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Microsoft, Windows Phone 8'i tanıttı

6 yıl
16,5b
1
41
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, Windows Phone 8'i tanıttı
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Microsoft, 'Apollo' kod adlı yeni Windows Phone 8 işletim sistemini resmen duyurdu. Windows Phone Zirvesi'nde gerçekleştirilen tanıtımda konuşan Redmond merkezli teknoloji devinin yöneticileri, Windows Mobile'dan bugüne kadar nasıl gelindiğiden bahsetti ve beklenen yeni değişiklikleri müjdeledi.
Windows Phone 8'in taşıyacağı en önemli özellik; Windows 8 ile ortak bir çekirdeğe sahip olması. Belki de Microsoft'un mobil sektördeki kaderini belirleyecek bu özellik sayesinde, Windows 8 yazılım ve donanım geliştiricileri kolaylıkla ürünlerini Windows Phone 8'e port edebilecekler.
Paylaşılan NT kerneli Windows Phone 8 platformuna çok çekirdekli işlemci desteği getirecek. Şuan için pil ömründen taviz vermemek için çift çekirdeğe odaklanmak isteyen Microsoft, sonbaharda bu cihazların çıkış yapacağını aktardır. Ekran konusunda, WVGA (800 x 480 piksel) desteğine ek olarak HD (1280 x 720 piksel) ve WXGA (1280 x 768 piksel) çözünürlüklerini WP8'de görmemiz mümkün olacak. Üstelik Windows Phone 7.5'te çalışan uygulamalar yüksek çözünürlüklerde hiçbir ek düzenleme gerekmeden görüntülenebilecek. microSD desteği de yein işletim sistemi versiyonuna eşlik edecek.
Microsoft, Windows Phone 8'i tanıttı
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Windows ve Windows Phone'u ortak bir platform haline getirmek için çaba harcayan Microsoft, geliştiricilerin oyun dahil birçok içeriği ve donanımı kolaylıkla mobil cihazlara uygulayabilmesine imkan tanıyor. Windows 8 için yazılan bir bilgisayar oyun, ortak kodlar, grafik ve DirectX desteği sayesinde telefonlara çok daha kısa sürede ve daha yüksek kalitede uyarlanabilecek. Internet Explorer 10'un benzersiz deneyimini de mobil kullanıcılarıyla buluşturacak olan yazılım devi, şuan piyasada mevcut tüm akıllı telefonları IE 10'un mobil versiyonuyla geride bırakıyor. 

Microsoft, Windows Phone 8'i tanıttı
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Windows Phone 8, her geçen gün biraz daha yaygınlaşan yakın alan iletişimi (NFC) desteğini de kullanıcılarıyla buluşturacak. Bu teknoloji hem donanımsal olarak hem de yazılımsal olarak cihazda yer alacak. WP8'e eşlik eden yeni Wallet Hub, Google Wallet'a benzer bir şekilde çalışacak. Fakat Microsoft, Google'dan çok daha iyi bir hizmet ortaya koyduklarını iddia ediyor. Çünkü Wallet Hub, üçüncü parti uygulama desteği içerecek. Böylelikle kredi kartı dışında daha birçok işlev için telefonunuzu kullanabileceksiniz. Bir de güvenliğin telefon tarafından değil de SIM kart tarafından halledilmesi Microsoft'un servisini bir adım öne çıkarıyor. Fakat bunun için operatörün gerekli desteği vermesi gerekiyor. Wallet Hub'ın ilk çıkışı Fransa'daki Orange operatörüyle olacak. 
Microsoft, Windows Phone 8'i tanıttı
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Sekizinci WP güncellemesi için 8 yenilik duyurusu yapıldı. Bunlardan altıncısı olarak karşımıza Nokia'nın harita teknolojileri çıktı. NAVTEQ tarafından sağlanan harita bilgileri, çevrimdışı mod desteği, geliştiriciler için harita kontrolü ve navigasyon özellikleri ile Nokia, Windows Phone platformunun harita bölümünü elinde tutacak. Uygulamalar konusundaki bir diğer yenilik de, uygulama için satın alma hizmeti desteği oldu. Artık WP ekosistemini tercih eden tüketiciler de uygulama için ödeme sistemini kullanabilecek.
Yedinci yenilik; işletim sisteminin iş sektöründe kullanıma hazır olması. Güvenlik konusunda birçok özellik vaat eden Microsoft, mobil pazarın her türlü alanında var olmak istiyor.
Microsoft, Windows Phone 8'i tanıttı
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Windows Phone 8'de yer alacak son değişiklik ise; yenilenen başlangıç ekranı. Metro arayüzünün kullanıldığı yazılımda, artık ekran üzerinde ögeleri üç farklı boyutta ölçeklendirebilecek, temanın rengini istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz. 
Sonbahar'dan önce Windows Phone 8'li akıllı telefonları piyasada göremeyeceğiz. Microsoft, yıl sonuna doğru teknoloji dünyasına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Bilgisayar, telefon ve tabletlerde tek bir platform oluşturmak isteyen tecrübeli şirket, rakiplerini çok iyi değerlendirmiş ve eksiklerini kapatmaya çalışmış. Önümüzdeki dönemlerde yeni Windows işletim sistemlerinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını hep birlikte göreceğiz. 



