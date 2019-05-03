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Elon Musk: Otonom sürüş teknolojisi ile birlikte Tesla'nın değeri 500 milyar dolara yükselecek

Elon Musk, geçtiğimiz gün yatırımcılara yönelik yaptığı bir konuşmada, otonom sürüş teknolojisi ile birlikte Tesla'nın piyasa değerinin 500 milyar dolara yükseleceğini söyledi.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Perşembe günü yapılan geniş bir yatırımcı toplantısında Elon Musk, yatırımcılara otonom sürüş teknolojisinin Tesla'yı 500 milyar dolarlık piyasa değeri olan bir şirkete dönüşmesine yardımcı olacağını söyledi. Musk ayrıca geçmişteki söylemlerini teyit ederek, otonom sürüş özellikleri ile birlikte Tesla araçların üç yıl içinde 250 bin dolarlık fiyatlara yükseleceğini de belirtti.

2 milyar dolarlık sermaye artışı

Musk bu cesur ifadelerini, Citigroup ve Goldman Sachs'ın Perşembe günü yaptığı yatırımcı toplantısı sırasında dile getirdi. Şirkette 2 milyar dolarlık bir sermaya artışının yapıldığını açıklayan Musk, Tesla'nın şu anki piyasa değerinin 42 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca gelecek yıl robot taksi olarak işlev görebilecek olan 1 milyon aracı da üretmeyi planlıyor.
Bazı yatırımcılar ve analistler, robo-taksi planı ve genel olarak Tesla'nın otonom sürüş stratejisi konusunda şüphelerini dile getirdiler. Zira yatırımcılar şirketin yazılım konusunda Google, donanım konusunda da Nvidia'dan destek alması gerektiğini düşünüyorlar. Önümüzdeki süreçte Musk'ın planlarının ne denli başarılı olacağını ise hep beraber göreceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-02/musk-is-said-to-make-500-billion-autonomy-pitch-to-investors Yorum Yaz
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Virtual Reality 2 hf.
Kazaya karıştı ve karşı taraf hayatını kaybetti veya ağır yaralandı. Ortada şoför yok. Bu durumda sorumlu kim olacak?

A-) Arabanın içinde olmayan araba sahibi mi?
B-) Arabayı üreten firma mı?
C-) Arabanın direksiyonunda olmayan ama içinde yolcu olarak oturan kişi mi?
---
Ayrıca otonom araba içinde hiç insan yokken sadece kendine zarar verecek ufak tefek kazalar yaptığı zaman (Kapıyı sürtmesi, çöp kutusuna, öndeki arkadaki arabaya toslaması, vs.) oluşan kaporta hasarı gibi ufak tefek hasarları kim karşılayacak?

A-) Arabanın içinde olmayan araba sahibi mi?
B-) Arabayı üreten firma mı?
-
Bu yasalar henüz hazır değil diye biliyorum. Tam otonom arabaya geçiş o kadar kolay olmayacak gibi. Teknolojiden dolayı değil, yasalardan dolayı.
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V4LKyR 2 hf. Virtual Reality
Arabayı üreten firma.
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irish 2 hf.
Bu otonom sürüş dünyada köklü bir değişim sağlayacak.
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drserk 2 hf.
Bunadam SEC ten yine bi ceza yer.Tesla nın rakiplerine koz veriyor ne içiyorsa
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AKTeknisyen 2 hf. drserk
SEC ile anlaştılar ve ceza kesilmedi diye biliyorum.Anlaşmanın içeriide Musk'un yazdığı şeylere daha dikkat edip seçici olması konusuydu.
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Musty3535123 2 hf.
musk reis diyorsa yapar
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