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Microsoft, aktivite takibi bilekliği için geliştirme kitini yayınladı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, aktivite takibi bilekliği için geliştirme kitini yayınladı
 
Teknoloji devi Microsoft son etkinliğinde oldukça radikal kararlar alarak kullanıcıları şaşırtmıştı. Özellikle iOS ve Android uygulamalarının Windows 10'a kolayca geçiş yapması için çalışmaları başlatan şirketin bu adımı oldukça konuşuldu. Bu kez ise şirket, Microsoft Band adındaki aktivite takibi bilekliğine yeni uygulamalar geliştirilmesi için bir adım attı.

Bileklik için geliştirme kitini yayınlayarak 3. parti uygulamaların önünü açan Microsoft, Twitter üzerinden attığı tweet ile de geliştiricilere çağrı yaptı. Şirket bu hamle ile yeni ve özgün uygulamalara yer vermeyi amaçlıyor. Dileyen geliştiriciler bu bağlantıya tıklayarak geliştirme kitini edinip, uygulama geliştirmeye başlayabilirler.
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VatandA.Ş. 4 yıl
200 dolar malesef bana yuksek geliyor, cogu kisiye de bu fiyatin yuksek gelecegini dusunuyorum. Giyilebilir teknolojilerde suan ilgimi ceken tek firma Xiaomi bu sektoru buyutecek firmada bu gidisle Xiaomi olucak bence Mi Band deki satis performansinda sonra Mi Band 2 yle sektore noktayi koyucagini dusunuyorum.
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Whippoorwill 4 yıl
Satışları gayet iyi diye biliyorum, hatta üretimin az yapıldığı ve talebin beklenenden yüksek olduğunu okumuştum.
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DerHauptmann 4 yıl
Cihaz çok şık ve kabiliyetli fakat fiyatı Türkiye'de bu gidişle ne olur kim bilir,Amerika'da 200 $ civarıydı.Bu arada Windows cihazlarımızda kullanabileceğimiz alternatif bileklikler var mı?
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YGS_Mİ_KALDI_OLUM 4 yıl
'edilip' değil 'edinip' olmalı.Düzeltilmesi dileğiyle..
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