http://www.engadget.com/2012/06/20/windows-phone-8-to-support-multi-core-cpus-hd-resolutions/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SystemApps 6 yıl en beğenilen
İşte beni yanıltmadı.Sonunda hafıza kartı desteği geldi :) Yüksek çözünürlük ve çoklu çeirdek de tamam.Eski uygulamalar yeni çözünürlükte çalışmayacak tezi çürütüldü tamam.
Kısacası bu kadar esnek bir yapı beklemiyordum.oldukca şaşırdım.Uygulama geliştiricilerin ortak çekirdek sayesinde kolayca port edelebilme cazibesi de bize baya bir fayda sağlar heralde :)Nokianın pureview teknolojisi maps gibi başarılı atılımlarıda düşününce Nokia eski günlerine pek uzak değil gibi :)
Bilmem farketdinizmi ama güvenlik hep ön planda...Androidi zor günler bekliyor bu konuda.Ancak googleda azımsanmayacak bir firma...Bilemiyorum ama ibre şuanda windowsphoneyi gösteriyor :P
İşte beni yanıltmadı.Sonunda hafıza kartı desteği geldi :) Yüksek çözünürlük ve çoklu çeirdek de tamam.Eski uygulamalar yeni çözünürlükte çalışmayacak tezi çürü...
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Light Side 6 yıl
Aklıma şuanda Nokianın Pureviev Teknolojili,qualcom s4 işlemcili ve Wp8'Li Telefonu Geldi. Gelmesiyle ibret almam Bir Oldu heyecandan titremeye başladım...
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mkt 6 yıl
1 şişesiyle 1000 tabak yıkayan fairy aşkına :D
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1 Avatar
denizhanq 6 yıl
bluetooth artık istediğimiz gibi kullanılabiliyor mu?
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ama=neden 6 yıl
Çok sağlam oldu bu sefer.
Nt çekirdeği, gerçek multitasking, gerçek çok çekirdekli işlemci desteği.
Native code, tam Directx, uygulama uyumluluğu.
Bilgasayara ihtiyac duymadan güncelleme ...
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Dexter61 6 yıl
Beş para etmez
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eas722 6 yıl
iphone kullanıcısıyım ve bir sonraki telefonum kesinlikle WP8 olacak.
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catador 6 yıl
Burda ki yorumlardan da anlaşılacağı üzere android kullanıcıların çoğu en az bir kez wp8'i denemek isteyecektir. Daha önce ios ve şu anda android kullanmama rağmen bir teknoloji meraklısı olarak ben de 1 kez olsun denemek isterim. İnsanlar değişikliği sever. İyiyse ve tutarsa ne ala. Piyasada rekabet artar. O da biz kullanıcıların işine yarar. Yok tutmazsa androidle yola devam :)
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BarGoS 6 yıl
createemir
Bu tanıtımda da hata verdimi acaba ?

puhauahaua
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yildiray35 6 yıl
o dönemlerde blackberry os 10 içeren telefonlarda piyasaya girmiş olur.
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baris5834 6 yıl
tek çekirdek 1.4ghz windows çift çekirdek 1gb ramlı anmdroidlerle yarışırken aynı donanımı kullanmaya başladıklarında fark ortaya çıkar.Marketi geliştirirler çünkü geliştiici sayıları baya fazla.Android gibi her önüne gelenin yapmaması iyi markette aynı uygulamadan 5-10 tane var çoğu işe yaramıyo sonra bilmem kaç uygulama oldu diyolar.Az olsun öz olsun.Belli başlı oyunları zatejn yaparlar wp yede flash vs. de gelirse harika olur.
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leventalpsal 6 yıl
"... uygulama için satın alma hizmeti desteği oldu... " aslında kastedilen "uygulama içi satın alma hizmeti" (in-app purchase) olmasın sakın?
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erci501 6 yıl
Zaten bir telefonda standart olması gereken özellikler bunlar. Bir yenilik yok. Ayrıca işletim sistemini işletim sistemi yapan uygulamalardır. Windows marketi bir gezinin inceleyin. O zaman anlarsınız bomba gibi mi geliyor yoksa başka birşey gibi mi? [>:]
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