Microsoft, Windows 10'un tasarımını yuvarlatılmış kenarlarla güncelleyecek

Teknoloji Editörü
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Microsoft, 2020 yılında yapacağı büyük bir Windows 10 güncellemesi ile birlikte, işletim sisteminin tasarımında da ufak değişiklikler yapacak. Bunların başında da pencere kenarlarının yuvarlatılacak olması geliyor.
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Modern bir görünüm
Köşeleri yuvarlatılmış bir arama penceresinin resmi, Windows Central editörü Zac Bowden tarafından Twitter'da paylaşıldı. Güncellenen görünümün 20H1 sürümünde test edildiği belirtiliyor ve yeni güncellemenin de en erken 2020 yılında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Tasarıma yapılan bu dokunuş, küçük gibi görünse de Windows 10'a daha modern bir görünüm kattığını söyleyebiliriz.Microsoft, Chromium destekli Edge tarayıcısının en son sürümünde köşeleri yuvarlatılmış denemeler yapmaya başlamıştı. Şimdi ise bu yuvarlatılmış hatları tüm işletim sistemine yaymayı hedefliyor. Apple, MacOS pencerelerinde yuvarlatılmış köşeler kullanıyor ve son zamanlarda Google, Chrome OS için benzer bir tasarım estetiğini benimsedi. Microsoft'un bu tasarım güncellemesini tüm ürünlerinde kullanacağı da sızan bilgiler arasında.
https://twitter.com/zacbowden/status/1123734930100559873 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1.Taa Windows 8.1 'de Microsoft "Metro(modern uygulamalar) masaüstüne entegrasyonu tam olarak sağlanacak" demesinin üzerinden 6 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala canlı kutucuklar masaüstüne aktarılmıyor. Tıpkı eskiden gadget'lerde olduğu gibi canlı kutucukları masaüstüne entegre edilmeli, ama Mmicrosoft'tan tık yok.
2-Yine bazı uygulamalarda bildirim sorunu var, yada çok geç güncelleniyor mağazası atıl durumda.
3- Modern arayüzü ve klasik bilgisayar arayüzü entegrasyonuda sağlanamamış, misal "Ayarlar" diye menü koymuşlar karışık, ordan oraya yönlendiriyor ve en sonunda "ek ayarlar" kısmından "denetim masasına " atıyor. İş denetim masasında bitecekse Ayarlar niye var? "Ayarlar" var ise "denetim masası "hala neden yerli yerinde?
İlk zamanlar "geçiş süreci" diye denetim masasına dokunmuyoruz" demişlerdi, nasıl bir geçiş süreciymişki 4 yılda tamamlanamadı.
4-Daha derinlerde saçma sapan "donanım sürücü imzası" denen nane getirdiler. Bu bazı zamanlar telefon ile bilgisayarın iletişiminde soruna sebebiyet veriyor.
Misal android telefonunuz var recovery moduna alıp custom rom kurmaya kalkarsanız "donanım sürücüsü" hatası verip yazılım işlemini yarıda kesip telefonunuza ıskartaya çıkartılabilir( Elbette regedit'ten kapatılabiliyor ancak default gelmesi saçma).
5-Saç baş yolduran sorunları
Windows 10'a güncelleme gelmiş, "güncelledim" diyor ancak hala güncelleştirme gösteriyor.
Bildirim alanında masaüstü güncelleştirildi diye bildirim gösterirken "Ayarlar" menüsü hala güncelleştirmek için yeniden başlatın "diyor. Böyle kısır döngüde Windows 10.İki farklı arayüz iki farklı bildirim gösteriyor.
6- Aero yok, Temalar yok, görselleştirmeler sıfır, İlk tanıtımında tıpkı android telefonlardaki sayfa geçiş efektleri tanıtılmıştı, hiçbiri gelmedi, yarım yamalak prue design diye birşey geldi. Temalar yine yok(Dikkat tema diyorum, duvarkağıtları değil).Karton tasarım göz yoruyor, dark modu tam oolarak tüm sistem arayüzüne yayılmıyor.
(3. parit programlarla bunu sağladım ama default olarak gömülü gelmeli bu özellik)
7-Yine derinlerde CMD komut sistemini bu klasörde aç" seçeneğini kaldırdılar (shift+sağ tık ile eski sistemlerde var olan özellik), komut satırına yazılarak halledilen kodları powershell tanımıyor.
Power shell ile receiver, yada telefonlara ADB ile komut seti gönderemiyorsun. amaçları neydi anlamadım. Komple komut sistemini Power shell eklemlense hadi tamam diyeceğim sonuçta yenilik. Ama ikisi de yerli yerinde ve ikiside devreye girdiğinden birbilerini engelliyor.
Daha telementry, kullanımdan uzak arayüzü klasik hdd uyumsuzlugu ,sık güncelleştirme kafasına göre davranma vs bunlara değinmiyorum bile. Gidin bakın reddit'de benim dile getirdiğim birçok sorunu onlarda bildiriyor. Ve hepsinin ortak şikayeti arayüzün kullanıcı dostu olmaması.
Peki Microsof ise ne yapıyor? dişe dokunmayan, kendi anlamında yenilik getirmeyen şeylerle bizleri oyalıyor.
Son 6 aydı sözüm ona yenilikleri "artık ayarlar menüsünden Ip ataması yapılabilmesi" , "sandbox",siyah ve beyaz" renk seçenekleri. Ha birde XP'de olduğu gibi güncelleştirmeleri süresiz devre dışı bırakma seçeneği gelecekmiş :)
Bu kadar sorun dururken ,microsoft ne yapıyor ?" pencere kenarlarını yuvarlaklak yapmaya çalışıyor"
Peki sonra ne oluyor. Benim yazdığım yazıdaki ironiyi anlamaktan aciz 2 tane düşük haneli IQ sahibi dangalak "rahatsız mısın" diye hakaret ediyor.
Benim tahminim 2020'li yıllarda Windows 10 harici bir işletim sistemi çıkacağı yönünde.
herkes işletim sistemini sosyal medya da takılmak ve video izlemek için kullanmıyor.