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Microsoft, giriş seviyesi Surface Book 2'yi dört çekirdekli işlemciyle yeniliyor

Microsoft'un yakında 13 inçlik Surface Book 2 dizüstü bilgisayarını yenileyeceğini gösteren bazı bilgiler ortaya çıktı. Cihazdaki en önemli yükseltme dört çekirldekli işlemciye kavuşması olacak.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Yayınlanan yeni bir rapor Microsoft'un önümüzdeki haftalarda 13 inçlik Surface Book 2 dizüstü bilgisayarını yenileyebileceğini gösteriyor. Şirketin yapacağı en büyük yükseltmelerden biri de dört çekirdekli işlemci kullanması olacak. Cihaz şu anda çift çekirdekli işlemciye sahip.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Black Shark 2'nin tanıtım tarihini açıkladı"
WinFuture adlı internet sitesi Surface Book 2'nin bu güncelleme ile yeni bir işlemciye kavuşacağını gösteren bazı bilgilere ulaştı. Dizüstü bilgisayardaki işlemci çift çekirdekli Intel Core i5-7300U'dan dört çekirdekli Intel Core i5-8350U'ya yükseltilebilir.

Fiyat etiketi de ortaya çıktı

Ek iki çekirdeğin yanı sıra bu işlemci güncellemesi ayrıca maksimum saat hızını 3.5 GHz'den 3.6 GHz'e yükseltecek. Bu da performansta önemli bir artış sağlayacak. Diğer tüm özelliklerinin ise muhtemelen aynı kalacağı belirtiliyor. Dizüstü bilgisayarda 8 GB RAM, iki adet USB 3.1 Type-A bağlantı noktası, bir Type-C portu, SD kart okuyucusu ve 3000 × 2000 çözünürlüklü bir ekran mevcut.
Yenilenen 13 inçlik Surface Book 2'nin 1.499 dolar fiyat etiketi ile satılacağı bildiriliyor. Ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise Microsoft henüz bir açıklama yapmadı. Ancak dizüstü bilgisayarın bayi listelerine düşmesi bu tarihin çok yakın olduğunu gösteriyor.

https://winfuture.de/news,107727.html Yorum Yaz
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Murat.Ak 2 ay en beğenilen
Giriş seviyesi bir dizüstü bilgisayarının Türkiye’deki fiyatı en az 10 bin liraya. Nereden nereye teknolojiye uzaktan bakar oldu memleket.
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carloska 2 ay
artık bu zamanda bilgisayarlar giriş seviyesi şu bu farketmeden en az 4 çekirdek ve 3000+ mhz olmalı..
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DH Misafiri 2 ay
Giriş seviyesi diyince ucuz mu olmasını bekliyorsunuz. Bu urun Microsoft'un donanım yönundeki luks urunlerinden. Giriş seviyesini ucuz beklemek BMW alayım ama "başlangıç modeli" ucuz olsun demekle aynı. Ucuz giriş seviyesi arıyorsanız gidin A101 ve Bim mağazalarına. Oradaki dizustuleri alırsınız.
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intel7mix 2 ay
Mobilde 8 çekirdeği görürken dizüstü veya masaüstünde 4 çekirdek görmek baya saçmalık.
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Murat.Ak 2 ay en beğenilen
Giriş seviyesi bir dizüstü bilgisayarının Türkiye’deki fiyatı en az 10 bin liraya. Nereden nereye teknolojiye uzaktan bakar oldu memleket.
1 Yanıt Yanıtla +13
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kuruwa 2 ay Murat.Ak
AYNEN katılmamak elde değil.
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