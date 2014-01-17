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"Microsoft çalışanları Windows 8'i yeni Vista olarak tanımlıyor"

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
12,9b
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114
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft tarihinde ve Steve Ballmer'ın kariyerinde Windows Vista ayrı bir öneme sahip. Windows XP'nin tahtını elinden almaya gelen Vista, kullanım zorlukları nedeniyle beklenmedik bir ilgisizlik ile karşılaştı ve bırakın elinden almayı XP'nin kullanımını daha da genişletti.

Microsoft elini çabuk tutarak Windows 7 işletim sistemini piyasaya sürdü ve Vista'nın olumsuz etkisini azaltmaya çalıştı. Ancak uzun yıllar çaba gösteren Microsoft geçen yıl itibariyle XP'nin kullanım alanını yüzde 40'ın altına düşürdü.

2012 sonlarında Windows 8 ile yeni bir sayfa açan Microsoft, bununla birlikte gerek mobil cihazların önlenemez yükselişi, gerekse daralmaya başlayan PC pazarı nedeniyle yine beklediği rakamların altında kaldı. Pek çok otorite Windows 8'i Vista faciasına benzetirken, firma içinde de bazı rahatsızlıkların olduğu gündemde.

Firmaya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre bazı Microsoft çalışanları Windows 8'i Vista olarak nitelendirmeye başladı. Piyasaya çıktığından bu yana bir yılı deviren ve ikinci yılına da 8.1 güncellemesi ile giren Windows 8, halen beklenen ilgiyi yakalamış değil. Masaüstü ve tablet olarak iki cephede mücadele eden Windows 8, toplamda yüzde 10 kullanım oranını henüz aşabildi. 

Windows 8'in en büyük dezavantajının satış ve pazar tarafından benimsenmesi olduğu dile getiriliyor. Bununla birlikte yaşanan sıkıntılardan Microsoft'un ders alacağı ve yeni sürümde aynı hataları tekrarlamayacağı tahmin ediliyor.  

http://bgr.com/2014/01/17/microsoft-windows-8-vista-comparison/ Yorum Yaz
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Whirlax 5 yıl en beğenilen
Dokunmatik ekranı olmayan bilgisayara dokunmatik arayüzlü işletim sistemi veren bir şirkete az bile şu microsoft tekelinden kurtulamadık gitti sırf çoğu oyun windowsa özel çıkıyor diye.
Dokunmatik ekranı olmayan bilgisayara dokunmatik arayüzlü işletim sistemi veren bir şirkete az bile şu microsoft tekelinden kurtulamadık gitti sırf çoğu oyun wi...
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2 Yanıt Yanıtla +55
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Fiyaka1903 5 yıl
Herkesin bir fikri vardir anlarim da mac diyen arkadaslar allah için bi gidin ya..
İnsanların Apple'a körü körüne baglanmalarini anlıyorum aslında. O kadar parayı ekran kartsiz pc lere ben versem bana da mac süzme saf zeytinyağı gibi gelirdi :D
Herkesin bir fikri vardir anlarim da mac diyen arkadaslar allah için bi gidin ya..İnsanların Apple'a körü körüne baglanmalarini anlıyorum aslında. O kadar ...
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2 Yanıt Yanıtla +44
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Hobar 5 yıl
Bence windows 8, windows 7 den daha iyi bir işletim sistemi. Tablette kullanılan, gerektiğinde bildirim veren uygulamaların masaüstü işletim sistemine gelmesi gerekiyordu ama bu şekilde olmamalıydı. Bir tarafta modern arayüz bir tarafta metro ara yüzlerine ait bir bölünmüşlük söz konusu. Modern arayüz sade temalı iken masaüstü arayüzde hala vistadan kalma ikonlar ve pencereler var.
Ayrıca bazı uygulamalar büyük ekranda berbat görünüyüyor. Mesela viberin windows 8 uygulamasına bakın. 4" lik bir telefon ekranı ile 27" lik ekran arasında kullanışlılık yönünden fark yok. O ekranın büyük olması hiçbirşey ifade etmiyor. Bomboş bir ekran ve kocaman boşluklar var.
i.imgur.com/...
Bence windows 8, windows 7 den daha iyi bir işletim sistemi. Tablette kullanılan, gerektiğinde bildirim veren uygulamaların masaüstü işletim sistemine gelmesi g...
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bkaakco 5 yıl
Windows 8'i değişmem hiçbirine.
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atillaoguz 5 yıl
Arkadaşlar aldığım thinkpad diz üstünde ilk etapta win 7 Pro yüklü geldi ama cd si yoktu cd olarak win8 vardı merakımdan win8 kurdum ama pişman oldum. Win 7 ye nasıl geri dönebilirim.
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Blood Money 5 yıl
O kadar kötü değil bence. Sadece arayüz berbat ötesi birşey. Windows 7'de mutluyum, zaten korsan kullanıyorum fazla eleştirmeyeyim.
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ilkadım52 5 yıl
dual boot kullanıyorum, 1.5 yıldan beri, win7/win 8.1
windows 8 yüklediğim ilk 3 ay windows 8 de çok zorlandım , sürekli 7/8 arası dolaşıp durdum ama son 1 yıldır da win 7 bölümünü açmadım. windows 7 pcnin bir bölümünde kurulu yatıyor, dursun belki lazım olur.
sonuç olarak windows 8 e alışmak zor ama alışınca geriye dönmek imkansız, inceliklerini bilmek lazım.
8.1 de başlat menüsü de var, direk masaüstü ile açılış seçeneğide var, üstelik 7 den çok daha hızlı açılış süresi....
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Opricnik 5 yıl
W8 bildiğin xbox'ı taklit etti
işe yaramaz.

