Microsoft, Windows RT işletim sistemini Blue güncellemesi ile Windows 8'e entegre edebilir





Microsoft'un tüm işletim sistemi ve ana hizmetlerini yükseltmesi beklenen Blue güncellemesi için Haziran sonundaki BUILD konferansı işaret edilirken, güncelleme ile ilgili ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor.





Tedarik zincirindeki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Blue güncellemesi ile birlikte Windows RT adı altında ürün satışı son bulacak ve bu platform asıl Windows platformuna entegre olacak.





Bilindiği gibi Windows RT, Microsot'un tabletlere özel olarak yayınladığı bir işletim sistemi idi. Ancak Windows 8 için yazılan uygulamaların Windows RT'de çalışmaması ve özel optimizasyon gerektirmesi, hem tüketicide kafa karışıklığı meydana getirmiş hem de talebin düşük kalmasına sebep olmuştu.





PC üreticilerinin ARM üzerinde çalışan Windows projesini desteklemeye devam etmelerine rağmen Microsoft'un böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Windows RT'nin beklentilerin altındaki satış süreci dikkate alındığında Microsoft'un bir yeniden yapılanmaya gitmek istemesi hiç de mantıksız görünmüyor. Ancak yazılım kısıtlamasının bu entegrasyondan sonra nasıl bir statüye geleceği hakkında bir bilgi yok.





Kaynaklar ayrıca Intel tabanlı Windows PC ürünlerinde düşüşün devam edeceğini ve Intel'in Haswell ve Microsoft'un Blue lansmanı sonrasında yükselişe geçeceğini düşünüyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130327PD216.html