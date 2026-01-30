Giriş
    Microsoft, Windows'a olan güveni yeniden kazanmayı hedefliyor

    Microsoft, Windows 11’de yaşanan performans ve kararlılık sorunlarının ardından kullanıcı güvenini yeniden kazanmak için mühendislik odağını temel sistem deneyimine kaydırdı.

    Microsoft, Windows'a olan güveni yeniden kazanmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, son dönemde Windows 11 güncellemeleriyle yaşanan sorunların ardından Windows topluluğunda zedelenen güveni yeniden inşa etmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Şirkete yakın kaynaklara göre Microsoft mühendisleri artık yeni özelliklerden çok işletim sisteminin temel performansı, kararlılığı ve genel kullanıcı deneyimine odaklanmış durumda. Amaç, Windows 11’i yeniden istikrar ve güvenilirlik açısından referans bir platform haline getirmek.

    Performans ve güvenilirlik öncelik olacak

    Son aylarda yayımlanan güncellemelerin beraberinde getirdiği mavi ekran hataları (BSOD), beklenmedik sistem hataları ve yerleşik uygulamaların düzgün çalışmaması gibi problemler, hem bireysel kullanıcıların hem de profesyonel topluluğun tepkisini çekmişti. Microsoft, bu sorunları hızlı şekilde çözebilmek için şirket içinde “swarming” olarak adlandırılan bir yöntem uyguluyor. Bu doğrultuda çok sayıda mühendis aynı anda belirli sorunlara odaklanarak daha kısa sürede çözümler üretecek.

    Microsoft’un windows ve cihazlar başkanı Pavan Davuluri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada topluluktan gelen geri bildirimlerin son derece açık olduğunu vurguluyor. Davuluri’ye göre kullanıcılar, günlük kullanımda somut karşılığı olan iyileştirmeler bekliyor. Bu yıl boyunca Microsoft’un öncelikleri arasında sistem performansının artırılması, kararlılığın güçlendirilmesi ve Windows’un genel deneyiminin iyileştirilmesi yer alacak.

    Tüm bu tartışmalara rağmen Windows 11, önemli bir eşiği de geride bırakmış durumda. Microsoft’un paylaştığı resmi verilere göre çıkışından 1.576 gün sonra Windows 11, dünya genelinde 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. Windows 10’un aynı kullanıcı sayısına 1.706 günde ulaşmıştı.

    Microsoft CEO’su Satya Nadella, bu rakamı Windows ekosistemi için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Nadella’ya göre Windows platformu, Windows 10 dönemine kıyasla daha hızlı büyüyor. Özellikle Windows 10’un kullanım ömrünün sona yaklaşması, hem bireysel kullanıcıları hem de kurumsal müşterileri yeni sürüme geçmeye zorluyor.

