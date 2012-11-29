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Microsoft: Windows Phone 7.8 güncellemesi 2013'te dağıtılacak

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, yeni işletim sistemi Windows Phone 8 öncesi piyasaya sürülen cihazlar için geleceğini müjdelediği 7.8 versiyonlu güncelleme hakkında yeni detaylar paylaştı. Firmanın resmi Windows blogu aracılığıyla açıklamada bulunan Windows Phone'dan sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Terry Merson, Mango kod adlı Windows Phone 7.5 sürümünün yüklü olduğu mümkün olan en çok sayıda telefonun 2013'ün başından itibaren güncellenmeye başlayacağını müjdeledi.
Windows Phone 8'e eşlik eden canlı karolar, yeni kilit ve ana ekranı eski akıllı telefonlara port edecek olan WP 7.8 versiyonlu yazılım, Nokia'nın Lumia 510 modelli bütçe dostu çözümüyle geçtiğimiz günlerde internete sızdı bile. Yakında satışa çıkacak Windows Phone 7.8'li ekonomik aygıtlar sayesinde Microsoft'un mobil ekosisteminin sınırlarını genişleteceğini dile getiren üst düzey yönetici, Lumia 900 üzerinde deneme fırsatı bulduğu sürümün cihazı tamamen yenilediğine dikkat çekiyor. Yazısında Apollo kod adlı yeni işletim sistemlerinin teknoloji sitelerinin yanı sıra kullanıcılar tarafından da oldukça beğenildiğini ifade eden Merson, 7.5'ten sonraki bu güncellemeyle aynı deneyimi eski müşterilerine yaşatacaklarını belirtiyor.
Kısa süre önce görüntülenen Windows Phone 7.8 ile alakalı yeni detaylar ışığında güncellemenin bu ay sona ermeden dağıtılacağı öne sürülmüştü. Ancak yetkililerden gelen resmi açıklama, yeni yıla kadar Mango'lu akıllı telefonlar için böyle bir güncelleme yayınlanmayacağını gösteriyor. LG Optimus 7 için gelmeyeceği doğrulanan güncellemenin Nokia, HTC ve Samsung markalı üst düzey modellere dağıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sürümü taşıyan yeni cihazların ise önümüzdeki aylarda hızla yaygınlaşması bekleniyor.

http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2012/11/28/an-update-on-windows-phone-7-8.aspx Yorum Yaz
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cihat00 5 yıl
iyi olmuş
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DH Misafiri 5 yıl
Yav lumia 900um ü amerikadan aldim ingilizce bisiler yaziyo ama windowsu 7.8 no updates found diyo yaa yengemde lumia 620 var ama guncelleniyo yaaaaa buneee
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beyinsis 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yav lumia 900um ü amerikadan aldim ingilizce bisiler yaziyo ama windowsu 7.8 no updates found diyo yaa yengemde lumia 620 var ama guncelleniyo yaaaaa buneee

Wp 7 ile wp 8 sadece görünüş olarak birbirine benziyor. Wp 7 olan bir tel in 8 olması imkansız.
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danGerfuLL 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz
LG Optimus 7 için gelmeyeceği doğrulanan güncellemenin Nokia, HTC ve Samsung markalı üst düzey modellere dağıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Birkaç siteye baktım; ama Optimus 7 için herhangi bir açıklama görünmüyor, Microsoft tarafından yapılan açıklamada. LG Polonya açıklamasına ithafen mi yazdınız?
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Bilal Akgündüz 6 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

Bilal Akgündüz
LG Optimus 7 için gelmeyeceği doğrulanan güncellemenin Nokia, HTC ve Samsung markalı üst düzey modellere dağıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Birkaç siteye baktım; ama Optimus 7 için herhangi bir açıklama görünmüyor, Microsoft tarafından yapılan açıklamada. LG Polonya açıklamasına ithafen mi yazdınız?

Evet LG Polonya'nın açıklaması üzerine ekledim. Bildiğim kadarıyla güncellemelerin geliştirme aşamasında yalnızca Microsoft değil operatör ve üreticiler de görev alıyor. Zaten LG de Windows Phone defterini kapadığını açıklamıştı, bu yüzden kesin olarak değerlendirdim bu gelişmeyi.
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darkaura 6 yıl
LG nasil bir guncellme ozurlu firmadir arkadas. tek tip cihaz wp platformunda bile guncelleme alamiyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Kim ne derse desin Apple!
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JoeyBane 6 yıl
Diğer kullanıcılarını da düşünmeleri iyi olmuş.
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seyru 6 yıl
yok bu çeyrek yok sonraki çeyrek bunlara güvenip telefon alırsan böle olur.
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Krone 6 yıl
8 gelmiyormuş?
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Reanimate 6 yıl
biz boşunamı wp8 aldık ? herşeyi aynı gibi.
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