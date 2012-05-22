Microsoft bu yıl 350 milyon Windows 7 PC satışı bekliyor

Yıl sonuna doğru piyasaya süreceği Windows 8 işletim sistemi için hazırlıklarını sürdüren Microsoft, Windows 7 sistemlerinin satışından da oldukça umutlu.





Dün bir konferansta konuşan tepe yöneticisi Steve Ballmer, yıl boyunca 350 milyon Windows 7 PC satılmasını beklediklerini açıkladı.





Windows 7 işletim sisteminin 18. ayında satılan ürün sayısı 350 milyon olmuştu. Şimdi ise beklentiler bu sayının 12 ayda yakalanacağı yönünde. Son çeyrek mali yıl raporunda da iş dünyasına yönelik masaüstü ve altyapı talebinde artış olduğu açıklanmıştı. Dünya çapında Windows 7 yüklü işletmeye yönelik PC modellerine olan talepte yüzde 40 artış yaşandı.





Windows 8 işletim sisteminin çıkmasına yakın Windows 7'li modellere olan talebin azalmaması için Microsoft her zaman olduğu gibi cazip kampanyalara başlayacak. Windows 7'li bir PC alındığında 15$'a Windows 8 Professional yükseltmesi bunlardan ilki. Zaman zaman ücretsiz Windows yükseltmesi de satın alınan PC modellerine göre verilebiliyor. Bu bakımdan talep her zaman yüksek tutuluyor.





PC segmentinde satışları artırmayı düşünen Microsoft, tablet segmentine yönelik Windows RT sürümü ile de pazardan pay kapmayı amaçlıyor. 2015 yılında 300 milyon civarında satış yapılacağı tahmin edilen tablet pazarında Apple'ın yüzde 46, Microsoft'un ise yüzde 11'lik pay elde edeceği belirtiliyor.