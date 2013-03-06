Microsoft, Windows 8 OEM lisans ücretinde indirime gidiyor

Uzakdoğunun önemli yayın organlarından Digitimes'ın bilgisayar üreticileri ve tedarikçilerinden aldığı bilgiye göre Microsoft, Windows 8 OEM lisanslarında indirime gitmeye hazırlanıyor.

Bu doğrultuda Microsoft, 11.6 inç ve daha küçük dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar ve hibrit cihazlar için Windows 8 OEM lisanslarında 20 dolarlık indirime yapacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Microsoft, 10.8 inçten daha düşük tablet, dizüstü bilgisayar ve hibrit çözümler için 20 dolarlık indirimin yanı sıra Office 2013'ün ücretsiz bir kopyasının da bilgisayarlarla yüklü olarak gelmesine imkan sunacak.

Üreticilerden alınan bilgilere göre Windows 8 Pro OEM lisansları şu anda 80-90 dolar bandında değişiklik gösteriyor.

Lisans ücretlerindeki indirimin nisan-mayıs döneminden itibaren geçerli olması beklenirken; bu indirimin haziran ayından itibaren cihazların satış fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130305PD217.html