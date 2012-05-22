Microsoft bu yıl 350 milyon Windows 7 PC satışı bekliyor

Haber Editörü
Yıl sonuna doğru piyasaya süreceği Windows 8 işletim sistemi için hazırlıklarını sürdüren Microsoft, Windows 7 sistemlerinin satışından da oldukça umutlu.
Dün bir konferansta konuşan tepe yöneticisi Steve Ballmer, yıl boyunca 350 milyon Windows 7 PC satılmasını beklediklerini açıkladı.
Windows 7 işletim sisteminin 18. ayında satılan ürün sayısı 350 milyon olmuştu. Şimdi ise beklentiler bu sayının 12 ayda yakalanacağı yönünde. Son çeyrek mali yıl raporunda da iş dünyasına yönelik masaüstü ve altyapı talebinde artış olduğu açıklanmıştı. Dünya çapında Windows 7 yüklü işletmeye yönelik PC modellerine olan talepte yüzde 40 artış yaşandı.
Windows 8 işletim sisteminin çıkmasına yakın Windows 7'li modellere olan talebin azalmaması için Microsoft her zaman olduğu gibi cazip kampanyalara başlayacak. Windows 7'li bir PC alındığında 15$'a Windows 8 Professional yükseltmesi bunlardan ilki. Zaman zaman ücretsiz Windows yükseltmesi de satın alınan PC modellerine göre verilebiliyor. Bu bakımdan talep her zaman yüksek tutuluyor.
PC segmentinde satışları artırmayı düşünen Microsoft, tablet segmentine yönelik Windows RT sürümü ile de pazardan pay kapmayı amaçlıyor. 2015 yılında 300 milyon civarında satış yapılacağı tahmin edilen tablet pazarında Apple'ın yüzde 46, Microsoft'un ise yüzde 11'lik pay elde edeceği belirtiliyor.
http://www.eweek.com/c/a/Windows/Microsoft-350-Million-Windows-7-Devices-to-Ship-in-2012-806496/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Şaka bir yana bende orjinal ultimate almayı düşünmüyor değilim.
Neden anlamakta ısrar ediyorsunuz :) Apple işletim sistemi satmıyor. Bir çok insan Appe'liın işletim sistemi sattığını düşünüyor, hayır Apple ürettiği donanımları satar. İşletim sistemin yanında hediye gelir. Bir apple pc ye windows kurduğunda çok daha iyi verim alıyorsun. Tarafımca defalarca test edildi. Apple ait bir pc aldığınızda normal pclerle arasında çok fazla fiyat farkı vardır ve herkes işletim sisteminden kaynaklandığını zanneder. Hayır Mac os veya ios lar unix tabanlı işletim sistemleridir. Unix=Linux gibi düşünebilirsiniz.ki öylede. Mac Unix tabanı alarak kendine göre düzenledi özgürlüğü kaldırdı, sınırlandırdı. Sonra bunları mac pclerle sattılar ve insnalar Macos'a para verdiklerini zannetiler. Onun yerine linuxu kullanmanı tavsiye edeerim. Daha özgürlükçü. Şudabir gerçek " ben film izliyecem, nete girecem oyüzden mac aldım" diyorsan aklını peynir ekmekle yemişsin:) 5000$ == internetten film izlemek. Bu yüzden windows pazarda tutuldu. Ki windows sadece işletim sistemini satar. Pc yi değil. Pc Donanım üreticilerin işidir.
Saygılarımla.
Birşey olmaz. DX desteği yok.
Sırf bu saçma yorumuna - vermek için giriş yaptım.
diğer %50 ?
Malum oldu herhalde? Su an Windows penetrasyonu %90 civarinda. Arti sacma bir karsilastirma, Windows yazilim firmasiyken Apple donanim ile birlikte satiyor isletim sistemini. Ve Mac'i olanlar bile Windows kullaniyor. Bunu Apple kendisi destekliyor.
kalan yüzde 50 ye de sen mi sahip olacaksın bari