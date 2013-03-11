Microsoft: Windows Phone 8 güncellemesi 2013'ün ilk yarısında geliyor

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Windows Phone 8 ile akıllı telefon pazarında varlığını sürdürmeye çalışan yazılım devi Microsoft’tan Windows Phone 8 kullanıcılarına müjde.
CEBIT’de basına açıklamalarda bulunan firmanın ürün yöneticisi, işletim sistemine CalDAV ve CardDAV desteği sağlayacak olan güncellemede sona yaklaşıldığı ve bir aksilik olmaz ise yılın ilk yarısı içerisinde son kullanıcı için yayınlanacağını söyledi.
Bu güncellemeyle birlikte Windows Phone kullanıcıları, Google’ın 31 Temmuz 2013 itibariyle ActiveSync desteğini sonlandıracak olmasından ötürü kesintiye uğrayacak olan Gmail servislerini Windows Phone 8 platformunda kullanmaya devam etmelerini sağlayacak.
Hatırlanacağı gibi geçen senenin son döneminde Google, son kullanıcılar için Gmail'de ActiveSync desteğini 31 Ocak'ta sonlandıracağını duyurmuş; ancak daha sonrada bu tarihe temmuz sonuna kadar ertelemişti.
http://news.softpedia.com/news/Microsoft-Confirms-Windows-Phone-8-Updated-for-First-Half-of-2013-335963.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evet aynen katılıyorum. ellerinde bukadar imkan varken hala ağırlar fakat herkeste olan standart bi bildirim merkezide olsun istemem. 2 sene durdular bari doğru düzgün birşeyler yapsınlar
dahası apple store da hiç kimsenin görmediği 600 bin uygulama olduğudundan bahsediliyor. bence kaliteli yazılım olsun 3000 tane olsun. şuan için eksikliğini hissettiğim hiç bir şey olmadı. bir iki oyun dışında.
buna karşılık pil performansı olsun cihazın kullanılabilirliği olsun bence çok çok iyi durumda. Windows phone un yerine bir tek iphoneu tercih edebilirim.
Ilk mesajda ki arkadasin dedigi gibi nokia gercekten cok guzel cihaz yapmis , acikcasi su an nexus 4 oyuncak hissi veriyor bana lumia 920 nin kalitesi yaninda. Ama uygulama destegi ve yazilimda ki bircok eksik sebebiyle yeniden androide gecis yaptim.
Bir daha da windowsphone alcagima pek ihtimal vermiyor. 920 android olsaydi 3 sene kullanirdim en az
inş. en kısa sürede eksikler biterde keyifle kullanırız
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