W9 umarım PC'ye hoş bir şekilde geri döner telefon xbox'ı bırakıp
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snake5500 5 yıl
bilgisayar kullanmasını bilmeyip de yukarda Windows 8'de yaşadıkları sorunları hataları yazıp söven arkadaşlar için tek dileğim "Allah yardımcıları olsun.!!" Microsoft'un üretip de bizzat kullanmadığım tek işletim sistemi Windows 95.. onun dışındaki tüm işletim sistemlerinde bizzat tecrübem oldu.. (bir-iki kez görmekten bahsetmiyorum aylarca ya da senelerce kullanmaktan bahsediyorum) Window 98, Windows 98 Second Edition, Windows Me, XP, Vista ve 7..
@JiggySaw arkadaşa aynen katılıyorum.. adamakıllı bir hafta 10 gün kullanıp Windows 8'i beğenmeyen birisi önyargılı demektir.. bu arada kimse yanlış anlamasın tabi ki herkesin zevkleri düşünceleri farklı kimse hiçbişeyi sevmek zorunda değil.. ama hani belirgin kanılar olur ya, misal -işletim sistemlerinden bahsediyorken- Windows XP'nin Vista'ya göre aşırı fazla tutulması gibi, sadece buna dayanarak söylüyorum.. şahsen o kadar işletim sisteminden sonra Windows 7'ye kavuşmuş birisi olarak 6 ay önce yeni bilgisayar aldığımda, internetten bir araştırma yaptım ve çoğunluk olarak Windows 8'in kötülendiğini görünce bilgisayarla birlikte önyüklü gelen Windows 8'i silip Windows 7 kurmayı düşündüm.. hatta kullanmayacağım için boşa gidecek olan orjinal Windows 8 anahtarım gözümde bile değildi.. ancak ilk birkaç gün Windows 7 kurmadım ve önyüklü haliyle kullandım.. ve bilgisayarı aldıktan sadece 5-6 gün sonra Windows 8'i silmekten katiyetle vazgeçtim.. Ekim ayında 8.1 güncelleştirmesini aldıktan sonra ise 8'e olan hayranlığım 2 katına çıktı.. 6 aydır kullanıyorum ve (evet önyargılı olarak) biey söylüyorum.. eğer Microsoft Windows 9 için acele eder ve çok yakında çıkarırsa, şahsen 8'i bırakmayı düşünmüyorum.. belki 10'a artık.. :))
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nepasvior 5 yıl
başlat menüsünü eski haliyle geri getirseler herşey düzelir bence, w8 w7 den daha hızlı daha kararlı ama kullanması zor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bence win8 başarılı eksiklikleri yok değilmi elbette var en başta mağaza problemi
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Avorlair 5 yıl
ulan win7 daha iyi diyenlere de bitiyorum ha, win8 ve 8.1 daha hızlı ve daha stabildir win7 den bi alışın da gelin şu win8 e
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EddyCue 5 yıl
mac e laf atan carpilir o kadar net diyorum. yahu 2 ay sonra eve geldim su windows makinayi acayim da bir fifa oynayayim dedim baktim 2 ay aure boyunca bi kac update gelmis windows a. yapayim dedim yuklendi res atti sonrasinda tak kaldi yuzde 32 de. guvenlik modu filan derken bir sekilde hallettim ama ne oldu yine yedi zamanimi. adam olmaz bu firma.
