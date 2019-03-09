Microsoft, giriş seviyesi Surface Book 2'yi dört çekirdekli işlemciyle yeniliyor

Yayınlanan yeni bir rapor Microsoft'un önümüzdeki haftalarda 13 inçlik Surface Book 2 dizüstü bilgisayarını yenileyebileceğini gösteriyor. Şirketin yapacağı en büyük yükseltmelerden biri de dört çekirdekli işlemci kullanması olacak. Cihaz şu anda çift çekirdekli işlemciye sahip.

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WinFuture adlı internet sitesi Surface Book 2'nin bu güncelleme ile yeni bir işlemciye kavuşacağını gösteren bazı bilgilere ulaştı. Dizüstü bilgisayardaki işlemci çift çekirdekli Intel Core i5-7300U'dan dört çekirdekli Intel Core i5-8350U'ya yükseltilebilir.

Fiyat etiketi de ortaya çıktı

Ek iki çekirdeğin yanı sıra bu işlemci güncellemesi ayrıca maksimum saat hızını 3.5 GHz'den 3.6 GHz'e yükseltecek. Bu da performansta önemli bir artış sağlayacak. Diğer tüm özelliklerinin ise muhtemelen aynı kalacağı belirtiliyor. Dizüstü bilgisayarda 8 GB RAM, iki adet USB 3.1 Type-A bağlantı noktası, bir Type-C portu, SD kart okuyucusu ve 3000 × 2000 çözünürlüklü bir ekran mevcut.

Yenilenen 13 inçlik Surface Book 2'nin 1.499 dolar fiyat etiketi ile satılacağı bildiriliyor. Ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise Microsoft henüz bir açıklama yapmadı. Ancak dizüstü bilgisayarın bayi listelerine düşmesi bu tarihin çok yakın olduğunu gösteriyor.

https://winfuture.de/news,107727.html