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Microsoft: Windows Phone 8 güncellemesi 2013'ün ilk yarısında geliyor

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Microsoft: Windows Phone 8 güncellemesi 2013'ün ilk yarısında geliyor

Windows Phone 8 ile akıllı telefon pazarında varlığını sürdürmeye çalışan yazılım devi Microsoft’tan Windows Phone 8 kullanıcılarına müjde.

CEBIT’de basına açıklamalarda bulunan firmanın ürün yöneticisi, işletim sistemine CalDAV ve CardDAV desteği sağlayacak olan güncellemede sona yaklaşıldığı ve bir aksilik olmaz ise yılın ilk yarısı içerisinde son kullanıcı için yayınlanacağını söyledi.

Bu güncellemeyle birlikte Windows Phone kullanıcıları, Google’ın 31 Temmuz 2013 itibariyle ActiveSync desteğini sonlandıracak olmasından ötürü kesintiye uğrayacak olan Gmail servislerini Windows Phone 8 platformunda kullanmaya devam etmelerini sağlayacak.
Hatırlanacağı gibi geçen senenin son döneminde Google, son kullanıcılar için Gmail'de ActiveSync desteğini 31 Ocak'ta sonlandıracağını duyurmuş; ancak daha sonrada bu tarihe temmuz sonuna kadar ertelemişti.

http://news.softpedia.com/news/Microsoft-Confirms-Windows-Phone-8-Updated-for-First-Half-of-2013-335963.shtml Yorum Yaz
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eulogy 6 yıl en beğenilen
wp8 yerinde saymaya başladı, lumia kullanıcısı olarak wp8 telefon aldığıma pişmanım. Çok güzel bir işletim sistemi geldi telefonlar geldi fakat gelişme yok ilerleme yok ya da çok yavaş... Nokia'nın yazılımları microsoft'un yazılımlarından daha iyi. Nokiaya buradan tebriği iletip microsoft'a teessüflerimi... :)
wp8 yerinde saymaya başladı, lumia kullanıcısı olarak wp8 telefon aldığıma pişmanım. Çok güzel bir işletim sistemi geldi telefonlar geldi fakat gelişme yok ile...
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electROck35 6 yıl
Apple ve Google'ın yazılım mühendisleri kendileri birebir sürekli akıllı telefonlarıyla içli dışlı ilgileniyorlar, kullanıyorlar sürekli ne eksik ne gerekli farkediyorlar ve hemen işletim sistemine o özelliği ekliyorlar. Microsoft yazılımcıları ise çoğunlukla alo demek için telefon kullanıyor yada iPhone falan kullanıyorlar. O yüzden kendi işletim sistemlerinin özelliklerini, ne yapıp yapamadığını bilmiyorlar. Örneğin 2 senedir Windows Phone'a bildirim merkezi koymak akıllarının ucundan bile geçmemiş, canlı kutular diye güzel fikir bulmuşlar ama uyarı sisteminin çalışıp çalışmadığını göremiyorlar kendileri cihazlarıyla haşır neşir olmadıkları için. Bence Microsoft'un mobil yazılımcılarını işten çıkartıp bu işe meraklı, heyacanla ve severek işini yapan genç mühendisler alması lazım. O zaman tek güncellemeyle tüm eksikler kapanır çünkü yeni icat beklemiyoruz iOS ve Android'de zaten var olan şeyler beklentilerimiz.
1 Yanıt Yanıtla
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oktayakgoz 6 yıl electROck35
electROck35

Apple ve Google'ın yazılım mühendisleri kendileri birebir sürekli akıllı telefonlarıyla içli dışlı ilgileniyorlar, kullanıyorlar sürekli ne eksik ne gerekli farkediyorlar ve hemen işletim sistemine o özelliği ekliyorlar. Microsoft yazılımcıları ise çoğunlukla alo demek için telefon kullanıyor yada iPhone falan kullanıyorlar. O yüzden kendi işletim sistemlerinin özelliklerini, ne yapıp yapamadığını bilmiyorlar. Örneğin 2 senedir Windows Phone'a bildirim merkezi koymak akıllarının ucundan bile geçmemiş, canlı kutular diye güzel fikir bulmuşlar ama uyarı sisteminin çalışıp çalışmadığını göremiyorlar kendileri cihazlarıyla haşır neşir olmadıkları için. Bence Microsoft'un mobil yazılımcılarını işten çıkartıp bu işe meraklı, heyacanla ve severek işini yapan genç mühendisler alması lazım. O zaman tek güncellemeyle tüm eksikler kapanır çünkü yeni icat beklemiyoruz iOS ve Android'de zaten var olan şeyler beklentilerimiz.

