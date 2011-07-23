Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Windows Phone 7 Mango'nun son derlemesini üreticilere sundu

7 yıl
9,1b
1
6
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

500'den fazla yenilik ile Windows Phone platformunu tabiri caizse sıfırdan inşaa eden Mango güncellemesinin kullanıcılarla buluşmasına bir adım kaldı.

Windows Phone Dev Podcast'inin verdiği bilgiye göre Redmond'lı bilişim devi Microsoft, Windows Phone 7 Mango güncellemesinin son derlemesini akıllı telefon üreticileri ve servis sağlayıcılarına sunarak, Mango'nun kullanıcılarla buluşmasından önceki son adımı atmış oldu.

Windows Phone 7 Mango'lu ilk akıllı telefonlarının sonbahar aylarından satışa sunulması beklenirken; son gelen bilgilere göre Microsoft, Mango güncellemesini mevcut Windows Phone cihazları için Eylül ayında yayınlaması muhtemel görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Klasör.:X:. 7 yıl
Mango türkiyede görmedim ben ama mikrosoft getirecek sanırım Türkiye'ye :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
Hobar
O değil de mangoyu nereden alabiliriz ki(Meyveden bahsediyorum)

şaka maka bende merak ettim :) ananas ve hindistan cevizini hayalimizde çok büyüttük yedikten sonra Bu mu şimdi bunun tadı dedirtiyo.mango nası acaba.büyük armut tadı olmasın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beatlerym 7 yıl
MM migroslarda var :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 7 yıl
O değil de mangoyu nereden alabiliriz ki(Meyveden bahsediyorum)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feylosoft 7 yıl
Canım mango çekti
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver021 7 yıl
umarım buda windows phone 6.1 6.5 gibi hayal kırıklığı yarattırmaz insana. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "5. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim