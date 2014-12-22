Microsoft, Windows Phone mağazasından resmi olmayan Snapchat uygulamalarını kaldırdı

Gün geçtikçe popülerliğini arttıran ve fotoğraf ile anlık mesajlaşma imkanı sunan Snapchat uygulaması hala resmi olarak Windows Phone platformunda yerini almış değil. Her ne kadar kullanıcılar eksikliği 3. Parti uygulamalarla kapatıyor olsalar da artık bu durumda pek mümkün gözükmüyor.





Windows Phone’un popüler uygulama geliştiricisi Rudy Huyn dün itibariyle Twitter üzerinden Windows Phone platformundaki 6snap isimli 3. Parti uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Sadece bu değil tüm resmi olmayan Snapchat uygulamaları marketten kaldırılmış durumda.

Bu durumun arkasında güvenlik endişesi olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz aylarda da 3. Parti bir Snapchat uygulamasının hacklenmiş ve bir çok kullanıcının bilgileri ve fotoğrafları ele geçirilmişti. Böyle bir durumun tekrar yaşanmasının önüne geçmek isteyen Microsoft önlemini almış gibi gözüküyor.



