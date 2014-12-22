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Microsoft, Windows Phone mağazasından resmi olmayan Snapchat uygulamalarını kaldırdı

4 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Gün geçtikçe popülerliğini arttıran ve fotoğraf ile anlık mesajlaşma imkanı sunan Snapchat uygulaması hala resmi olarak Windows Phone platformunda yerini almış değil.  Her ne kadar kullanıcılar eksikliği 3. Parti uygulamalarla kapatıyor olsalar da artık bu durumda pek mümkün gözükmüyor.

Windows Phone’un popüler uygulama geliştiricisi Rudy Huyn dün itibariyle Twitter üzerinden Windows Phone platformundaki 6snap isimli 3. Parti uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.  Sadece bu değil tüm resmi olmayan Snapchat uygulamaları marketten kaldırılmış durumda.
 
Microsoft, Windows Phone mağazasından resmi olmayan Snapchat uygulamalarını kaldırdı
Bu durumun arkasında güvenlik endişesi olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz aylarda da 3. Parti bir Snapchat uygulamasının hacklenmiş ve bir çok kullanıcının bilgileri ve fotoğrafları ele geçirilmişti.  Böyle bir durumun tekrar yaşanmasının önüne geçmek isteyen Microsoft önlemini almış gibi gözüküyor.


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psirik 4 yıl
Sanki doğru düzgün uygulaması varda korsanını kaldırıyor. Çok ilginç gerçekten.
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Elefue 4 yıl
Amerika da yok mu Bindiğin dalı kesmek Kendi ayağına kurşun sıkmak gibi deyimler
Bilgiler çalınırsa çalınsın Alan razı veren razı. Microsoft kolaya kaçmış. İyi kötü ayırt etmeden hepsine aynı işlemi yapmış
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DaRKFoRCeS 4 yıl
güvenlik endişesi duymalari anormal sadece kendilerine mi saklayacaklar bilgileri. android market te milyonlarca çöp uygulama var onlar hiç gerek duymuyor. işletim sistemi ne kadar önemli ise marketi daha önemlidir.
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İronik Adam 4 yıl
WP'nin geliştiğini de göreceğiz
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AMERICAN 4 yıl
Uygulama yapmayı bilmeyenlerin uygulamaları mağazada duramaz.Guvenlik açıklarını halletmeleri gerekirdi,NOKTA
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PapyonluLejyon 4 yıl
Valla wp gelişiyoda nereye doğru.
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babacan52 4 yıl
resmisini yapmaları lazım
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ø 4 yıl
WP mağaza açısından zengin olsa 1 adet android önermem valla.

500 mb ramli, 1gb ramli ve düşük donanımlı cihazla bile akıyor.
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doctor_bey 4 yıl
Adamların mağazasında doğru düzgün uygulama yok,hemde varolanı kaldırıyorlar;iyiymiş.
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Mangal Yürek Darius 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Adamların mağazasında doğru düzgün uygulama yok,hemde varolanı kaldırıyorlar;iyiymiş.

Resmi uygulaması gelecek de ondan
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