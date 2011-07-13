Microsoft, arttırılmış gerçeklik üzerine çalışan GeoVector ile lisans anlaşmasına vardı

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, başta akıllı telefonlar olmak üzere daha gelişmiş mobil deneyim sunabilmek için "arttırılmış gerçeklik" alanının öncü firmalarından GeoVector ile lisans anlaşmasına vardı. Diğer bir deyişle bugünden itibaren Redmond'lı teknoloji devi GeoVector'ın patentlerini çözümlerinde yasal olarak kullanabilecek.

Teknolojinin hızla geliştiği son dönemde öne çıkan kavramların başında gelen "arttırılmış gerçeklik" kullanıcılara mobil cihazlarıyla çevrelerini, hareketlerini bir bütün halinde kullanabilmelerine imkan veriyor. Bu alanda çözümleri bulunan GeoVector'un en çok bilinen teknolojisi ise nokta bazlı yerel arama sistemi. Bu sistem ile kullanıcılar mobil cihazlarına bir noktayı göstererek bölgesel aramalar yapabiliyorlar. Microsoft'un yaptığı lisans anlaşmasının nokta bazlı yerel arama sistemi de dahil olmak üzere GeoVector'un sahibi olduğu arttırılmış gerçeklik patentlerini kapsıyor.