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m.can123 5 yıl
evet metro arayüzü çok mu kullanışlı tabiki hayır :) yani extra bir albenisi yok ama bir farklılıkta lazımdı diye düşünüyorum ( tabi bu değişikliğin karşılığı metro arayüzü değil ) mac ile windows u kıyaslayan arkadaşlarda gayet iyi biliyorlarki birbirlerinden üstün 2 sininde özellikleri var sonucta farklı kullanıcılara hitap ediyorlar ... bugün gidip bir ultrabook almak isterseniz agzı yüzü düzgün olsun dediniz mi 2.5000 dan acılıyor kese , e bakıyorsunuz harici Grafik birimi yok , alıcak olan adamda zaten oyun için almıyor e o zaman az daha verip neden macbook air almasın (hem pil performansı uzun olur , hem stabil , olur gül gibi kullanır )... anneme alıp bir pc vericeksem bu mac olur , kız kardesim icinde aynısı gecerli , yanlarına her gittigimde bilgisayarların bulasan milyonlarsa virüsü , tarayıcının yarısını kaplayan search barlarını , her açılışta yeni yüklenen programların saçma sapan bildirimlerini kaldırmak ve bircok daha saçma sapan şeyi temizlemekle uğraşmam. Ama kendim için evde mac de var , windows da ( işim gereği ios uygulama geliştirmek için mac mecburi ) 2 sinide kullanıyorum , bana sorarsanız hala windows hem daha çok erişim , programlarda kat ve kat daha fazla uyum vb. bakımından kesinilkle önde forumda birçok kişide böyle düşünüyordur eminim. çünkü kullanım amaclarımız genelde oyun , uygulama ( tabi bir yandan aynı paraya çok daha donanımlı windows os li pc lere sahip olabiliyoruz buda büyük bir etken). Fakat bu forumun %80 i bu işten anlıyor hata geldimi bilmese bile sebebini araştırıp çözebilir hiç yoksa oturup format atar standart kullanıcının çok çok önemli bilgileri olmaz pc üstünde , geneldede yedekler.Babam alıcak olsa yine mac aldırırım verdiririm o parayı (iş adamı) pc de sürekli belgeler teklifler mailler dönüyor , diceksiniz ki oda windows alsın yedeklesin ... iş hayatında pc nizin çöküp 1 gün yatması demek yedeğiniz olsa bile ızdırap .. neden mi formatlanması , her dk yedek alamıcagınız için son dönemki bilgilerin uçması maillerin kurulması server bağlantılarının kurulması ofisilerin kurulması firmaya özel yazılımların accountların tekrar açılıp kullanılır hala gelmesi yine nerden baksanız 1 gün sürer ... zaman ve bilgi kaybını göze almaya deymez.benim net şekilde gördüklerim bunlar :) eminim eksikler vardır... İki platformda ciddi anlamda farklılar :)
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