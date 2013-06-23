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Microsoft, Windows 8.1 için ödüllü açık bulma yarışması başlatıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 8.1 için ödüllü açık bulma yarışması başlatıyor

Yazılım devleri ürünlerinin yeni sürümlerini piyasaya sürmeden önce ödüllü yarışmalarla açıklarını bulmayı ve kısa sürede gerekli tedbirleri almayı gelenek haline getirdi. Microsoft da Windows 8.1 öncesi böyle bir uygulama başlatıyor.

Microsoft Windows 8.1 güncellemesinin ön izleme sürümünü 26 Haziran itibariyle kullanıcılara dağıtacak. Yıl sonuna doğru ise nihai sürüm indirmeye sunulacak. Microsoft aradaki bu süreyi açıkları bularak ve gidererek değerlendirmeyi planlıyor.

Firma 26 Haziran tarihinde başlatacağı yarışma ile üç farklı kategoride açık bulanları ödüllendirecek.

İlk kategori Windows 8.1'deki güvenlik tedbirlerini aşabilecek tekniklerle açıkları bulmak. Microsoft layık gördüğü teknikleri 100 bin dolara kadar ödüllendirecek. Bu kategori süresiz açık kalacak.

İkinci kategori ise bu açıklara karşı geliştirilecek savunma teknikleri. Microsoft onaylanmış açıklara karşı savunma geliştirenlere 50 bin dolara kadar ödül verecek. İlk kategori devam ettiği sürece bu kategori de açık olacak.

Üçüncü kategori ise Internet Explorer önizlemesindeki açıklar. Microsoft bu kategoride 11 bin dolara kadar ödül dağıtacak. Ancak süre bir ay ile kısıtlı. Yarışma ile ilgili detaylar kaynak linkinden elde edilebilir.

http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2013/06/17/new-bounty-program-details.aspx Yorum Yaz
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carter 6 yıl en beğenilen
Açıkları bulup onları kullanmak daha çok kazandırır.
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Chromosty 6 yıl
Eminim su anda dunyada pek cok kisi satin almadan,crackli olarak isletim sistemini kullaniyordur. Bundan buyuk acik olur mu?
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Doanc4n 6 yıl
Açıklar kapanana kadar windows 9 çıkar.
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_Athelas_ 6 yıl
Windows çöker,dağıtacak parası kalmaz...
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Batuist 6 yıl
wolf silver
sadece 100 bın dolar mı? 1 ceyrekte mılyarlarca dolar kazanıyorsun.. bu kadar cımrı olmammak gerek..

peki yüzlerce açık ortaya çıkarsa!!! çıkmayacağını kim söyleyebilir?
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ByKodhan 6 yıl
windows 8 geçmek için bekleyorum bu kez yüzümü güldür.
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Batuist 6 yıl
şu 8.1i en çok başlat menüsündeki küçük ikonlar için istiyorum.. fazla uygulama yükleyince artık bu karolar rahatsızlık vermeye başlıyor..
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1OOOOOO 6 yıl
26 haziran mı? 2 gün sonra yani başlat menümüz mü olacak ben mi yanlış görüyorum?
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lj94 6 yıl
arkadaş eleştiriyorsunuz da milyonlarca kişinin kullandığı bir os bu ister istemez açıklar olacaktır bence.
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furkant1 6 yıl lj94
lj94
arkadaş eleştiriyorsunuz da milyonlarca kişinin kullandığı bir os bu ister istemez açıklar olacaktır bence.

Doğru diyorsun hocam de bende yüklenmiştim. Gerçekten masaüstü kullanımını beğendim. Stabilleşmiş gözle görülür bir şekilde. Ama istisnasız hergün reset atıyordu pc.(donanım güçlü) Dayanamadım win7ye geçtim. Başka ufak tefek hatalar da vardı. Onları saymıyorum. Ama kesinlikle sağlamı çıkınca 8e geçerim. He bir de başlat menüsünün eksikliğini çok hissediyorum.
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ugurcankorkmaz 6 yıl
Programcıların işine gelir. Hayırlısı.
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xxSpecter 6 yıl
Windows 8 kullanamıyorum nedense. 2-3 sefer yükledim Win7'ye geri döndüm. Win7'nin aero temalarına bayılıyorum vazgeçemedim.
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Chromosty 6 yıl
Eminim su anda dunyada pek cok kisi satin almadan,crackli olarak isletim sistemini kullaniyordur. Bundan buyuk acik olur mu?
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furkant1 6 yıl
Zengin olacağız
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fuckulteli 6 yıl
okanner48
Bir Win 8 kullanıcısı olarak giriş ekranını sadece masaüstüne geçiş için zorunlu olarak kullanıyorum. Giriş ekranı tepeden tırnağa güncellense ne olur. Bir diğer eksiklik Windowsa premium bir hava kattığına inandığım aero temalarının kaldırılmış olması. Win 95 kullanıyor gibi hissediyorum.

+1 aero
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