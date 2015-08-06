Microsoft, Windows 10 için ilk kümülatif güncellemesini yayımladı

Windows 10 işletim sistemi ilk haftasını geride bırakırken, çeşitli yama ve güncellemelerle ortaya çıkan hataları gidermeye veya performansı iyileştirmeye çalışıyor. Şimdi ise önceki tüm yamaları içeren ilk kümülatif güncelleme indirmeye sunuldu.





KB3081424 numaralı güncelleme güvenlik dışındaki hataları gideriyor ve önceki yamaların yanında bazı küçük performans iyileştirmeleri de sunuyor. Kullanıcılar eğer daha önceki yamaları kurduysa sadece performans iyileştirmeleri indirilecek ve sisteme kurulacak.





Microsoft yeni işletim sistemi ile daha hizmet odaklı bir anlayışa geçiş yaptığı için her yıl büyük güncellemeler yerine sürekli küçük paketlerle çekirdek sistemi güncelleyecek ve geliştirecek. KB3081424 numaralı güncelleme yaklaşık olarak 325MB boyutunda.