınca ver yansın ediyor yazılımcılar.
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pulat06 4 yıl
Dün akşamdan beri aynı güncelemeyi yapmaya çalışıyorum olmuyor güncelleme tamamlanamadı diyor geri alınıyor deyip günceleme olmamış bir halde başlıyor ne yapmam gerekiyor anlamadım bir fikri olan var mı?
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infom@n 4 yıl
harbinur
En cok problem olan konulardan birisi Cisco VPN Client programi.win 7 yada 8 den VPN programi kuruluyken upgrade yaptiginizda wifi calismiyor.
Batuist
SysEdit Keşke işletim sistemi tamamen bitmeden çıkarmasalardı ; çok sayıda hata var tamamen düzelmesi heralde 1 yılı bulacak...
Ne gibi hatalara rastladınz mesela?

O sorun program üreticisinin yeni sürüm çıkarmamasından kaynaklı. Adamlar uzun zamandır Windows 10 yayınlıyor, yazılımcılar da yatıyor.
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infom@n 4 yıl
demo22
İnşallah oyunlardaki ani fps düşmesini düzeltmişlerdir,örneğin bf4de fps 60 dan 9 a düşüyor, diğer oyunlarda da düşmeler var.

Evet.Bende aynı sorundan mustaribim
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infom@n 4 yıl
kadirirdem
sistem tam otursun bi kaç aya tüm donanımlara sorunu kalmaz o zaman kurucam....

Kurmadan sende sorun olmayacağını nasıl bilecen?
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kadirirdem 4 yıl
sistem tam otursun bi kaç aya tüm donanımlara sorunu kalmaz o zaman kurucam....
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michael01 4 yıl
player10
batman arkham knight oyununda ani durmalar yaşıyorum mesela 60tan bi anda donuyor 1 saniye sonra falan tekrar devam ediyor amd son sürüm yüklü driver netframe visual+++ fsharp falan herşey yüklü neden böyle oluyor anlamadım oynadıktan 30-40 dakka sonra oluyor sıcaklıklarda normal

torrentten oynadığın için olabilir mi?
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player10 4 yıl
batman arkham knight oyununda ani durmalar yaşıyorum mesela 60tan bi anda donuyor 1 saniye sonra falan tekrar devam ediyor amd son sürüm yüklü driver netframe visual+++ fsharp falan herşey yüklü neden böyle oluyor anlamadım oynadıktan 30-40 dakka sonra oluyor sıcaklıklarda normal
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XPerience 4 yıl
Ben hala 1080p ekranımdaki menü ve uygulama pencerelerindeki bulanık yazılardan şikayetçiyim.
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307kd 4 yıl XPerience
XPerience
Ben hala 1080p ekranımdaki menü ve uygulama pencerelerindeki bulanık yazılardan şikayetçiyim.

Ekran karti surucusu yuklenmemistir bende de oyleydi ekran karti surucusunu yukleyince duzeldi ve internette falan gezerkenki kasilma sorunu da cozuldu
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HarryPotter93 4 yıl XPerience
Usta Başlat'dan Ayarlar'a gir ordanda Sistem'e gir Ekran bölümünde şöyle bir ifade vardır sende büyük ihtimalle;
"Metin, uygulama ve diğer öğelerin boyutunu değiştir: 125% (Önerilen)"

Bu oranı %100 yaparsan bulanık yazılardan ve simgelerden kurtulabilirsin.
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demo22 4 yıl
demo22
İnşallah oyunlardaki ani fps düşmesini düzeltmişlerdir,örneğin bf4de fps 60 dan 9 a düşüyor, diğer oyunlarda da düşmeler var.

şimdi yükledim güncellemeyi malesef aynı sorun devam ediyor...
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