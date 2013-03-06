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Microsoft, Windows 8 OEM lisans ücretinde indirime gidiyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 8 OEM lisans ücretinde indirime gidiyor

Uzakdoğunun önemli yayın organlarından Digitimes'ın bilgisayar üreticileri ve tedarikçilerinden aldığı bilgiye göre Microsoft, Windows 8 OEM lisanslarında indirime gitmeye hazırlanıyor.

Bu doğrultuda Microsoft, 11.6 inç ve daha küçük dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar ve hibrit cihazlar için Windows 8 OEM lisanslarında 20 dolarlık indirime yapacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Microsoft, 10.8 inçten daha düşük tablet, dizüstü bilgisayar ve hibrit çözümler için 20 dolarlık indirimin yanı sıra Office 2013'ün ücretsiz bir kopyasının da bilgisayarlarla yüklü olarak gelmesine imkan sunacak.

Üreticilerden alınan bilgilere göre Windows 8 Pro OEM lisansları şu anda 80-90 dolar bandında değişiklik gösteriyor.

Lisans ücretlerindeki indirimin nisan-mayıs döneminden itibaren geçerli olması beklenirken; bu indirimin haziran ayından itibaren cihazların satış fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130305PD217.html Yorum Yaz
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northwood 6 yıl
ooo baya da düşmüş hani! hemen gidip alasım geldi.ayrıca başlık ta pek uyumlu olmamış yazıyla.
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londoner23 6 yıl
halen 7 kullanıyorum.. 8e geçme gibi pek niyetim yok... fiyatı 5 kuruşta olsa...
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abdulmusavvir 6 yıl
Boş işler, yapması gereken şey windows8 de olduğu gibi kurulabilen bir sürüm yapmak. Cihazda gelen işletim sistemi alacaksam android alırım, işim ne windowsla.
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Guest 6 yıl
üreticiler win8-win7 arasında tercih sunmalı. yeni modeller hep win8 olmamalı. dokunmatik kullanmak gerçekten güzel ama mouse'la kullanmak eziyet.
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serpantin 6 yıl
BAŞLIĞI NEDEN OEM LİSANSLAR DİYE AÇTINIZ Kİ OZAMAN BİŞİ VAR DİYE GİRİP BAKTIM BİRDE.
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karaköy_soğancısı 6 yıl
ahahaha bu resmen akşam pazarında elinde kalan domatesleri çok düşük fiyata veren pazarcı taktiğine benziyor eee o dandik sistemi o fiyata satamadı tabi :)
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