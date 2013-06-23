Microsoft, Windows 8.1 için ödüllü açık bulma yarışması başlatıyor





Yazılım devleri ürünlerinin yeni sürümlerini piyasaya sürmeden önce ödüllü yarışmalarla açıklarını bulmayı ve kısa sürede gerekli tedbirleri almayı gelenek haline getirdi. Microsoft da Windows 8.1 öncesi böyle bir uygulama başlatıyor.





Microsoft Windows 8.1 güncellemesinin ön izleme sürümünü 26 Haziran itibariyle kullanıcılara dağıtacak. Yıl sonuna doğru ise nihai sürüm indirmeye sunulacak. Microsoft aradaki bu süreyi açıkları bularak ve gidererek değerlendirmeyi planlıyor.





Firma 26 Haziran tarihinde başlatacağı yarışma ile üç farklı kategoride açık bulanları ödüllendirecek.





İlk kategori Windows 8.1'deki güvenlik tedbirlerini aşabilecek tekniklerle açıkları bulmak. Microsoft layık gördüğü teknikleri 100 bin dolara kadar ödüllendirecek. Bu kategori süresiz açık kalacak.





İkinci kategori ise bu açıklara karşı geliştirilecek savunma teknikleri. Microsoft onaylanmış açıklara karşı savunma geliştirenlere 50 bin dolara kadar ödül verecek. İlk kategori devam ettiği sürece bu kategori de açık olacak.





Üçüncü kategori ise Internet Explorer önizlemesindeki açıklar. Microsoft bu kategoride 11 bin dolara kadar ödül dağıtacak. Ancak süre bir ay ile kısıtlı. Yarışma ile ilgili detaylar kaynak linkinden elde edilebilir.

http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2013/06/17/new-bounty-program-details.aspx