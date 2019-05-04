Microsoft, Windows 10'un tasarımını yuvarlatılmış kenarlarla güncelleyecek

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Microsoft, 2020 yılında yapacağı büyük bir Windows 10 güncellemesi ile birlikte, işletim sisteminin tasarımında da ufak değişiklikler yapacak. Bunların başında da pencere kenarlarının yuvarlatılacak olması geliyor.

Modern bir görünüm

Köşeleri yuvarlatılmış bir arama penceresinin resmi, Windows Central editörü Zac Bowden tarafından Twitter'da paylaşıldı. Güncellenen görünümün 20H1 sürümünde test edildiği belirtiliyor ve yeni güncellemenin de en erken 2020 yılında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Tasarıma yapılan bu dokunuş, küçük gibi görünse de Windows 10'a daha modern bir görünüm kattığını söyleyebiliriz.

https://twitter.com/zacbowden/status/1123734930100559873

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Microsoft, Chromium desteklitarayıcısının en son sürümünde köşeleri yuvarlatılmış denemeler yapmaya başlamıştı. Şimdi ise bu yuvarlatılmış hatları tüm işletim sistemine yaymayı hedefliyor. Apple,pencerelerinde yuvarlatılmış köşeler kullanıyor ve son zamanlarda Google,için benzer bir tasarım estetiğini benimsedi. Microsoft'un bu tasarımtüm ürünlerinde kullanacağı da sızan bilgiler arasında.