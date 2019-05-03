Elon Musk: Otonom sürüş teknolojisi ile birlikte Tesla'nın değeri 500 milyar dolara yükselecek

Perşembe günü yapılan geniş bir yatırımcı toplantısında Elon Musk, yatırımcılara otonom sürüş teknolojisinin Tesla'yı 500 milyar dolarlık piyasa değeri olan bir şirkete dönüşmesine yardımcı olacağını söyledi. Musk ayrıca geçmişteki söylemlerini teyit ederek, otonom sürüş özellikleri ile birlikte Tesla araçların üç yıl içinde 250 bin dolarlık fiyatlara yükseleceğini de belirtti.

2 milyar dolarlık sermaye artışı

Musk bu cesur ifadelerini, Citigroup ve Goldman Sachs'ın Perşembe günü yaptığı yatırımcı toplantısı sırasında dile getirdi. Şirkette 2 milyar dolarlık bir sermaya artışının yapıldığını açıklayan Musk, Tesla'nın şu anki piyasa değerinin 42 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca gelecek yıl robot taksi olarak işlev görebilecek olan 1 milyon aracı da üretmeyi planlıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-02/musk-is-said-to-make-500-billion-autonomy-pitch-to-investors

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Bazı yatırımcılar ve analistler,planı ve genel olarak Tesla'nın otonom sürüş stratejisi konusundadile getirdiler. Zira yatırımcılar şirketin yazılım konusunda, donanım konusunda da'dan destek alması gerektiğini düşünüyorlar. Önümüzdeki süreçte Musk'ınne denli başarılı olacağını ise hep beraber göreceğiz.