evet aynen katılıyorum. ellerinde bukadar imkan varken hala ağırlar fakat herkeste olan standart bi bildirim merkezide olsun istemem. 2 sene durdular bari doğru düzgün birşeyler yapsınlar
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oktayakgoz 6 yıl
BİR LUMİA 920 öncedende Windows 7.5 kullanmış biri olarak güncellemelerin yada ilerlemenin yavaş olduğunu düşünüyorum. fakat market olayına hiç katılmıyorum. evet eksiklikler yok değil ama yeni çıkan uygulama ve oyunlar bir bir çıkacaktır.
dahası apple store da hiç kimsenin görmediği 600 bin uygulama olduğudundan bahsediliyor. bence kaliteli yazılım olsun 3000 tane olsun. şuan için eksikliğini hissettiğim hiç bir şey olmadı. bir iki oyun dışında.
buna karşılık pil performansı olsun cihazın kullanılabilirliği olsun bence çok çok iyi durumda. Windows phone un yerine bir tek iphoneu tercih edebilirim.
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Kemal K. 6 yıl
W8 in tek eksigi mail sorunları ve marketteki boşluk. Bu sorunların üzerinde durmalı Microsoft.
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__Nikolaus__ 6 yıl
3 ay dayanabildim , nexus 4 aldim.

Ilk mesajda ki arkadasin dedigi gibi nokia gercekten cok guzel cihaz yapmis , acikcasi su an nexus 4 oyuncak hissi veriyor bana lumia 920 nin kalitesi yaninda. Ama uygulama destegi ve yazilimda ki bircok eksik sebebiyle yeniden androide gecis yaptim.

Bir daha da windowsphone alcagima pek ihtimal vermiyor. 920 android olsaydi 3 sene kullanirdim en az
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wustti 6 yıl
olay zaten burda wp telefonları htc olsun nokia olsun kaliteli güzel ekranı filan sağlam ben olsam koruma için hiçbişey yapıştırmam üzerine. ama sistem çok yetersiz. ilerleme yok. aynı paraya farklı telefon alanlar daha mutlu. belki fiyatları uygun olsa alanlar bu kadar pişman olmaz ama o kadar parayı verdikten sonra haliyle satamıyo da kimse durumu belli platformun. ilk alanlar mağdur bence. bi sonraki sürüme de ne kadar model geçer tam anlamıyla geçer mi 7,5 tan 8 e geçişler malum. hepsi soru işareti.
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haymatloshan 6 yıl
Çok yavaş ilerliyor windows 8 platformu,halbuki çok ümitliydim.
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olağan_şüpheli 6 yıl
Mesut ÇEVİK en az 1 yıl bekleyin deyince fanboyca yorum yapıyor diyorlardı.ben wp8 den ümitliyim ama almak için erken..heleki sistem tam otursun uygulamalr artsın o zaman alınır.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
gerçekten akıllı telefon dendiğinde ilk akla gelen uygulamalar oluyor. wp 6.5 7 ve 8 çıkmasına rağmen hala uygulama olayında geri kaldılar. Nokia guzel işlere imza attı. android ile çıksa idi konumu farklı olurdu diye düşünüyorum. 3 seçenek vardı. kendi sistemi, android, wp oda wp yi seçti. meego devam ettirilmedi zaten. Uygulama yetersiz olursa o zaman neler olacağını düşünemiyorum. tasarım bir yana uygulamalar piyasayı belirliyor.
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yumyjikk 6 yıl
Lumia 920 aldık,güzelmi güzel kasası,donanımı,kalitesi verdigim parayı hakediyor.Yazılımda akıcı ona diyecek bir sözüm yok fakat su uygulama ve oyunlarıda daha kaliteli olarak cogaltabilseler cok cok iyi hatta kusursuz olucak
inş. en kısa sürede eksikler biterde keyifle kullanırız
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eulogy 6 yıl en beğenilen
wp8 yerinde saymaya başladı, lumia kullanıcısı olarak wp8 telefon aldığıma pişmanım. Çok güzel bir işletim sistemi geldi telefonlar geldi fakat gelişme yok ilerleme yok ya da çok yavaş... Nokia'nın yazılımları microsoft'un yazılımlarından daha iyi. Nokiaya buradan tebriği iletip microsoft'a teessüflerimi... :)
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