Microsoft, aktivite takibi bilekliği için geliştirme kitini yayınladı

Teknoloji devi Microsoft son etkinliğinde oldukça radikal kararlar alarak kullanıcıları şaşırtmıştı. Özellikle iOS ve Android uygulamalarının Windows 10'a kolayca geçiş yapması için çalışmaları başlatan şirketin bu adımı oldukça konuşuldu. Bu kez ise şirket, Microsoft Band adındaki aktivite takibi bilekliğine yeni uygulamalar geliştirilmesi için bir adım attı.

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