Microsoft, Windows Phone 7 Mango'nun son derlemesini üreticilere sundu

500'den fazla yenilik ile Windows Phone platformunu tabiri caizse sıfırdan inşaa eden Mango güncellemesinin kullanıcılarla buluşmasına bir adım kaldı.

Windows Phone Dev Podcast'inin verdiği bilgiye göre Redmond'lı bilişim devi Microsoft, Windows Phone 7 Mango güncellemesinin son derlemesini akıllı telefon üreticileri ve servis sağlayıcılarına sunarak, Mango'nun kullanıcılarla buluşmasından önceki son adımı atmış oldu.

Windows Phone 7 Mango'lu ilk akıllı telefonlarının sonbahar aylarından satışa sunulması beklenirken; son gelen bilgilere göre Microsoft, Mango güncellemesini mevcut Windows Phone cihazları için Eylül ayında yayınlaması muhtemel görünüyor.