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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Windows RT işletim sistemini Blue güncellemesi ile Windows 8'e entegre edebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows RT işletim sistemini Blue güncellemesi ile Windows 8'e entegre edebilir

Microsoft'un tüm işletim sistemi ve ana hizmetlerini yükseltmesi beklenen Blue güncellemesi için Haziran sonundaki BUILD konferansı işaret edilirken, güncelleme ile ilgili ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor.

Tedarik zincirindeki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Blue güncellemesi ile birlikte Windows RT adı altında ürün satışı son bulacak ve bu platform asıl Windows platformuna entegre olacak. 

Bilindiği gibi Windows RT, Microsot'un tabletlere özel olarak yayınladığı bir işletim sistemi idi. Ancak Windows 8 için yazılan uygulamaların Windows RT'de çalışmaması ve özel optimizasyon gerektirmesi, hem tüketicide kafa karışıklığı meydana getirmiş hem de talebin düşük kalmasına sebep olmuştu.

PC üreticilerinin ARM üzerinde çalışan Windows projesini desteklemeye devam etmelerine rağmen Microsoft'un böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Windows RT'nin beklentilerin altındaki satış süreci dikkate alındığında Microsoft'un bir yeniden yapılanmaya gitmek istemesi hiç de mantıksız görünmüyor. Ancak yazılım kısıtlamasının bu entegrasyondan sonra nasıl bir statüye geleceği hakkında bir bilgi yok.

Kaynaklar ayrıca Intel tabanlı Windows PC ürünlerinde düşüşün devam edeceğini ve Intel'in Haswell ve Microsoft'un Blue lansmanı sonrasında yükselişe geçeceğini düşünüyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130327PD216.html Yorum Yaz
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LightningRaven 6 yıl

Demek kalır
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Erkansins 6 yıl
SystemApps
aslında konu çok basit.intel yada amd düşük güç tüketimli ve performanslı x86 işlemciler çıkarırsa windows rt otomatikman biter.arm zaten x86 işlemcilere kafa tutamaz ve x86 gibi daha büyük bir platformun dışında kaldığı için dezavantajlı durumda.ancak pil tüketimi,ısınma ve özelliklede fiyat konusunda da oldukca avantajlı.bu avantajların x86ya geçmesi söz konusu olduğunda kimse x86yı tutamaz.ama arm nin avantajıda yabana atılacak şey değil.özelliklede cep telefonlarında.

x86 mimarisindeki bi cihaz en fazla 3 4 saat pil ömrü sunar. arm tabanlı bir cihazsa 10 saate kadar bir pil ömrü sunuyor. şuanda piyasadaki windows 8 li tabletlerden hiç bir farkı olmıyacak deiğin şeyin. tabiki arm nin çok ucuz işlemciler olmasıda insanları tablet almaya itiyor. yani intel hem ucuz hem pil süresi uzun bir işlemci çıkarmadan dediğin şey şuan için imkansız.
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SystemApps 6 yıl
aslında konu çok basit.intel yada amd düşük güç tüketimli ve performanslı x86 işlemciler çıkarırsa windows rt otomatikman biter.
arm zaten x86 işlemcilere kafa tutamaz ve x86 gibi daha büyük bir platformun dışında kaldığı için dezavantajlı durumda.ancak pil tüketimi,ısınma ve özelliklede fiyat konusunda da oldukca avantajlı.bu avantajların x86ya geçmesi söz konusu olduğunda kimse x86yı tutamaz.
ama arm nin avantajıda yabana atılacak şey değil.özelliklede cep telefonlarında.
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QuantumVM 6 yıl
Bence dedikodu. RT'nin durması Microsoft'un tablet pazarından çekilmesi demek. Asla öyle bişey olmaz.
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oktayakgoz 6 yıl
Overclocking gelir ve işte Microsoft bu der. Haksız mı bilmem ama zaman gösterecek her şeyi
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haymatloshan 6 yıl
Sonunda doğru yolu bulacaklar,baştan çıkması hataydı,asıl ürünü satmakta zorluk yaşadın bu yüzden.
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