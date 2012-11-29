Microsoft: Windows Phone 7.8 güncellemesi 2013'te dağıtılacak





Microsoft, yeni işletim sistemi Windows Phone 8 öncesi piyasaya sürülen cihazlar için geleceğini müjdelediği 7.8 versiyonlu güncelleme hakkında yeni detaylar paylaştı. Firmanın resmi Windows blogu aracılığıyla açıklamada bulunan Windows Phone'dan sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Terry Merson, Mango kod adlı Windows Phone 7.5 sürümünün yüklü olduğu mümkün olan en çok sayıda telefonun 2013'ün başından itibaren güncellenmeye başlayacağını müjdeledi.

Windows Phone 8'e eşlik eden canlı karolar, yeni kilit ve ana ekranı eski akıllı telefonlara port edecek olan WP 7.8 versiyonlu yazılım, Nokia'nın Lumia 510 modelli bütçe dostu çözümüyle geçtiğimiz günlerde internete sızdı bile. Yakında satışa çıkacak Windows Phone 7.8'li ekonomik aygıtlar sayesinde Microsoft'un mobil ekosisteminin sınırlarını genişleteceğini dile getiren üst düzey yönetici, Lumia 900 üzerinde deneme fırsatı bulduğu sürümün cihazı tamamen yenilediğine dikkat çekiyor. Yazısında Apollo kod adlı yeni işletim sistemlerinin teknoloji sitelerinin yanı sıra kullanıcılar tarafından da oldukça beğenildiğini ifade eden Merson, 7.5'ten sonraki bu güncellemeyle aynı deneyimi eski müşterilerine yaşatacaklarını belirtiyor.

Kısa süre önce görüntülenen Windows Phone 7.8 ile alakalı yeni detaylar ışığında güncellemenin bu ay sona ermeden dağıtılacağı öne sürülmüştü. Ancak yetkililerden gelen resmi açıklama, yeni yıla kadar Mango'lu akıllı telefonlar için böyle bir güncelleme yayınlanmayacağını gösteriyor. LG Optimus 7 için gelmeyeceği doğrulanan güncellemenin Nokia, HTC ve Samsung markalı üst düzey modellere dağıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sürümü taşıyan yeni cihazların ise önümüzdeki aylarda hızla yaygınlaşması bekleniyor.

http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2012/11/28/an-update-on-windows-phone-7-8.aspx