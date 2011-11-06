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Microsoft, Windows Phone için donanım kurallarında radikal değişikliklere gitti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft gelişmekte olan akıllı telefon pazarında Windows Mobile ile kaybetmekte olduğu payını yeniden kazanabilmek için yeni işletim sistemi Windows Phone üzerine büyük yatırımlar yaptı. Yeni işletim sistemi politikasında en çok dikkat çeken konu Apple benzeri kısıtlamaların donanım ortakları üzerinde uygulanması oldu.

Microsoft bir donanım kuralları serisi oluşturarak bu gereksinimleri yerine getirmeyen cihazlara Windows Phone yüklenmesini ve satılmasını yasakladı. HTC'nin popüler telefonu HD2 de bu kurallardan nasibini aldı.

Ekran, donanım, fiziksel tuşlar, kamera, arayüz gibi konularda uygulanan kurallar ilk dalga ve ikinci dalga Windows Phone cihazlarında geçerliydi. Üçüncü dalga öncesinde ise kurallarda radikal değişiklikler yapıldı.

MobilityDigest sitesinin Microsoft'a dayanarak verdiği haberinde 23 Eylül 2011 tarihi itibariyle kurallarda değişiklik yapıldı. Yeni kurallarla özellikle uygun fiyatlı Windows Phone cihazlarının önünün açılacağı belirtiliyor. Ayrıca Nokia için kuralların yumuşatılmış olabileceği de sözkonusu.

Yeni kurallara göre Windows Phone cihazlarında kesinlikle olması gereken minimum donanım şu şekilde:

-Başlat, Arama ve Geri butonları
-Çoğu web içeriğini tam ekran gösterebilecek ve filmleri geniş ekranda oynatabilecek WVGA 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekran
-4 noktadan çoklu dokunmatik kapasitif özelliği
-256MB RAM
-8GB dahili bellek
-A-GPS
-Akselerometre
-Hücresel ağlar ve WiFi kullanan veri bağlantılarına destek

Opsiyonel donanım ise şu şekilde:

-Jiroskop
-Arka kamera
-Ön kamera

Görüldüğü üzere ilerleyen zamanlarda kamera kullanılmayan veya GPS desteği olmayan cihazlar piyasada olabilir. İkinci dalga cihazlarda kamera desteği gerekli donanım arasında yer alıyordu. Windows Phone tecrübesini her seviyedeki kitlelere yaymak için Microsoft yeni güncellemesi Tango'yu da hazırlıyor.

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ezimuse 8 yıl en beğenilen
nokia dan yeni nokia 100 411mhz arm cpu 250mb ram edge baglantılı wp lu yeni telefon .p
not:nokia kullaniyorum
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eozenir 8 yıl
sistem gereksinimlerini azaltması iyi olmuş.
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OverClocK1ng 8 yıl
Satamıyor diye geri adım atıyor. Windows Phone 7 Windows olabilir ama önce düzgün sorunsuz bir şey yapsalar sonra satılmasını beklesinler.
Güncelleme yapınca Klavye nin kaybolması ne demek ya...
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haymatloshan 8 yıl
Şimdilik 256 mb ram yetiyor olabilir lakin 2012'ye giriyoruz ve uygulamaların,sistemlerin alt sınırlarının yükseleceğini düşünerek minimum 256 mb ram derseniz,mal bulmuş mağribi gibi bir sürü gereksiz birbirinin muadili telefon çıkartmaya teşvik edersiniz firmaları.Günü kurtarmalık,telefon mezarlığına çevirmelik çalışmalar.Birazda tüketici odaklı konumlandırsalar stratejilerini iyi olurdu.
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Carfreak 8 yıl
Hiçkimse HD2'nin önünü kapatamaz

HD2 için güncelleme çıkmamasını gerektiren tek nedende ekranın 4 yerden algılamıyor olması sanırsam
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tamtamam 8 yıl
nokia için gün doğdu,n95 e de yeni kasa yapıp satmaya çalışırlar bunlar şimdi.
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Y. 8 yıl
@dmxerkan Yavaş olacağını zannetmiyorum.WP7, Android kadar donanım isteyen bir sistem değil.256 mb. yeterli stabiliteyi sağlayabilir.
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ezimuse 8 yıl en beğenilen
nokia dan yeni nokia 100 411mhz arm cpu 250mb ram edge baglantılı wp lu yeni telefon .p
not:nokia kullaniyorum
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dmxerkan 8 yıl
Keşke ram sınırınıda yüksek tutsaydı. Piyasada yavaş windows telefonlar türemezdi.
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