Microsoft, Windows Phone 8'i tanıttı





Microsoft, 'Apollo' kod adlı yeni Windows Phone 8 işletim sistemini resmen duyurdu. Windows Phone Zirvesi'nde gerçekleştirilen tanıtımda konuşan Redmond merkezli teknoloji devinin yöneticileri, Windows Mobile'dan bugüne kadar nasıl gelindiğiden bahsetti ve beklenen yeni değişiklikleri müjdeledi.

Windows Phone 8'in taşıyacağı en önemli özellik; Windows 8 ile ortak bir çekirdeğe sahip olması. Belki de Microsoft'un mobil sektördeki kaderini belirleyecek bu özellik sayesinde, Windows 8 yazılım ve donanım geliştiricileri kolaylıkla ürünlerini Windows Phone 8'e port edebilecekler.

Paylaşılan NT kerneli Windows Phone 8 platformuna çok çekirdekli işlemci desteği getirecek. Şuan için pil ömründen taviz vermemek için çift çekirdeğe odaklanmak isteyen Microsoft, sonbaharda bu cihazların çıkış yapacağını aktardır. Ekran konusunda, WVGA (800 x 480 piksel) desteğine ek olarak HD (1280 x 720 piksel) ve WXGA (1280 x 768 piksel) çözünürlüklerini WP8'de görmemiz mümkün olacak. Üstelik Windows Phone 7.5'te çalışan uygulamalar yüksek çözünürlüklerde hiçbir ek düzenleme gerekmeden görüntülenebilecek. microSD desteği de yein işletim sistemi versiyonuna eşlik edecek.

Windows ve Windows Phone'u ortak bir platform haline getirmek için çaba harcayan Microsoft, geliştiricilerin oyun dahil birçok içeriği ve donanımı kolaylıkla mobil cihazlara uygulayabilmesine imkan tanıyor. Windows 8 için yazılan bir bilgisayar oyun, ortak kodlar, grafik ve DirectX desteği sayesinde telefonlara çok daha kısa sürede ve daha yüksek kalitede uyarlanabilecek. Internet Explorer 10'un benzersiz deneyimini de mobil kullanıcılarıyla buluşturacak olan yazılım devi, şuan piyasada mevcut tüm akıllı telefonları IE 10'un mobil versiyonuyla geride bırakıyor.





Windows Phone 8, her geçen gün biraz daha yaygınlaşan yakın alan iletişimi (NFC) desteğini de kullanıcılarıyla buluşturacak. Bu teknoloji hem donanımsal olarak hem de yazılımsal olarak cihazda yer alacak. WP8'e eşlik eden yeni Wallet Hub, Google Wallet'a benzer bir şekilde çalışacak. Fakat Microsoft, Google'dan çok daha iyi bir hizmet ortaya koyduklarını iddia ediyor. Çünkü Wallet Hub, üçüncü parti uygulama desteği içerecek. Böylelikle kredi kartı dışında daha birçok işlev için telefonunuzu kullanabileceksiniz. Bir de güvenliğin telefon tarafından değil de SIM kart tarafından halledilmesi Microsoft'un servisini bir adım öne çıkarıyor. Fakat bunun için operatörün gerekli desteği vermesi gerekiyor. Wallet Hub'ın ilk çıkışı Fransa'daki Orange operatörüyle olacak.

Sekizinci WP güncellemesi için 8 yenilik duyurusu yapıldı. Bunlardan altıncısı olarak karşımıza Nokia'nın harita teknolojileri çıktı. NAVTEQ tarafından sağlanan harita bilgileri, çevrimdışı mod desteği, geliştiriciler için harita kontrolü ve navigasyon özellikleri ile Nokia, Windows Phone platformunun harita bölümünü elinde tutacak. Uygulamalar konusundaki bir diğer yenilik de, uygulama için satın alma hizmeti desteği oldu. Artık WP ekosistemini tercih eden tüketiciler de uygulama için ödeme sistemini kullanabilecek.

Yedinci yenilik; işletim sisteminin iş sektöründe kullanıma hazır olması. Güvenlik konusunda birçok özellik vaat eden Microsoft, mobil pazarın her türlü alanında var olmak istiyor.

Windows Phone 8'de yer alacak son değişiklik ise; yenilenen başlangıç ekranı. Metro arayüzünün kullanıldığı yazılımda, artık ekran üzerinde ögeleri üç farklı boyutta ölçeklendirebilecek, temanın rengini istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz.

Sonbahar'dan önce Windows Phone 8'li akıllı telefonları piyasada göremeyeceğiz. Microsoft, yıl sonuna doğru teknoloji dünyasına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Bilgisayar, telefon ve tabletlerde tek bir platform oluşturmak isteyen tecrübeli şirket, rakiplerini çok iyi değerlendirmiş ve eksiklerini kapatmaya çalışmış. Önümüzdeki dönemlerde yeni Windows işletim sistemlerinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2012/06/20/windows-phone-8-to-support-multi-core-cpus-hd-resolutions/