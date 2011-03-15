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Microsoft Zune serisi medya oynatıcılarını sonlandırıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,1b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Saygın ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre Microsoft, iPod'a rakip olarak hazırladığı Zune serisi medya oynatıcılarını sonlandırıyor. Zune modelinin Amerika'da ilgi görmesiyle birlikte Zune HD modelini hazırlayan ve Nvidia'nın Tegra platformunu kullanarak o dönem için kendi sınıfında belkide en güçlü taşınabilir medya oynatıcısına imza atan Microsoft, Zune HD'nin yenilikçi kullanıcı arabirimi ve diğer bazı yeni servisleriyle ses getirmeyi başarmış ancak pazar payını arttırma konusunda hedeflerine ulaşamamıştı.

Donanimhaber.com olarak bizim de incelemesini yaptığımız Zune HD, Microsoft adına ayrı bir öneme daha sahipti zira kullanılan Metro isimli özel kullanıcı arabirimi ve müzik çalar uygulaması aslında Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için ön-hazırlık çalışmalarının bir kolunu oluşturuyordu. Microsoft'un bundan sonra yeni bir Zune donanımı çıkarması beklenmiyor. KIN serisi telefonlardan sonra Zune ailesi de tozlu raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Microsoft Zune HD incelememiz için; https://www.donanimhaber.com/mp3-player/videolari/microsoft-zune-hd;-nvidia-tegra-ele-geldi!.htm


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Elmeti 8 yıl
Yaklaşık 1 ay önce kardeşime hediye olarak almıştım, çokda memnun kaldık.Sadece uygulama sayısı azdı.Acaba ne zaman yenisini çıkartırlar ve reklamını adam gibi yaparlar diye düşünürken bu habere çok üzüldüm
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pea. 8 yıl
üzücü oldu ama belliydi zaten.insanların apple takıntısının önüne geçmek kolay değil
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ShafakCool 8 yıl
Ses kalitesi çok ii.
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DH Misafiri 8 yıl
bu habere üzüldüm nedense
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Erasmus78 8 yıl
Evet. Tegra II kullanıyordu. Ancak doğru dürüst bir yazılımız yoksa cihazlarınızda kullandığınız donanımın zerre kadar önemi yoktur. Bkz: Apple vs diğerleri...
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freesnap 8 yıl
kullanan arkadaşlar ipod la arasındaki ses farkını nasıl değerlendiriyorsunuz ?
şuanda ipod video kullanıyorum sesinden bugüne kadar hiç şikayetçi olmadım her parçada çok kaliteli bir sesi var zune dada böylemidir ??
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ShafakCool 8 yıl
Ben de daha yeni aldım Amazondan gayette memnunum :)
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XIII 8 yıl
Bununda işlemcisi Nvidia Tegraydı değilmi.... ?
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Batuist 8 yıl
bu donanımı alınabilirlikten uzaklaştıracak yegane bir neden varsa o da saçma sapan işletim sistemidir. wp7'yide gördük.. şimdi aynı işletim sistemini telefonlarında para karşılığı kullanacak üreticilerle piyasada zoraki tutunma çabalarına ileriki dönemlerde tanık olucaz ama bakalım microsoft bu işletim sistemini kullanmaları için üreticilere daha ne kadar para yedirebilecek ..
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gelmisbulundum 8 yıl
Güzel bir alternatifti artık ipod unda zamanı doldu devir ipad ve iphone devri artık insanlar müzik dinlemek ve video izlemek için ayrı cihazlar almak istemeyecek herşeyi yapan cihazlar daha fazla ilgi görecek ipad ve samsung galaxy tab çoktan bunu başardılar bile
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