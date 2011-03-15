Microsoft Zune serisi medya oynatıcılarını sonlandırıyor

Saygın ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre Microsoft, iPod'a rakip olarak hazırladığı Zune serisi medya oynatıcılarını sonlandırıyor. Zune modelinin Amerika'da ilgi görmesiyle birlikte Zune HD modelini hazırlayan ve Nvidia'nın Tegra platformunu kullanarak o dönem için kendi sınıfında belkide en güçlü taşınabilir medya oynatıcısına imza atan Microsoft, Zune HD'nin yenilikçi kullanıcı arabirimi ve diğer bazı yeni servisleriyle ses getirmeyi başarmış ancak pazar payını arttırma konusunda hedeflerine ulaşamamıştı.

Donanimhaber.com olarak bizim de incelemesini yaptığımız Zune HD, Microsoft adına ayrı bir öneme daha sahipti zira kullanılan Metro isimli özel kullanıcı arabirimi ve müzik çalar uygulaması aslında Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için ön-hazırlık çalışmalarının bir kolunu oluşturuyordu. Microsoft'un bundan sonra yeni bir Zune donanımı çıkarması beklenmiyor. KIN serisi telefonlardan sonra Zune ailesi de tozlu raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Microsoft Zune HD incelememiz için; https://www.donanimhaber.com/mp3-player/videolari/microsoft-zune-hd;-nvidia-tegra-ele-geldi!.htm