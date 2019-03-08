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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, Black Shark 2'nin tanıtım tarihini açıkladı

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni bir oyuncu telefonu çıkarmaya hazırlanıyor. Black Shark 2 ismiyle piyasaya sürülecek telefonun tanıtım tarihi resmen açıklandı...
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'nin yeni bir oyun odaklı akıllı telefon çıkarma hazırlığında olduğu biliniyor. Geçtiğimiz yıl çıkan ilk Black Shark modelinin devamı niteliğinde piyasaya sürülecek cihaz Black Shark 2 adını taşıyacak. Şirket akıllı telefonun 18 Mart tarihinde Çin'de tanıtılacağını resmen onayladı.
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Weibo'da yayınlanan posterede lansman tarihi açık şekilde yazıyor. Yani Çinli şirket ikinci nesil oyun odaklı telefonunu 18 Mart'ta duyuracak. Son raporlar cihazın Qualcomm Snapdragon 855 ve 8 GB RAM ile güçlendirileceğini iddia ediyor. Ayrıca 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip olacak.

Liquid Cool 3.0 teknolojisi ile gelecek

Black Shark 2'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile donatılmış bir başka varyantı da olabilir. Bunlar dışında akıllı telefonla ilgili çok fazla bilgi yok. Ancak geçtiğimiz günlerde cihazın Liquid Cool 3.0 adı verilen yeni bir sıvı soğutma teknolojisi ile geleceği açıklanmıştı.

https://www.gizchina.com/2019/03/07/xiaomi-black-shark-2-coming-on-march-18-officially-confirmed/ Yorum Yaz
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ramis78 2 ay
çabuk fiyat performansçılar gelmeden :)
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