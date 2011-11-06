Microsoft, Windows Phone için donanım kurallarında radikal değişikliklere gitti

Microsoft gelişmekte olan akıllı telefon pazarında Windows Mobile ile kaybetmekte olduğu payını yeniden kazanabilmek için yeni işletim sistemi Windows Phone üzerine büyük yatırımlar yaptı. Yeni işletim sistemi politikasında en çok dikkat çeken konu Apple benzeri kısıtlamaların donanım ortakları üzerinde uygulanması oldu.





Microsoft bir donanım kuralları serisi oluşturarak bu gereksinimleri yerine getirmeyen cihazlara Windows Phone yüklenmesini ve satılmasını yasakladı. HTC'nin popüler telefonu HD2 de bu kurallardan nasibini aldı.





Ekran, donanım, fiziksel tuşlar, kamera, arayüz gibi konularda uygulanan kurallar ilk dalga ve ikinci dalga Windows Phone cihazlarında geçerliydi. Üçüncü dalga öncesinde ise kurallarda radikal değişiklikler yapıldı.





MobilityDigest sitesinin Microsoft'a dayanarak verdiği haberinde 23 Eylül 2011 tarihi itibariyle kurallarda değişiklik yapıldı. Yeni kurallarla özellikle uygun fiyatlı Windows Phone cihazlarının önünün açılacağı belirtiliyor. Ayrıca Nokia için kuralların yumuşatılmış olabileceği de sözkonusu.





Yeni kurallara göre Windows Phone cihazlarında kesinlikle olması gereken minimum donanım şu şekilde:





-Başlat, Arama ve Geri butonları

-Çoğu web içeriğini tam ekran gösterebilecek ve filmleri geniş ekranda oynatabilecek WVGA 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekran

-4 noktadan çoklu dokunmatik kapasitif özelliği

-256MB RAM

-8GB dahili bellek

-A-GPS

-Akselerometre

-Hücresel ağlar ve WiFi kullanan veri bağlantılarına destek





Opsiyonel donanım ise şu şekilde:





-Jiroskop

-Arka kamera

-Ön kamera





Görüldüğü üzere ilerleyen zamanlarda kamera kullanılmayan veya GPS desteği olmayan cihazlar piyasada olabilir. İkinci dalga cihazlarda kamera desteği gerekli donanım arasında yer alıyordu. Windows Phone tecrübesini her seviyedeki kitlelere yaymak için Microsoft yeni güncellemesi Tango'yu da hazırlıyor.