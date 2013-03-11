Microsoft: Windows Phone 8 güncellemesi 2013'ün ilk yarısında geliyor

Windows Phone 8 ile akıllı telefon pazarında varlığını sürdürmeye çalışan yazılım devi Microsoft’tan Windows Phone 8 kullanıcılarına müjde.

CEBIT’de basına açıklamalarda bulunan firmanın ürün yöneticisi, işletim sistemine CalDAV ve CardDAV desteği sağlayacak olan güncellemede sona yaklaşıldığı ve bir aksilik olmaz ise yılın ilk yarısı içerisinde son kullanıcı için yayınlanacağını söyledi.

Bu güncellemeyle birlikte Windows Phone kullanıcıları, Google’ın 31 Temmuz 2013 itibariyle ActiveSync desteğini sonlandıracak olmasından ötürü kesintiye uğrayacak olan Gmail servislerini Windows Phone 8 platformunda kullanmaya devam etmelerini sağlayacak.

Hatırlanacağı gibi geçen senenin son döneminde Google, son kullanıcılar için Gmail'de ActiveSync desteğini 31 Ocak'ta sonlandıracağını duyurmuş; ancak daha sonrada bu tarihe temmuz sonuna kadar ertelemişti.



http://news.softpedia.com/news/Microsoft-Confirms-Windows-Phone-8-Updated-for-First-Half-of-2013-335963.shtml