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Microsoft bu yıl 350 milyon Windows 7 PC satışı bekliyor

7 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl sonuna doğru piyasaya süreceği Windows 8 işletim sistemi için hazırlıklarını sürdüren Microsoft, Windows 7 sistemlerinin satışından da oldukça umutlu.

Dün bir konferansta konuşan tepe yöneticisi Steve Ballmer, yıl boyunca 350 milyon Windows 7 PC satılmasını beklediklerini açıkladı. 

Windows 7 işletim sisteminin 18. ayında satılan ürün sayısı 350 milyon olmuştu. Şimdi ise beklentiler bu sayının 12 ayda yakalanacağı yönünde. Son çeyrek mali yıl raporunda da iş dünyasına yönelik masaüstü ve altyapı talebinde artış olduğu açıklanmıştı. Dünya çapında Windows 7 yüklü işletmeye yönelik PC modellerine olan talepte yüzde 40 artış yaşandı.

Windows 8 işletim sisteminin çıkmasına yakın Windows 7'li modellere olan talebin azalmaması için Microsoft her zaman olduğu gibi cazip kampanyalara başlayacak. Windows 7'li bir PC alındığında 15$'a Windows 8 Professional yükseltmesi bunlardan ilki. Zaman zaman ücretsiz Windows yükseltmesi de satın alınan PC modellerine göre verilebiliyor. Bu bakımdan talep her zaman yüksek tutuluyor.

PC segmentinde satışları artırmayı düşünen Microsoft, tablet segmentine yönelik Windows RT sürümü ile de pazardan pay kapmayı amaçlıyor. 2015 yılında 300 milyon civarında satış yapılacağı tahmin edilen tablet pazarında Apple'ın yüzde 46, Microsoft'un ise yüzde 11'lik pay elde edeceği belirtiliyor.

http://www.eweek.com/c/a/Windows/Microsoft-350-Million-Windows-7-Devices-to-Ship-in-2012-806496/ Yorum Yaz
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RevivaL 6 yıl
En az beklenrinin olduğu ülke de Türkiye'dir muhtemelen
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DH Misafiri 6 yıl
Rahaatlık bu sözlüktee !! kuraaal yokkk !!
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sigit.sozlukspot.com/... sigit.sozlukspot.com/... sigit.sozlukspot.com/... sigit.sozlukspot.com/...
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frenzy 6 yıl
Windows 8, 7 nin üzerine mi kurulacak ki bu satış değeri bu kadar yüksek.

Şaka bir yana bende orjinal ultimate almayı düşünmüyor değilim.
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dil_lenci 7 yıl
DH Misafiri
Bazen, apple, mac os xi pclere uyumlu hale getirip satsa microsoftun hali ne olurdu cidden merak ediyorum.

Neden anlamakta ısrar ediyorsunuz :) Apple işletim sistemi satmıyor. Bir çok insan Appe'liın işletim sistemi sattığını düşünüyor, hayır Apple ürettiği donanımları satar. İşletim sistemin yanında hediye gelir. Bir apple pc ye windows kurduğunda çok daha iyi verim alıyorsun. Tarafımca defalarca test edildi. Apple ait bir pc aldığınızda normal pclerle arasında çok fazla fiyat farkı vardır ve herkes işletim sisteminden kaynaklandığını zanneder. Hayır Mac os veya ios lar unix tabanlı işletim sistemleridir. Unix=Linux gibi düşünebilirsiniz.ki öylede. Mac Unix tabanı alarak kendine göre düzenledi özgürlüğü kaldırdı, sınırlandırdı. Sonra bunları mac pclerle sattılar ve insnalar Macos'a para verdiklerini zannetiler. Onun yerine linuxu kullanmanı tavsiye edeerim. Daha özgürlükçü. Şudabir gerçek " ben film izliyecem, nete girecem oyüzden mac aldım" diyorsan aklını peynir ekmekle yemişsin:) 5000$ == internetten film izlemek. Bu yüzden windows pazarda tutuldu. Ki windows sadece işletim sistemini satar. Pc yi değil. Pc Donanım üreticilerin işidir.
Saygılarımla.
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Prequel 7 yıl
DH Misafiri
Bazen, apple, mac os xi pclere uyumlu hale getirip satsa microsoftun hali ne olurdu cidden merak ediyorum.

Birşey olmaz. DX desteği yok.
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akcanon 7 yıl
Bazen tüm markalar çöker , batar ama Windows batmaz gibi teori kuruyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Bazen, apple, mac os x'i pc'lere uyumlu hale getirip satsa microsoft'un hali ne olurdu cidden merak ediyorum.
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dogaunl 7 yıl
Faux Carnival
haymatloshan 2015 yılında Apple %30 paya sahip olacaktır,Microsoft ise %20 civarı paya sahip olacaktır.
Malum oldu herhalde? Su an Windows penetrasyonu %90 civarinda. Arti sacma bir karsilastirma, Windows yazilim firmasiyken Apple donanim ile birlikte satiyor isletim sistemini. Ve Maci olanlar bile Windows kullaniyor. Bunu Apple kendisi destekliyor.

Sırf bu saçma yorumuna - vermek için giriş yaptım.
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IceRulez 7 yıl
haymatloshan
2015 yılında Apple %30 paya sahip olacaktır,Microsoft ise %20 civarı paya sahip olacaktır.

diğer %50 ?
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haymatloshan 7 yıl
2015 yılında Apple %30 paya sahip olacaktır,Microsoft ise %20 civarı paya sahip olacaktır.
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Faux Carnival 7 yıl haymatloshan
haymatloshan

2015 yılında Apple %30 paya sahip olacaktır,Microsoft ise %20 civarı paya sahip olacaktır.

Malum oldu herhalde? Su an Windows penetrasyonu %90 civarinda. Arti sacma bir karsilastirma, Windows yazilim firmasiyken Apple donanim ile birlikte satiyor isletim sistemini. Ve Mac'i olanlar bile Windows kullaniyor. Bunu Apple kendisi destekliyor.
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Batuhan Kılıç 7 yıl haymatloshan
haymatloshan

2015 yılında Apple %30 paya sahip olacaktır,Microsoft ise %20 civarı paya sahip olacaktır.

kalan yüzde 50 ye de sen mi sahip olacaksın bari
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DH Misafiri 7 yıl
eğer böyle bir beklenti içindeyse win8 geç gelcek o zaman.
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